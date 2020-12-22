自然X科技 閃耀台中的綠寶石：水湳中央公園

【文 黃星若】

坐落台中西屯，占地約6 7公頃的中央公園，由法國景觀建築師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm與台灣建築師劉培森共同合作規劃，以鼓勵大眾重返戶外之姿，於城市中心粉墨登場。

以都市綠肺著稱的中央公園，身負調節都市氣候的重責大任，園區內的草地、水池、石洞以及造型奇特的建築裝置等，都在調節的功能上，扮演不可或缺的角色。市府在園區內種植了106種以上喬木，數量高達10,000棵以上，其中原生樹種占83%，包括毛柿、烏心石、黃連木、樟樹、櫸木等品種樹木，以及牛樟、台灣紅豆杉兩種珍貴樹種，呈現多樣化且適合生物棲息地的都市綠洲。

另外，還在園區靠近敦化路二段上方，以及12感官平衡體驗區的周邊，搭配中央公園內的步道和地景設計，施種有約950平方公尺的小天使、鼠尾草、孔雀草、雞冠花、日日春、馬纓丹、矮牽牛等四季草花，隨著季節不同而盛開呈現美麗的萬種風情，整片花海的繽紛視覺，猶如置身在歐洲花園般的異國浪漫。加上種植了五節芒，是秋冬季節限定才會觀賞得到的風景，一賞生態草原上的芒草花隨風搖曳之美不勝收，與極像法式馬卡龍外型般的園區洞洞板自生綠草，不論日夜，都帶來無限想像的仙境感受。

中央公園約有1萬多棵植栽花草，為台中都市之肺。 (台中市政府提供)

中央公園藉由自然景觀化的人工地盤跨越橋，讓行人自然行走於道路上方。 (台中市政府提供)

在公園南北兩端設置約1萬平方公尺的太陽能板，來供應公園內的氣候裝置、路燈與廁所等設施使用，讓園區各處電力自給自足；太陽能板並與停車場相結合，以作為遮蔽之用，降低停車直接日曬的溫度，並保留面較廣大的綠地空間，有助於減少碳排放量。園區內更有各種智慧型的感測裝置，持續進行環監測工作，包括：電力、監視、滯洪池水位偵測、廣播、緊急求救鈴、照明、路燈點滅時間控制等等，讓公園處處充滿智慧的便利性。

園區在日夜光影不同之下，呈現美麗的自然風情。 (台中市政府提供)