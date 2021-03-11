台中美食新戰區 餐飲華爾街2.0

【文字 葉亞薇｜攝影 林鉦凱｜圖片提供 青花驕、MEATGQ、享鴨、赤鬼炙燒牛排、梨子咖啡館、春水堂】

素有「餐飲華爾街」之譽的公益路，一向是台中餐飲一級戰區。近年隨著商圈成熟飽和，逐漸往公益路二段商圈擴大，更有人口紅利帶動的北屯崇德商圈興起，匯聚交通暢達、停車方便、滿足多元客群的優勢，儼然成為美食新戰區。

公益路商圈發展近20年來，餐廳群聚帶來人潮錢潮，也使得黃金店面供不應求，驅動店租數倍翻漲。後進的餐飲品牌想取得租金合宜、具集客力的店面，只得另覓有潛力的商圈地段。

2014年創立於公益路二段的「MEATGQ」，是星野餐飲集團旗下，主打高質感的頂級牛排餐廳，算是第一波進駐公益路新商圈的品牌。MEATGQ總經理胡世強表示，公益路前段戰區飽和，加上中部客人對停車便利的高度需求，讓集團選擇公益路與環中路交叉口的二段商圈設點。胡世強表示，相較7年前的荒蕪，隨著7期人口外溢，生活機能發展成熟，近5年來公益路二段商圈越發繁榮多元，更具集客力。

持續開創新品牌的王品集團，同樣也相中公益路二段的市場能量。2019年5月主打川味麻辣鍋的「青花驕」在此設立台灣第三家店，青花驕副總經理呂意真表示，店面設計有寬敞的田園前庭，讓25～35歲客群和年輕家庭在此候位，也便於停車，雖然店址取得的租金頗高，但坪數、交通、集客力皆達到預期效益。

【崇德商圈崛起 餐飲新勢力】

北屯崇德商圈為台中市人口最多的行政區，在11期與12、13、14單元的重劃區推波下，加上74號道路開通、捷運通過的優勢，已成為台中「美食華爾街2.0」，吸引許多餐飲品牌進駐。相較於公益商圈，崇德商圈租金較低，客群以家庭、學生、上班族為主，餐飲品牌的客單價相對親民，頗具競爭力。

「梨子咖啡館」以複合式餐廳之姿在崇德商圈耕耘7年，友善親子的空間培養家庭熟客，以包廂服務呼應商務需求，建案住戶的人口紅利，也吸納來自中科、西屯等地客群。同樣進駐7年的台中國民餐飲品牌「春水堂」也看中北屯腹地廣大、好停車的優點，以「客人住在哪，就在哪裡開店」的展店方針開設了崇德店，每到假日一位難求，足見市場的爆發力。

【公益路二段】

青花驕麻辣鍋X寬敞便利 決勝高人流

王品集團近二年積極在台中展店，2019年5月以高於市場的租金承租公益路二段店面，開設新品牌「青花驕」在台中的第一家分店，看好台中消費市場。青花驕副總呂意真表示，麻辣鍋在台中是餐飲激戰的主題，如何定調品牌、差異化服務將是勝出關鍵。創店之前，青花驕先做了消費市場調查，除了整體服務提升質化與量化，適合的展店地點也已充分評估。

呂意真認為，公益路二段商圈，即便沒有公益路的超級人流，高質感的麻辣鍋品牌仍能吸引同好專程前來一聚。青花驕以客單價七百多元的清楚品牌定位，讓展店選點不依賴高人流商圈，卻擁有停車方便、田園風格的舒適前庭，給客人更多悠閒用餐的餘裕，吸引小家庭、情侶好友的好感度。開店以來，專程來吃鍋的客群就占了70%，熟客回流率高，創造品牌定位與商圈契合的好成績。

地址｜台中市南屯區公益路二段722號、電話｜04-2255-3970、營業時間｜11:30～1:00

MEATGQ橡木炙烤牛排館X七期生活圈的高質感餐廳

「七年前在公益路二段開店，同業覺得我們很傻，當時周遭一片荒涼，幾乎是來拓荒！」MEATGQ總經理胡世強表示，看準中部客人對停車便利的高度需求，以及七期人口外溢的市場潛力，星野餐飲集團的MEATGQ，早早即進駐公益路二段商圈，主打頂級牛排餐廳與輕鬆不拘謹的casual dining（休閒餐飲）氛圍，提供客單價千元以上的高品質享受。胡世強觀察，中部人習慣開車移動，餐廳能停車方便是必備條件，當公益路商圈飽和、停車越來越不方便，「尤其當七期居民越來越多，生活機能需求延伸到公益路二段商圈，恰是MEATGQ訴求高質感餐廳的客群，收益逐漸穩定。」2020年疫情來襲，品質穩定、頂級專賣的MEATGQ，在疫情穩定後，反而更受到無法出國又熱愛美食的在地客群青睞，見證深耕七年的餐飲品牌內力。

地址｜台中市南屯區益豐路四段699號

電話｜04-2383-0258

營業時間｜11:30～15:00，17:30～22:00

牛排油花均勻，細嫩又帶香甜嚼勁，老饕首選。

享鴨 烤鴨與中華料理(公益店)X鄰近捷運樞紐的人潮商機

王品集團新品牌「享鴨」，看準鄰近捷運帶有交通樞紐的優勢，選擇接近文心路、大業路交叉口展店，吸納烏日、南屯、以及七期客群。享鴨公益店長歐蕙瑛表示，打破吃烤鴨得湊滿一大桌人的餐飲模式，享鴨主打讓三兩好友相聚也能輕鬆享用功夫烤鴨，正符合公益路二段商圈的小家庭、商務客，「享鴨的消費門檻、用餐人數，恰好滿足現代家庭的需求。年輕爸媽帶著小孩，或是大學生帶父母，還有三代同堂一起來的，真正老少咸宜。」公益店開幕不到半年，享鴨的收益還待努力，卻已建立家庭熟客關係，期待未來更多客人來認識享鴨。

地址｜台中市南屯區公益路二段252號

電話｜04 2258-3118

營業時間｜11:30～14:30，17:30～22:00

櫻桃鴨一鴨多吃，享有多種美好風味。

【北屯崇德商圈】

赤鬼炙燒牛排X滿足小資客群的歡聚

主打平價大眾風味， 2010年即插旗北屯崇德商圈的「赤鬼炙燒牛排」，以鮮明大膽、紅黑對比的建築外觀，成為文心、崇德路口的醒目地標。「崇德商圈不只交通便捷，車流、人流量眾多，商圈密度高，各大知名品牌餐廳、家樂福、健身房、知名美妝百貨商場等皆在此駐點，而現今更緊臨捷運站口，讓來用餐的顧客交通更加便利。」赤鬼牛排負責人蕭伊廷表示，崇德商圈近五年不少大品牌餐廳出走，但隨即又有新品牌餐廳進駐，餐飲選擇更多元、質感更好，商圈集中的效益，讓很多市民用餐的第一選擇就想到崇德商圈，帶動全面性的人潮商機。

地址｜台中市北屯區文心路四段603號

電話｜04-2242-9933

營業時間｜11:00～22:30

高溫炙烤鎖住肉汁，牛排更具燒烤香氣。

春水堂X積極展店 做客人的鄰居

春水堂在北屯開分店的策略，不是讓客人來商圈找他們，而是讓春水堂直接成為客人鄰居，以滿足一日三餐的特色，抓緊居民的生活需求，春水堂總管理處協理劉彥伶說明，隨著74號快速道路開通，春水堂即積極尋覓展店地點，2014年覓得崇德店位置，「當時已知道地主的連棟規劃：春水堂、星巴克、Uniqlo，集客力將彼此加乘，帶來最大效益。」平日有七成滿座，假日經常一位難求，崇德店的成功，讓春水堂在北屯積極準備再開第二間分店，也看好崇德商圈多元餐飲品牌的聚集，為市場供需帶來正向影響。

地址｜台中市北屯區崇德路三段400號

電話｜04 2422-7047

營業時間｜9:00～22:00

麵食、滷味和珍珠奶茶的組合甜鹹兼具、令人飽足。

梨子咖啡館X為北屯家庭訂製親子餐廳

建築師出身、梨子咖啡館執行長蔣敬三，預見北屯重劃區的人口紅利，年輕家庭將成為北屯建案的主要居民族群，便與大毅建設合作打造「梨子咖啡館」崇德分店，推出適合閱讀與家庭親子，以及包廂聚會的複合式機能，像是戶外沙地、繪本室、哺乳室等，讓來此用餐的年輕家庭倍感友善。

不僅如此，深耕崇德商圈七年的梨子咖啡館，同時擴大家庭客群的市場需求，在鄰近地點展店烘焙品牌「七個小日子」、健康選物品牌「妃売品」，以及培養幸福家庭關係的「梨子祝福學堂」等，從餐飲跨足教育文化，讓梨子咖啡深具影響力。

地址｜台中市北屯區崇德路三段1號

電話｜04-2249-0399

營業時間｜11:00～21:00，週六、日8:00～21:00

風格多樣化的餐點，滿足每個人的選擇。