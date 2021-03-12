快訊

向郭台銘吐內心話 張忠謀：最感謝的人是「他」

西半部空品幾乎都亮紅燈 下午中部以北可望改善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一卡在手 台中交通逍遙遊

聯合新聞網 / 漾台中
iBike升級2.0，黃白配色更顯朝氣。
iBike升級2.0，黃白配色更顯朝氣。

【文字 羅青桐｜攝影 林鉦凱｜圖片提供 台中市政府新聞局】

台中市民擁有「市民限定」的電子票證綁定，就如同掌握了開啟交通幸福門的鑰匙，在台中市內逍遙自由行。便捷的iBike，作為台中交通網的一環，與民眾的生活息息相關，現在正值系統轉換的過渡期，有許多資訊值得市民注意。

iBike 2.0 方便騎乘有朝氣

目前台中市的iBike系統新舊共存，市府推動iBike倍增計畫，目標3年內增設1,000個自行車租賃站，讓市區單車行兼具悠閒和便捷的移動優點。黃白車身的iBike 2.0不但更顯朝氣，租借也更方便，除了感應電子票證外，只要安裝官方App綁定信用卡，就可使用App掃描智慧車機顯示的QR Code租借車輛。而且iBike 2.0只要按壓卡榫到座管標示的刻度，就可輕鬆調整座椅高度，加上配置有專屬隨車鎖，簡單將車龍頭向右轉，插上插銷，車便上鎖，臨停更方便，加上智慧車機以太陽能板供電，科技又環保。不過目前處於汰換舊系統的過渡期，iBike 2.0只能在新系統場站借還，與1.0場站不相容，所以這點要稍微留心。

手機App掃描智慧車機QR Code輕鬆租車。
手機App掃描智慧車機QR Code輕鬆租車。

租借iBike 有保險更安心

另外，為了讓市民騎的安心，市府為使用者、使用者外的第三人，投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」。只要到官網、App或iBike場站Kiosk登錄個人資料，完成投保，如此一個小動作，就能提高對自己和他人的保護。不過，用於租借公共自行車的電子票證，和平台登記的個資必須是同一人，才可享有保險權益。

《漾台中》2021年2月號NO.11
《漾台中》2021年2月號NO.11

相關新聞

第一線英雄齊心協力 打造強大防疫保護網

過去一年在疫情摧殘下，打亂多數國家原本的生活模式，台灣憑藉對抗疫情的超前部署，努力維持大家日常活動。台中市府團隊配合中央調度，與警消醫護和基層里幹事第一線抗疫英雄協力打造防疫保護網。我們必須警覺「新冠病毒可能一直與我們共存」，唯有大家團結一心，才能在這場大規模疫情風暴中堅定前行。

疫情下的安全生活 台中防疫動滋動滋

台灣去年12月啟動秋冬防疫專案，加上多國傳出變種病毒株，台中市政府滾動檢討因應措施，機動調整活動內容或進行方式，讓民眾更安心。

清淨好城市 宜居好家園

台中市空氣品質在2020年創下歷年最佳紀錄，PM2.5平均值創新低僅15.4微克，空氣品質不良（AQI＞100）天數降至27日，市府持續改善空氣品質，維護市民的健康。

台中e 指通 數位服務處處通

今年，台中市政府將市政服務與市民生活更緊密連結，推出了「台中e指通」，可讓市民隨開、隨掃、隨用，並設想各年齡層需求，從生活情報、查詢社福資源、申辦追蹤、商店優惠、體育文化活動參與到公車動態和iBike資訊，甚至市民陳情，透過全方位整合讓民眾一機在手，服務處處暢通，市民需要的一切，可以說市府都想到了。

一卡在手 台中交通逍遙遊

台中市民擁有「市民限定」的電子票證綁定，就如同掌握了開啟交通幸福門的鑰匙，在台中市內逍遙自由行。便捷的iBike，作為台中交通網的一環，與民眾的生活息息相關，現在正值系統轉換的過渡期，有許多資訊值得市民注意。

春日健康飲食趣

中式藥膳補氣，西式慢食無負擔，那麼，今天你想來點什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。