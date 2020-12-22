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台中美樂地 譜出幸福Melody

聯合新聞網 / 漾台中
台中美樂地計畫中的大里區、太平區、烏日區共融公園完工啟用，孩子們都玩得不亦樂乎。 (台中市政府提供)
台中美樂地計畫中的大里區、太平區、烏日區共融公園完工啟用，孩子們都玩得不亦樂乎。 (台中市政府提供)

綠樹、草地、友善舒適的無障礙環境、安全的兒童遊戲場所，再加上明亮乾淨的公共廁所等等，是許多人對公園美好的想像，也正是台中市政府推動「台中美樂地 （Taichung Melody）」計畫的目標。台中市政府建設局長陳大田表示，「台中美樂地」計畫包括新興新闢的公園，以及針對老 舊公園的改善，有「共融公園」、「陽光公廁」兩大主軸，並且有「建構舒適無障礙環境」、「打造安全兒童遊戲場所」、「營造明亮潔淨通風的公共廁所」等3大目標。

所謂「共融公園」，是提供全齡民眾休憩 與發展能力的空間場地，將公園內的設施， 改建為所有民眾，包括年長者、兒童、身心障礙者都能共同使用的樣貌。在執行成效 上，陳大田局長指出，108年已達成3處老舊公園改善、6處新闢公園，109年達到53處改善、7處新闢公園，以平均一年完成50座的目標進行。按照這樣的進度，相信不久後，15 年以上的老舊公園都可獲整修翻新。

獨特的是，在公園改善過程中，還導入每個地方的在地特色，像是龍井產西瓜，就以西瓜為主題；五屯則是玫瑰公園；惠安公園 為台中最著名的特產珍珠奶茶造型，一系列造型活潑有趣，大大增加民眾對於公園的使用率。

在「陽光公廁」上，為希望能將公園內的公共廁所加入人性化設計，即特別打造成通 風、陽光、潔淨的空間氛圍，在廁間加入許多友善設施，包括置物平台、背包掛環、求救鈴、尿布平台、兒童安全座椅、小朋友洗手台等等。

台中市烏日溪邊公園重建為無障礙環境的共融遊戲場，包括輪椅鞦韆、鳥巢鞦韆等，園內分為探險森林區、樂齡體健區、榕樹林蔭區等區域，並與老榕樹共生發展。 (台中市政府提供)
台中市烏日溪邊公園重建為無障礙環境的共融遊戲場，包括輪椅鞦韆、鳥巢鞦韆等，園內分為探險森林區、樂齡體健區、榕樹林蔭區等區域，並與老榕樹共生發展。 (台中市政府提供)

此外，調整坐蹲及男女廁間比例，也是改善重點之一。在男女廁間比上，調整成男女廁比1：3甚至到1：5；坐蹲廁間分配上，因考量老人家膝蓋關節問題無法蹲廁，而將每間公廁的坐蹲比達到2：3，友善長者、安心如廁。

預計未來在110年會完成18座公園廁所的改造，讓公廁不再是髒臭的代名詞，而是能提供舒適使用的環境。

在配合中央衛福部規定完成兒童遊戲場安全檢驗備查的部分，台中市政府於108年已完成78處、109年預定達成202處，其餘的則可望在110年全部完成，比中央預定的期程提早1年達標。

大雅區二和公園有多具感官式遊樂設施，給予孩童各種感官體驗。 (台中市政府提供)
大雅區二和公園有多具感官式遊樂設施，給予孩童各種感官體驗。 (台中市政府提供)

陳大田局長笑說，「台中美樂地」計畫推行至今大受民眾歡迎，市府甚至接獲不少民眾直接打電話或透過民代，希望能改造自己住家附近的公園，他表示目前改造的公園是根據城鄉平衡選出，由於民眾反應熱烈，未來會再繼續努力，盡量滿足民眾的需求。

好的政策需要大家共同參與維護，因此未來將導入產官學的合作，期待企業認養，並引進學術界景觀美學；當然還要有市民們的支持配合，一起和市府攜手打造出屬於全台中市民的「美樂地」。

南區文林公園在台中美樂地計畫中，汰換罐頭式器具，引進磨石子溜滑梯。 (台中市政府提供)
南區文林公園在台中美樂地計畫中，汰換罐頭式器具，引進磨石子溜滑梯。 (台中市政府提供)

《漾台中》2020年12月號NO.10
《漾台中》2020年12月號NO.10

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