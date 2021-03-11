創意賀聯犇向幸福 傳統與創新融合的設計美感

【文字 Pauline Chang｜圖片提供 台中市政府秘書處】

一個城市要彰顯年輕活力，就不能沒有青年的聲音，市府今年以「犇向幸福」為主題的創意賀聯，特地與在地青年設計師攜手合作，市民在街坊見到時，不妨駐足欣賞一下，感受傳統與創新融合的設計美感。

台中作為宜居文化城，處處可見多元的文創實力，市府更是致力於厚植人才，像是藉由一系列的競賽來輔導青創設計團隊，提供表現舞台，並加強與優勢產業的媒合等，今年的創意賀聯便是個絕佳例子。

【地標入畫 串聯在地情感】

操刀創意春聯的，是有12年資歷的「醇設計工作室」負責人周煜偉。提及設計發想，他表示，今年是辛丑牛年，第一時間聯想到以「牛」作為主視覺，利用幾何線條勾勒出牛頭圖案。線條所代表的意象，是台中人引頸期盼的捷運綠線，「捷運通車後，為市民帶來更便利的生活，也能夠串起台中重要景點。」不僅在視覺上顯得簡潔俐落，背後更有著台中子弟對家鄉的情感。

定睛一看，這份創意賀聯裡頭，設計師發揮巧思，將台中的知名景點融入牛頭線條當中。圖案最顯而易見的，是建於1908年的市定古蹟「湖心亭」，周煜偉提到，結合了和洋建築形式的湖心亭，是台中最具歷史文化代表性的地標，市府府徽也是以此為主軸，重要性可見一斑，所以他將湖心亭擺放在正中央最清楚也最具分量的位置。

牛頭眉眼之間的兩道弧線，取自路思義教堂優美的建築曲面，面部兩側的摩天輪，則是呼應台中擁有全台唯一海景摩天輪、全台最大摩天輪等新興遊樂據點。而有「世界最難蓋建築」稱號、出自日本建築師伊東豊雄之手的台

中國家歌劇院，設計師也將其意象巧妙藏在裡頭，仔細看牛耳局部的格子狀圖案，是否有點眼熟？其實輪廓正和歌劇院大片的玻璃帷幕、曲牆不謀而合呢！

【尊重專業 讓創意起飛】

周煜偉提到，配合今年市府定調的賀聯祝福語為「犇向幸福」，最初設定的方向，是以字體為主軸來設計，但他想到或許也可以用牛的堅忍意象為核心，所以在提案時加入了圖像元素。「原本牛的線條更有稜有角一些，但可能太過剛硬嚴肅，後來在市府建議下，調整得柔和圓滑，看起來比較容易親近。」在一來一往的討論過程中，周煜偉也在市府團隊的提醒下，適時加入具代表性的地景，既表現了台中之美，也讓人一眼看得出來這是「台中限定」的春聯，讓設計更加分。

從小在台中長大的他，曾北漂至台北工作4、5年，婚後因生涯規劃選擇回到故鄉，他形容自己和太太都很喜歡台中充滿生活感的環境。每當創作過程卡關，周煜偉尋找靈感的方式，便是騎著單車在城市街頭巷尾漫遊，文心路自行車道、河堤附近都是他慣常兜風的路線，「你會發現這個城市對於友善使用者的相

關設計，其實是在持續進步中。」

6年多前，設計師周煜偉創業成立工作室，以「醇」為名，呼應他對於設計的理念，「就像咖啡或酒都要經過時間的熟成，才會產生醇香，一個好的設計，也是慢慢累積醞釀出來的。」這次藉由充滿溫度的新式賀聯，傳達設計師眼中家鄉的美好，奔向嶄新未來的道路上，他也期待能在台中看見更多表現視覺藝術

的設計空間，使相關從業者得以發揮所長，讓台中的設計力更加發光發熱。