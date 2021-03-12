疫情下的安全生活 台中防疫動滋動滋

【文字 羅青桐｜攝影 黃基峰｜圖片提供 台中市政府新聞局、童綜合醫院、台中市西屯區公所】

台灣去年12月啟動秋冬防疫專案，加上多國傳出變種病毒株，台中市政府滾動檢討因應措施，機動調整活動內容或進行方式，讓民眾更安心。

校園防疫從進校門量體溫做起，每日不間斷保護學童健康。

運動健身好疫力 戴口罩最安心

運動是增強免疫力的法寶，台中市政府運動局為讓市民安心健身，在全市4處國民運動中心及港區運動公園等場域加強防疫。包括韻律教室、飛輪教室，在兩堂課之間進行場地消毒清潔；健身房、泳池、球場等非課程空間，每日增加3個時段，於10時、16時、21時進行消毒清潔場地。除提高消毒清潔作業的頻率，並設置標語提醒民眾保持安全社交距離。

民眾進入運動中心需要配合實名制登記、單一出入口管制、量體溫及雙手消毒，除了使用游泳池相關設施或運動器材，在館內行動必須佩戴口罩。

市府提高傳統市場、大型賣場、宮廟、交通站等人潮聚集場所的消毒工作，並呼籲民眾在八大場所戴口罩、勤洗手、量體溫，如有狀況應儘速就醫。

在國內外疫情未減緩的情況下，市府提高防疫層級，取消年貨大街、元宵燈會、宮廟除夕夜搶頭香等多項新春活動；藝文活動、體育賽事和宗教盛事都配合延期或取消，以降低群聚傳染風險。疫情當前，市府團隊與市民相互激勵，共同守護健康。

考試防疫不斷線

新冠肺炎病毒爆發一年多來，全球疫情未歇，防疫優等生台灣2021年初傳出本土案例，提醒眾人防疫工作一刻也不容鬆懈。年初迎來為期兩天的110學年度大學學科能力測驗，市府備妥體溫計、消毒酒精、乾洗手、口罩等防疫物資；並在台中二中設立考場防疫應變中心，邀集衛生醫療專家坐鎮協調，對應試期間全市10個考場、共約1萬6,500名考生可能發生的任何情況提供協助。另外，特別準備防疫試場，考生如發燒（額溫攝氏37.5度、或耳溫38度以上）或出現呼吸道不適等症狀，則引導到防疫試場應試。市府團隊提供完善的配套措施，讓考生安心應考。

考生進入考場需量體溫、戴口罩。為維持高標準防疫，除了重大傷病和身心障礙考生可有陪考，其餘考生一概不接受陪考，而且陪考人員必須實名登記。中午用餐時段留在試場用餐的考生，可向試場人員領取隔板，在未戴口罩的情況下，與他人保持距離，使用後歸還。在事先縝密籌劃的全方位防疫工作防護下，學測兩天考試順利完成。

台中市政府首創大學學測考場防疫應變中心。