網紅打卡新樂園：水湳中央公園美拍秘境

【文 黃星若】

面積廣大如森林般的中央公園，珍藏眾多令人驚艷的景觀設計，早已成為網紅拍美照的熱門景致，也是IG美拍的人氣景點話題。

為實踐華德福教育（Waldorf Education）哲學理念－魯道 夫．史代 納（Rudolf Steiner）的12感官，而具象化導入園區空間，塑造出12個感官體驗設施，寓教於樂的設有「談論、味覺、聽覺、平衡、思考、視覺、動態、自我、觸覺、温暖、嗅覺、生活」等互動裝置區，提供大家在旖旎風光之中，擁有多樣化的五感地域感知體驗。

談論體驗區The Speech Field

位於中央公園北側停車場，人工景觀池上之木製格柵組合平台的談論體驗區，站在其上，視線可穿透至湖面，創造與湖水的自然親密關係，也因為能這樣的停留、休憩、對話和交流下，如小迷宮感的木棧道，佇立在碧綠的湖心上，白天能拍出唯美如茵的湖光水色，而有可愛的「抹茶湖」之稱。再襯著今年初開通的科湳愛琴橋，A字型極簡的白色景觀斜張橋設計風格，猶如少女的祈禱或豎琴般的橋景意象拍攝之下，又是一絕美風情畫；夜晚，隨著橋梁LED照明和投光霓彩燈照耀下，與談論體驗區相互輝映成的倒映在池水中，浪漫唯美的撼動人心，成為台中夜景亮點新地標。

視覺體驗區 The Vision Field

視覺體驗區是親綠、親地、親水的中央公園當中最具辨識度的感知裝置，由五顏六色多彩的玻璃組成如同迷宮一樣的地景，經由黃、綠、藍、橘、紫、紅色五個層次不同彩度的帷幕穿透下，特定波長光線創造出魔幻感的彩虹空間，每一處都是超熱門的網美打卡點。

在視覺體驗區可拍繽紛幻彩的美照。 (鄒紘超攝)

觸覺體驗區The Touch Field

從內往外，由白色光面花崗岩、灰色略帶粗糙花崗岩、黑色粗糙花崗岩等3種石材建構而成的漸層石塊觸覺感受。在高低不同及不一樣的日照下，會感受到岩石吸收的能量溫度之不同觸感，讓人或坐或立、藉由雙手到全身體驗石材質感差異變化的樂趣。

觸覺體驗區可體驗石材質感變化。 (台中市政府提供)

動態體驗區The Movement Field

緊臨會展中心的動態體驗區，藏身於林木間的整棟木造裝置，設有不同高度的平台區，如同生長在開闊大樹上的樹枝，可往上攀爬冒險一番，從中心到外圍、由低處往高處都能在密集與疏鬆之間的木結構排列裡，體會到不同的活動情境，及拍攝出多元角度特色風情的照片，到最高處還能一覽中央公園的綺麗全景。

動態體驗區內外層次不同， 所到之處都能拍出好照。 (台中市政府提供)

自我體驗區The Ego Field

木造設計組成的4層瞭望臺，在交疊錯落之 中，迎著舒適的自然微風吹來，在靜謐中走 於其中，像是脫離群體，於一層一層中尋找 自我，而從底層向上慢步瞭望的路程中，隨著中央公園寬闊美麗的景色，也逐漸開闊內心的視野，感知自我的存在，也將周邊綠意盎然的美景全收錄。

自我體驗區，拍出自我特色的新鮮角度。 (台中市政府提供)

季節限定！五節芒花海

中央公園園區內種植有成排的五節芒，隨 著入秋之際，金黃色的芒草長成一大片高大 密集的花海盛景，銀白暖色調的搖曳生姿， 仿如進入世外桃源，隨手一拍都是仙氣飄飄 的時髦異國風情美照。

置身五節芒花海中，像是掉進童話國度裡。 (鄒紘超攝)

3大型態步道 滿足全齡休憩需求

台中市政府建設局建議想感受中央公園不同風貌的民眾，可多走走南北園區內1.9～2.7公里不等的步道，在分為「休憩」、「運動」、「家庭」3種特色類型的步道上，有著鋪面顏色紅、藍、灰，和景觀燈相映成趣，串聯出熱情、活力、清爽等不同活動功能的氣氛場域。

在平緩的「紅色」休憩步道，為襯著林蔭的清爽怡人路道環境，能漫步其中悠然一享午後的美好。高低起伏較大坡度地形的「藍色」運動步道，以彈性鋪面的乾燥材質貫穿，適合來跑步或健身。而「灰色」家庭步道，以白光照射，為無障礙通道空間，讓全家大小都能輕鬆恣意活動其中，且還會經過多處兒童遊戲區設施，是親子同遊的最佳場域。

沿著3大型態步道欣賞中央公園處處盡展各式各樣綺麗的面貌。 (台中市政府提供)

中央公園 數字大解碼 (陳彥蓁繪)