一卡在手 台中交通逍遙遊

【文字 羅青桐｜攝影 林鉦凱｜圖片提供 台中市政府新聞局】

台中市民擁有「市民限定」的電子票證綁定，就如同掌握了開啟交通幸福門的鑰匙，在台中市內逍遙自由行。便捷的iBike，作為台中交通網的一環，與民眾的生活息息相關，現在正值系統轉換的過渡期，有許多資訊值得市民注意。

iBike 2.0 方便騎乘有朝氣

目前台中市的iBike系統新舊共存，市府推動iBike倍增計畫，目標3年內增設1,000個自行車租賃站，讓市區單車行兼具悠閒和便捷的移動優點。黃白車身的iBike 2.0不但更顯朝氣，租借也更方便，除了感應電子票證外，只要安裝官方App綁定信用卡，就可使用App掃描智慧車機顯示的QR Code租借車輛。而且iBike 2.0只要按壓卡榫到座管標示的刻度，就可輕鬆調整座椅高度，加上配置有專屬隨車鎖，簡單將車龍頭向右轉，插上插銷，車便上鎖，臨停更方便，加上智慧車機以太陽能板供電，科技又環保。不過目前處於汰換舊系統的過渡期，iBike 2.0只能在新系統場站借還，與1.0場站不相容，所以這點要稍微留心。

手機App掃描智慧車機QR Code輕鬆租車。

租借iBike 有保險更安心

另外，為了讓市民騎的安心，市府為使用者、使用者外的第三人，投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」。只要到官網、App或iBike場站Kiosk登錄個人資料，完成投保，如此一個小動作，就能提高對自己和他人的保護。不過，用於租借公共自行車的電子票證，和平台登記的個資必須是同一人，才可享有保險權益。