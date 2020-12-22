民調數字會說話 台中的新創時代

在今年《天下》雜誌的「幸福城市大調查」中， 台中市以15.3%的得票率，成為台灣民眾最想移居的城市首選， 也是自2016年打敗台北後，連續第5年在此項目穩坐第一。

在大眾的既定印象中，好山好水的東部本就具備讓人選擇原縣市居住的環境條件，不過，台中市有高達8成的在地居民願意繼續住下去，留在家鄉打拚。若將近10年的縣市人口增減曲線圖交叉比對，也可看出台中在縣市合併後，增加了15萬人，可見升格之後，無論是生活條件、城市魅力，都對周邊縣市人口產生持續擴大的磁吸效應。

日前，《遠見》雜誌公布「縣市總體競爭力」評比，台中市總排名由去年的全台第8名大躍進，躋身為第4，進步幅度為六都之最。其中特別有幾個項目名列前茅，如「教育與文化」指標全台排名第2、「經濟與就業」和「醫療衛生」皆排名第4、「地方財政」排名第5，彰顯台中市極佳的財務健康度，以及市民對地方經濟的信心。

此外，《康健》雜誌的「健康城市大調查」分別從社會經濟、醫療服務、健康環境和整體成果共4大構面、20項指標，全面檢視全台各縣市的生活環境，2020年的成績出爐，前5名中，台中市的排名大躍進，從去年第4名躍居亞軍，僅次於台北。個別指標部分，如「每10萬人的刑案發生率」、「人均人行道」和「教科文支出」等項目，都是全台最佳。另根據台灣世界新聞傳播協會統計的「2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查」，台中也以87.6%高居第二名，在在顯示市府團隊努力打造新好生活的宜居台中，美好藍圖已逐步實現。台中的改變，全台民眾有目共睹。

擁有新好生活的台中宜居之城。 (台中市政府提供)

盧秀燕市長就任後，帶領市府團隊以「幸福宜居城」為目標，多管齊下，穩固經濟發展基礎。今年即使在疫情之下，也持續推動促使經濟成長的各項策略，擬定「紓困九箭」以穩定產業。如及時雨般的「紓困九箭」，內容包括了攤商租金折扣、青創貸款 利息補貼、娛樂使用牌照稅減稅、員工訓練補助方 案、失業生活困難補助等，市府更貼心設立單一服務窗口，讓各產業及從業人員即使面對疫情艱難，也能第一時間獲得政府協助。針對亟需援手的藝文界，市府也提出「藝文紓困3＋2」及「藝文紓困2.0」等措施，包含場地費用全額退還、提早撥付補助款、放寬受補助者演出期限等，成為人民最有力的守護者。

不僅如此，為期兩個月的「2020台中購物節」創下高達90億元的消費金額，更在六都振興經濟網路討論聲量中拔得頭籌，市府每投入1元創造出223元消費， 亮眼的成績單，展現市府拚經濟的成果斐然。今年考量疫情，市府超前部署的購物節活動，在官網上還加 乘電商平台提供多樣數位互動內容，而讓購物節APP 名列政府機關APP熱門下載第1名，更榮獲有資通訊科技界奧林匹克之稱的「2020全球ICT卓越獎」首獎肯定，為台中數位科技服務立下光榮的里程碑。

台中購物節APP榮獲2020全球ICT卓越獎的首獎肯定。 (台中市政府提供)

正因為線上線下雙軌並進，在後疫情時代，台中購物節成功吸引外縣市民眾齊聚台中消費，無疑是拉抬 經濟的一劑強心針。市府也再接再厲，年底持續推出 「2020台中女麗購」活動，期能為台中再帶動一波經濟熱潮。

在吸引台商回流投資部分，市府亦透過各項機制， 積極爭取企業進駐台中。除了規劃五大策略，以全力協助中小企業解決工廠缺地、排除投資障礙為首要目標，經發局並成立六都第一個「台商專區」整合各項需求，設立招商工作小組，儘速提出解決方案。截至今年10月，共有47家業者、投資金額達1,502億元，為台中創造逾1萬個就業機會。

台中市政府持續透過多項機制推動區域發展於每個角落，一展中台灣核心發展的大格局。 (台中市政府提供)

台中是全國第二大城市，為減輕父母育兒的負擔，市府積極拓展「公設民營托嬰中心」與「社區公共托育家園」，在短短不到2年時間，全市公托家園從5座成長到14座，預計至2022年將擴增到50座，公托倍增2年增班達73%。未來將積極編列及爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，持續評估台中市各區域0至2歲人口年齡分布，尋覓適合場地加速布建公托家園。藉由落實「公托倍增」計畫，嬰幼兒能得到完善照顧，家長拚事業無後顧之憂，讓年輕人敢生、敢養。

南屯豐樂非營利幼兒園。 (台中市政府提供)

身為一座不斷崛起的城市，台中不只有勇往直前 的經濟強度，也在盧秀燕市長帶領下，增添女性獨有的細膩及溫度。為打造市民有感的幸福家園，2020年市府總預算中，社會福利支出編列了240.24億元，較 2019年增加33%，展現市府積極健全社福措施、強化生活機能及公共安全的決心，持續透過多元社福措施及管道，打造全齡友善社會，為市民帶來更多福祉。

台中雖是六都中長者比例第二低的年輕都市，但老年人口成長迅速，6年內便增加了10萬人。為逐步讓台中的長輩照顧環境更臻完善，除了恢復老人健保費 補助，讓29萬名長輩受益，更布建411處社區關懷點、1,403處長照據點以及全台首家「年輕型失智據點」，專案長照服務累計超過3萬5千人次，希望讓長者安心樂活，子女更放心打拚。

社區關懷據點，長輩一起活力動起來健康跳舞。 (台中市政府提供)

創造活水經濟，是市府推動經濟建設的重要目標，以「台中富市3」經濟策略為基礎：台中國際會展中心的興建，是領航「前店」的重大建設計畫，奠定台中區塊與國際接軌的基石；台中優良產業就是最深厚的「後廠」根基，打造產業聚落，導入智慧升級，強化技術能力，並重新規劃其他產業園區，扶植在地企業，提升產業競爭力及整體區域經濟發展；最後，透過產業升級、體制鬆綁、法令創富，讓大台中形成一個「自由港」，優越的投資環境，創造極大化的經濟 共伴效應，招商引資，富裕台中。

台中國際會展中心，目標在111年底完工。 (台中市政府提供)

市府持續推動經濟發展相關重要政策，包括協助肉品市場轉型，躍升為複合式商場，並透過神岡豐洲科技工業園區、精密機械科技創新園區等工業區開發計畫，厚實本市後廠實力，也藉由新建的台中國際會展中心，符合大型展覽、國際會議、多功能展演活動等多樣化需求，展現「國際行銷」與「城市行銷」的能力。

為活絡台中經濟，市府興建一座透氣會呼吸的精密機械科技創新園區2期標準廠房，各立面設置大量植生槽，並分別植入多種類型的植栽。 (台中市政府提供)

而今年大獲好評的2020台中購物節，招商引資1,800億元為全台最佳，創造超過1萬3,000個就業機會，更讓外界看好台中投資環境。明年購物節也將再次啟動，勢必為消費市場帶來更多利基，吸引人潮「錢」進台中，結合本市既有的海港、空港獨特優勢，打造台中為國際購物商城，從各個面向帶給市民加倍幸福感。