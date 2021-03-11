捍衛食安 力挺國產豬

【文字 葉亞薇｜攝影 王士豪｜圖片提供 台中市政府新聞局、台中市政府衛生局】

今天，你想來點什麼？豬肉漢堡？排骨便當？還是滷肉飯加貢丸湯？根據農委會統計，「豬肉」是台灣人最愛吃的肉類，每人每年食用量超過36公斤，全台每年消耗量更高達90萬公噸。豬肉料理成為餐桌上最日常的菜色，豬肉的來源是否安全，自然是民眾最關心的健康焦點。

2021年，台灣開放含萊克多巴胺的美豬進口，台中市政府隨即同步啟動豬肉原產地標示查核工作，確保豬肉來源安全無虞。市府團隊行動力十足，準備三千份以上的快篩試劑擴大到店抽查，迅速了解豬肉是否含萊克多巴胺：篩劑顯示兩條線代表「未含萊克多巴胺」，一條線表示「含有」，需要進一步送實驗室檢測含量。

元旦以來，市府展開多處稽查工作，像是針對台中最大的建國公有零售市場，進行傳統市場的豬肉來源標示和產地證明抽查，攤商皆配合接受查核並拒絕使用萊豬。另外，也查核家樂福量販店、全聯、全家及7-11超商等店家。截至2月底，共查驗7,170件，包括標示查核5,164件、瘦肉精快篩1,406件，牛豬肉品進一步送食藥署抽驗600件，其中抽驗536件合格，64件待驗中。台中市政府表示，市府將持續為食安把關，保障食品安全，讓民眾真正食得安心。

市府團隊查訪傳統市場豬肉來源，為民眾食安把關。

【安心台灣豬 美味食生活】

台灣小吃裡的豬肉類料理多樣且千變萬化，而在台中，滷肉飯、爌肉飯、肉圓和肉羹尤其出名。這些老店堅持使用優質台灣豬肉，搭配不同食材，做出一代傳承一代的古早好滋味，讓消費者吃得安心也開心。

無名肉圓 肉粽 肉焿麵線

沒有店名、出沒在雙十路上的三輪車小攤，立牌只寫著「肉圓／肉焿麵線／肉粽」與親民價格，多年來吸引不少熟客，大叔、學生、媽媽都是它的客群。60多歲的老闆陳明滄，做了37年的小攤生意，雖然做的是小吃卻很有堅持，張貼布告「唯一的愛 給唯一的台灣豬」和台中市的台灣豬標章，力挺國產豬肉的好，期許自己做的是孫子也能安心吃的料理。每天跟肉鋪進台灣溫體豬的後腿肉，親自手切處理肉品，肉焿需切條，肉粽與肉圓則切塊。肉圓搭配筍乾入餡，一口咬下豬肉實在、筍香爽脆，就是讓人吃了會想念的古早味。

肉圓、肉粽、肉焿都由台灣溫體豬製成，美味安心有保障。

台中市北區雙十路二段40巷 1430～1900，週六、日休

李海滷肉飯

下午4點才營業的李海魯肉飯，位於店家多數做早市的第二市場，當年是夜裡討生活的一群勞動者，他們的「深夜食堂」，只要一個銅板，噴香滷肉和油潤米飯就能飽足氣力，繼續打拚。而今，第四代負責人李宜冀承襲一甲子的味道，每天選用台灣溫體豬肉，以後腿肉、三層肉做基底食材，加入紅蔥、蔥、醬油、米酒、糖調味，燉煮4小時，滷汁與肉香完美交融，不管是有一整塊爌肉的滷肉飯，還是肉汁誘人的肉臊飯，或是燉得Q彈的腳筋飯，都是由一場脂香肉滑的功夫盛宴，凝聚成手中的一碗油亮豐美。

台灣豬以滷肉飯完美呈現，滿足每個人的脾胃。

丁山肉丸

鄰近第二市場，位於台灣大道的老城區，走進有百年歷史的丁山肉丸，老店的新風貌，讓人眼睛為之一亮。橘色招牌、白磁磚的簡約設計，顯得年輕樸實有活力。第四代負責人孫裕傑表示，依循古法的肉圓，選用有彈性的豬後腿肉，每天由長期配合的台灣豬肉商送來溫體豬肉，內餡冬季有大頭菜，夏季則是筍子入餡，平衡爽脆口感。另外，7：3純米和地瓜粉、太白粉製作的Q彈肉圓皮也是美味關鍵。點一份飽滿渾厚的肉圓，淋上店家以米、糖、味噌自製的紅白醬，古早味就是迷人。

彈牙多汁的肉圓就是記憶中的古早味。

【每天吃的豬肉，你知道多少？】

美國在台協會處長酈英傑一行人蒞臨台中拜會市府。

Q1 什麼是萊豬？

萊豬，指豬隻在生長過程中，食用添加萊克多巴胺（Ractopamine）的飼料。萊克多巴胺屬乙型交感神經接受器促進劑（ß-adrenergic agonist），是十餘種俗稱瘦肉精的其中之一。藥廠發現把萊克多巴胺添加在禽畜的飼料中，可以增加豬隻約5%～10%的肌肉生長量，減少脂肪比例，同時降低約10%的飼料使用量，大大降低飼養成本，遂成為美國禽畜飼料的合法添加物。目前美國、WTO等允許限量殘留，但歐盟、台灣等160國均禁止使用萊克多巴胺做為豬隻飼料的添加物。

Q2 萊豬對人體可能的影響？

萊克多巴胺有促進交感神經作用，老人、孕婦、幼兒與心血管疾病患者須特別小心，食用過量可能會引發心悸、手抖、血壓上升、焦慮與失眠等症狀，最嚴重時可能導致心臟麻痺，甚至死亡。根據2012年國際食品法典委員會（CODEX）制訂的標準計算，體重60公斤的成人，每日的安全容許量為60毫克。

2019年成功大學環境微量毒物研究中心，「食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」研究發現，萊克多巴胺在豬隻體內代謝快、肉品殘留量低，人體在食用後大約6小時可以代謝達75%；但內臟殘留量卻很高，如果產婦坐月子每日食用超過一副豬腎、一副豬肝就有風險。

Q3 台灣豬的健康管理怎麼做？

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局制訂有「豬隻飼養管理與安全用藥手冊」，從豬隻飼養與衛生管理，以及衛生健康管理著手，維護養豬場環境健康。將豬場規劃為「分娩舍」、「保育舍」與「肉豬舍」分欄，確保豬隻從懷孕、生長到成長均有高品質與適切的衛生環境。豬隻的懷孕照護、營養提供，或是保育豬、肉豬等分欄飼養，以及從種豬人工受精到豬隻免疫接種、內外寄生蟲驅蟲防治、豬場衛生管理，乃至於最後送電宰場，都有一套嚴格的標準規範，以確保民眾食的安全。

Q4 台灣豬用藥守則要求是什麼？

在台灣，包括萊克多巴胺在內，禁止使用任何瘦肉精。行政院農業委員會畜產試驗所教導農民從飼料的成分、飼養的天數等方式，自然提升豬隻的瘦肉率。

此外，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局，針對豬隻的飼養用藥管理，制訂「豬隻飼養管理與安全用藥手冊」，分為「常用抗菌劑」以及「常用抗寄生蟲劑」兩大項。在常用抗菌劑中，詳細規範了10類常見抗菌劑及使用規範；並針對豬隻常見的線蟲、原蟲與外寄生蟲，給予用藥指示。明訂出6種限制使用的藥物，確保豬農用藥安全。

Q5 國產豬標示怎麼看？

農委會要求豬肉與豬肉加工品都需做好產地標示，讓消費者可清楚辨識國產豬或進口豬。由農委會推動的「台灣豬標章」需經申請、審查與稽核程序，確認「百分之百為國產豬肉」才給予標章認定，目前全台有超過一萬一千多家業者申請使用。

衛生福利部推動的「本店使用台灣豬」、「進口豬」與「多來源」標示的三類貼紙，開放攤商自行下載使用，並載明肉品產地來源國。此外，各縣市政府因應宣導與辨識需求提供標示，如台中市政府就推動「牛豬產品無瘦肉精金標章」以保障市民安全飲食、安心消費的權利。

台中市業者須提出檢驗報告、產地證明文件及供貨商清冊，市府審核通過後核發「牛豬產品無瘦肉精金標章」，確保民眾食安。