【文字 劉書甫｜攝影 王士豪】

冬春季節交替之際，也是滋養身心，善待自己的時機，您今天想來點什麼補個身？

華人文化裡有一個很特別的飲食觀念，就是「醫食同源」，除了作為溫飽與味覺享受之外，適當的食物能使人遠離疾病。各種進補佳餚深入常民生活，從薑母鴨、羊肉爐、四神湯到各種藥膳補湯，連一般小吃店的菜單上都有機會看得到，既能從進補的需求去選擇，也能單純因嘴饞去享用。

而西方的健康飲食觀念則是建立在營養學上，強調每日應該適當而均衡地攝取各種人體所需的營養素，才能強身保健，維持良好的身體機能。近年更有「慢食」觀念，因現代人生活忙碌，各種可能引發疾病的飲食與作息習慣令人擔心，大家對吃進去的食物益發重視，避免速食快餐常見的過油、過鹽，徒增身體負擔。因此，優質的蔬果料理和強調輕盈、健康的餐點也越來越受歡迎。

中式藥膳補氣，西式慢食無負擔，那麼，今天你想來點什麼？

【馨苑小料理｜一個人也能享受 黑蒜烏骨雞湯】

早在米其林「必比登推介」給予肯定之前，很多台中人便已經在旗艦店膳馨當了很久的老顧客了，聚餐宴客總先想到膳馨。馨苑小料理則一改台菜宴席大菜的尺度，轉以個人套餐的形式，在西區民生北路巷弄間，提供另一種寧靜優雅的台菜品味。

燉湯向來是台灣人暖身補氣的首選，在家族過往回憶裡，飯桌上總要有一大鍋熱呼呼的燉湯才顯得圓滿。馨苑的雞湯延續自膳馨極受歡迎的黑蒜烏骨雞湯，以嚴選發酵黑蒜頭和白蒜，與放山雞腿、香菇、蛤蜊一同燉煮，一切精華濃縮釋放在湯頭中。放山土雞肉質甘甜，經過燉煮後肉質軟嫩好入口，並以個人湯盅呈現，即便一個人來，也能自在享受燉湯的精華美味與溫暖。

地址｜台中市西區民生北路106號

電話｜04-2302-9989

營業時間｜11:30～20:30

店休｜依店家公告

小盅份量卻完全不馬虎，一個人也能好好享受美味雞湯。

【半半食室｜美味朝食 開啟每一天的活力】

不同的蔬食者有自己不吃肉的哲學，有的是因為信仰，有的是因為愛地球。但相同的是，所有人都熱愛美食，而且樂意擁有健康。好吃的蔬食料理，就像充滿大愛的雙臂，歡迎所有人的擁抱。

半半食室位於向上市場周邊，每日一早7點開始，供應早餐和午餐兩個時段。小巧的店面供應著充滿朝氣的輕食。午餐時段的蔬菜咖哩很受歡迎，濃郁的蔬菜咖哩伴隨南瓜，白飯則加了穀物裡的紅寶石──紅藜，充分補充膳食纖維。若不介意來一點炸物，酥炸腐米花和半半酥菜排是來客必點的佐餐小食。

不管是早餐佐醬多樣的三明治或午餐的飯食，都可以自由搭配套餐和加點小食，依照自己的需要享用。有時候，早晨就需要這樣輕鬆的純素時光。

地址｜台中市西區公正路219號

電話｜04-2301-3133

營業時間｜7:00～15:00

店休｜依店家公告

【Bowl Fast Slow Food｜一碗一世界 創造美好食光】

西區的巷弄似乎總有新鮮的風景，令人駐足，令人觀看。

總有那些時候，你的身體告訴你，想吃得簡單、吃得無負擔，但也要吃得健康。Bowl就是好選擇。走進這座白色的巷內街屋，穿過明亮多植栽的中庭通往二樓座位區，令人在用餐前就開始培養一顆輕盈的心。

Bowl的餐點分為果昔餐、沙拉餐和全日餐。如果想吃得輕爽，可以選擇以水果與優格打製成果昔的果昔餐。想要有肉，補充蛋白質，或想吃一點澱粉，則可以選擇全日餐或沙拉餐。

在Bowl，一碗即一餐。令人想起童年，捧著一碗飯菜坐到門口或窩在家裡的某個角落享用的感覺，那是很美好的記憶。用一碗食物創造出來的時光，總帶來一份輕鬆、居家、愜意的感覺。營養均衡的日常一餐，一碗就圓滿。

地址｜台中市西區中興四巷10號

電話｜04-2301-5553

營業時間｜11:00～19:00

店休｜每月第二個週二

所有營養元素都匯聚在一個碗裡，簡單又飽足。