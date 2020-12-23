從早吃到晚 台中一日美食攻略

【文 楊育禎】

美食之都的台中，各式多元的料理應有盡有，從早到晚都能品嘗到在地不同的絕佳美味，吃得飽足又盡興，暖味也暖心！

★早餐吃什麼?★

☆立偉麻醬館麵食(太原店)☆

屹立第二市場30多年的立偉麵食，以好口味深植老台中人心中。第二代范姜翊鈴秉持著將美食帶出市場的理念，3年前開設太原店，並重新調整口味，讓招牌的「一麵三吃」更加美味順口。選用溫體豬肉炒出油亮噴香的肉燥，再自家磨製花生醬，淋在麵條上，上桌後客人可以再依喜好加入一匙麻醬，讓一碗麵擁有多層次的香濃風味「鮮蝦大餛飩麵」也是人氣必點，包入一整隻草蝦的餛飩鮮甜彈牙，是喜愛清爽口味的好選擇。現點現煎的「菜頭粿+米腸+蛋」蘊含濃濃古早味，一片芋頭香滿溢的芋頭糕、一片軟嫩可口的蘿蔔糕，一條扎實的米腸，當點心或正餐吃皆很適宜。

地址|台中市北屯區太原路三段211號

電話|04-2238-3006

營業時間|9:00~20:00，週日公休

一麵三吃使用黑、白芝麻及麻油提煉的麻醬、自家炒製的肉燥、特製的花生醬，讓這碗麵擁有多重美味，入口格外濃香。 (楊育禎攝)

☆剛剛出爐☆

烤得酥酥熱熱的菠蘿包，夾入一片冰涼奶油，冰熱交融，鹹甜兼具的好滋味，是許多人魂牽夢縈的香港味。藏身在東山黃昏市場旁的小店，每天新鮮出爐各式港式麵包，菠蘿包、蛋撻、咸豬仔、打針酥、牛角酥等樣樣可口，風味道地，令人一解對香港美食的想念。來自香港的老闆葉偉剛曾任職香港君悅酒店、文華東方酒店及半島酒店等五星酒店，烘焙麵包的技藝精湛，愛上台灣生活步調的他，舉家移民來台，以平實價格端出正宗港式口味，除了麵包之外，也供應茶餐廳常見的出前一丁湯麵及撈麵、鮮茄意粉等，從早餐到下午茶都能吃得心滿意足。

地址|台中市北屯區和福路302號

電話|04-2437-3809

營業時間|7:00~18:00

五星菠蘿油、香剛蛋撻、餐蛋麵、茶走、檸茶菠蘿油外酥內軟，蛋撻口感滑嫩，以出前一丁及豬肉罐頭煮出的餐蛋麵是香港的平民美食，搭配茶香濃郁的茶走或檸茶最對味。 (楊育禎攝)

☆小屋子飯丸☆

「去日本旅行的時候，在小巷弄中總會發現由老夫妻一起經營的店，也許小小的、舊舊的，但卻有很多人排著隊，那幕畫面很溫暖。」留存心中的旅行印象，化作老闆夫妻倆追求中年轉業的期盼。離開任職多年的出版社，兩人以飯糰店重新出發，打造富含質感的木屋，選用舊米炊煮糯米飯，自炒酸菜、菜脯，並滷出香噴噴的滷蛋及豆皮，餡料不僅豐富也講究美味。傳統口味之外，豬排飯丸也廣受喜愛，嚴選溫體豬肉先醃後煎，口感厚實；以鹹蛋取代滷蛋的鹹蛋飯丸，讓每一口都嘗到蛋香；起司及泡菜口味，則讓不愛吃酸菜及菜脯的人有了好選擇，賦予傳統飯糰創新靈魂。

地址|台中市北屯區北平路三段88號

電話|0929-922-288

營業時間|6:30~10:00，週日公休，售完為止

傳統飯丸滷蛋、豆皮、油條、肉鬆、菜鬆、菜脯、酸菜、海苔、薑片等包裹在糯米飯中捏製成丸，配料豐富，一口多滋味。 (楊育禎攝)

★午餐‧午茶吃什麼?★

☆田寮農莊☆

藏身於楓樹里稻田之中，彷彿城市桃花源般，以優美的庭園造景、懷舊的農家風情引人入勝。走過懸掛紅燈籠的大門，彷彿穿梭時空來到古厝的前埕，而早期的農業機具、古物等陳列於此。再往內走美麗的蓮花池及落羽松林帶來尋幽訪勝之意境。田寮農莊以辦外燴起家，隨著時代變遷轉型種植稻米，再到經營餐廳，傳承至第二代接手經營之後，更著重舒適空間的營造，期望引進年輕族群，並將傳統辦桌的大菜縮小為個人套餐，不需等待宴會就能吃到大廚的手路菜，而白飯還是自家種植的台梗9號米，粒粒飽滿香Q。

地址|台中市南屯區楓樹里樂田巷2之34號

電話|04-2479-5186

營業時間|平日11:30~14:00、17:00~ 19:30；假日11:30~19:30，週三公休

官網|0424795186.com

紅燒小封肉套餐、頭路菜選用肥瘦參半的三層肉，先炸後滷，軟嫩入味；頭路菜則是將昔日辦桌的大菜縮小，排骨、芋頭、筍絲及白菜等食材巧妙融合出美味。 (楊育禎攝)

☆元金小六鍋貼☆

搜尋台中的爆漿鍋貼，元金小六鍋貼一定排名榜首。從在水湳市場擺攤起，即累積不少老主顧，搬遷至華美西街之後，更是名聲大噪，創造排隊傳奇。選用當日的溫體豬，掌握肥瘦比例調和不同部位的肉調製內餡，麵皮則是不斷與廠商溝通之後訂製出最佳厚薄度，並將鍋貼底部煎至金黃酥脆，一口咬下還爆出鮮美湯汁，沾上余老闆特調的微辣沾醬或麻辣醬，更是夠味，難怪單靠鍋貼就能打天下，酸辣湯則依照季節變換鮮筍或鮮菇等食材。第二代接手之後，於2019年在原址擴店重新裝潢，注入文青氣息，並增賣牛肉麵，非紅燒亦非清燉的獨家口味，值得一嘗。

地址|台中市西屯區華美西街 二段235號

電話|04-2316-0520

營業時間|11:10~18:40，週四、週日公休

鍋貼、酸辣湯底層金黃酥脆的鍋貼一吃就爆漿，而酸辣湯則酸得夠 味，辣得過癮。 (楊育禎攝)

☆研香所 林金生香的糕餅午茶☆

歷史悠久的林金生香以狀元糕聞名，曾是訂婚時必備的糕餅，如今已成為富含文化意義的伴手禮。第五代在老餅鋪的原址開設研香所，保留老屋的土角厝牆面及紅磚拱門，讓人一窺餅鋪不同時期的變遷，而昔日為了讓蒸籠透氣而設置的天井，亦見證著餅鋪的過往。手作狀元糕則是不容錯過的體驗，透過解說及DIY，可以聆聽狀元糕的由來並了解做法，還能嘗到傳承百年的優雅好味道，而台中特有的麻芛美食也獲得創新詮釋，融入咖啡、飲品及蛋糕製作之中，讓傳統與現代完美相遇，值得細細品味。

地址|台中市南屯區萬和路一段94號

電話|04-2389-9859

營業時間|11:00~ 18:00，週一、週二 公休

狀元糕手作套餐運用手心的溫度揉搓麵團，再入模壓製成型，體驗手作 樂之外，也能品嘗到狀元糕的細緻風味。 (楊育禎攝)

☆白貓散步輕食館☆

由4個女生共同創立的白貓散步，想要傳遞的正是慢活步調，期望城市人可以來此尋覓一段時光，品嘗美味料理及咖啡後，轉換心情再度出發。將時下流行的輕工業風融入木頭桌椅及綠意草坪，營造出溫暖氣息，並聘請專業廚師設計菜單，供應早午餐、義大利麵、燉飯等等。料理則以健康概念為訴求，以呈現食材原味為主，醬汁皆是自家熬煮，廣受歡迎的早午餐也搭配大量生菜，讓想降低攝取澱粉的顧客能吃到營養均衡的美食。

地址|台中市南屯區惠文路320號

電話|04-2389-6353

營業時間|9:00~21:00，週四公休

薑黃海鮮燉飯、壹號餐、卡布基諾豐富海鮮搭配薑黃飯，飄香四溢；壹號餐的捲餅包裹牛、豬絞肉及生菜；卡布基諾富含奶香及果香。 (楊育禎攝)

☆珍寶海鮮 Jumbo Seafood（台中中港店）☆

來自新加坡的珍寶海鮮創立於1987年，歷年來榮獲無數獎項的肯定，2020年更獲頒《Best Taste of Singapore Award》，是旅行新加坡必訪的美食餐館。秉持著將新加坡最好的海鮮佳餚帶到世界各地之理念，於2018年9月在台中設立 台灣第二家分店。以東南亞的辛香料調配風味獨特的醬汁，再搭配品質優良的海鮮，相互烘托出誘人垂涎的豐富滋味。招牌的活蟹料理有珍寶蟹、沙公及帝王蟹可供選擇，每一種都有多達5、6種推薦煮法，口味或香辣或清爽。此外，蘇東油條、摩卡排骨及麥片蝦等，也是必點經典佳餚。台中店還設有景觀座位區，品味美食的同時也可欣賞歌劇院的宏偉建築。

地址|台中市西屯區台灣大道三段301號7樓(新光三越中港店)

電話|04-2254-3777

營業時間|11:00~15:00、17:00~22:00

官網|jumboseafood.com.sg

☆品心港式飲茶(公益店)☆

「我們的港式點心有傳統的老味道，也有新潮的好滋味。」行政總監劉慶福自豪表示。2010年由烤狀猿餐飲集團在大里創立，並於 2016年進駐美食一級戰區的公益路。行政總監劉慶福來自廣東，以40多年的資歷率領團隊製作港點，講究食材的新鮮度且不惜成本選用高品質原料，並時時掌握潮流，烹煮出正宗港味。臘味蘿蔔糕的蘿蔔比例將近80%，軟綿可口；鳳爪作工繁複，需先高溫油炸，再滷後蒸，方能成就吮指美味。用餐時間還有點心推車叫賣，讓人如臨老香港感受熱鬧氣氛。

地址|台中市南屯區公益路二段138號

電話|04-2328-6661

營業時間|週一至週四11:00~15:30、17:00~22:00；週五至日11:00~22:00

官網|pin-xin.com

水晶鮮蝦餃、酥皮叉燒包、網通鮮蝦腸粉、蠔皇蒸鳳爪、絲襪奶茶/琳瑯滿目的港式點心用料實在，蝦餃包入彈牙的草蝦仁及筍塊，烤至酥脆的叉燒包內餡甜蜜。 (楊育禎攝)

☆小寶泡菜醬料雞排(逢甲本店)☆

位在逢甲夜市巷弄中營業已19年的小寶雞排，獨家研發出多種醬料，讓雞排吃出新花樣。老闆曹志逢原是逢甲的學生，因為愛吃雞排而與太太共同創業，嚴選生鮮雞肉以20多種香料醃製入味，並調配粉漿及酥炸粉，炸出脆皮及酥皮兩種不同口感的雞排，再搭配莎莎醬、香濃蒜醬、泰式酸辣醬、蜜汁醬、麻辣醬等或甜或辣，任君選擇。而自家發酵的泡菜酸甜爽脆，一口泡菜一口雞排，既香酥又解膩。營業至今，最讓夫婦倆感動的莫過於：「許多學生畢業後還會前來回味，即使嫁到國外了也不忘帶小孩來尋找記憶中的家鄉味呢！」

地址|台中市西屯區文華路5巷3號

電話|0936-953-119

營業時間|16:00~凌晨 1:00，週二、週三公休

泡菜泰式酸辣醬雞排自家做的泡菜滋味微酸，搭配雞排清爽解膩。 (楊育禎攝)