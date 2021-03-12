台中e 指通 數位服務處處通

【文字 羅青桐｜插畫 李宜家】

今年，台中市政府將市政服務與市民生活更緊密連結，推出了「台中e指通」，可讓市民隨開、隨掃、隨用，並設想各年齡層需求，從生活情報、查詢社福資源、申辦追蹤、商店優惠、體育文化活動參與到公車動態和iBike資訊，甚至市民陳情，透過全方位整合讓民眾一機在手，服務處處暢通，市民需要的一切，可以說市府都想到了。

與社群媒體數位整合

現在智慧手機上App應用程式太多，往往要用時反而找不到，很多人原以為下載App是增加便利性，但過多反而成了反效果，於是市府研考會及資訊中心尋思整合市政的有效工具，決定從民眾已普遍使用的Line出發，鼓勵市民綁定Line帳號來啟用新的「台中e指通」。不過「台中e指通」的服務並不限於設籍市民，外縣市民眾也可以申請一個非市民的數位市民虛擬卡，方便大台中生活圈的廣大民眾。

「台中e指通」第一階段開通的功能是市民使用度最高的「市民陳情」、「線上申辦」和「親子館預約」。預計4月再推「圖書館卡證整合」和「復康巴士預約」，屆時，數位市民虛擬卡將取代實體借書證，未來還會陸續再增加其他實體卡證功能。

一機在手 個人化市政服務跟著走

進入數位市民平台，首先會看到介紹台中在地商家優惠的「好康優惠」，還有提供各類資訊的「生活大小事」，像是空氣品質查詢、公車動態、iBike資訊和停車等交通便利資訊以及垃圾清運和活動行事曆等。民眾只要註冊會員後，就能獲得一張數位市民虛擬卡，登入後即可設定個人化訂閱訊息，例如圖書預約到館、活動訊息、就業訊息等等，綁定車號後還會主動提醒待繳停車費，也提供信用卡線上繳交停車費服務。

市民會員也可直接使用「市民陳情」、「線上申辦」即時查詢案件辦理進度，其他還有「福利好好查」，方便查詢樂齡服務、補助津貼等社會福利訊息，未來將整合提供網路線上報名參加市府主辦的各項活動，甚至還能用專屬的QR CODE直接做身分認證簽到退，降低紙本作業耗材。另外，「超值享優惠」更讓使用者憑數位市民虛擬卡享受特約商店優惠折扣。下一階段，還將擴大「行動支付繳費通」，結合線上支付工具繳納規費、學雜費、地方稅及水電瓦斯等生活費用，讓台中市民藉由「台中e指通」的數位平台，生活更簡便 。

「台中e指通」將於3月中旬上線試營運，歡迎民眾一起加入暢遊便捷好生活！

台中數位市民虛擬卡好處多