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台中市民限定優惠！雙十公車新制上路

聯合新聞網 / 漾台中
一卡綁定，市民搭乘享優惠。 (台中市政府新聞局提供)
一卡綁定，市民搭乘享優惠。 (台中市政府新聞局提供)

【文 黃谷光】

台中公車採用里程計費制度，以距離計費，市政府為了鼓勵民眾使用大眾運輸，原本就有8公里內免費的優惠政策，後來升級為10公里，並在盧秀燕市長上任後，將長程需求納入，針對搭乘超過10公里的部分，從原本最多60元的車資調降為上限10元，正式打造「雙十公車」，成為全國最優惠的公共運輸政策。

台中市民限定的雙十公車明年上路。 (台中市政府新聞局提供)
台中市民限定的雙十公車明年上路。 (台中市政府新聞局提供)

雙十公車優惠，初期並不限定台中市民，為的就是要吸引更多人到台中觀光、停留和消費，以提升在地經濟。不過，經過1年的施行與滾動式檢討，台中市政府為了均衡大眾運輸發展並有效運用市府資源，將既有的「雙十公車」優惠，限定為設籍台中的市民專屬，同時納入市民的外籍配偶以及非設籍台中的就讀學生，讓公車運輸資源聚焦於「乘車優惠、市民優先」。

全國最優惠的雙十公車，讓台中市民享有極大權益。 (台中市政府新聞局提供)
全國最優惠的雙十公車，讓台中市民享有極大權益。 (台中市政府新聞局提供)

為了確保公平並避免資源濫用，台中市政府採取綁卡措施，符合優惠資格的民眾只要攜帶身分證及平日搭車使用的一卡通、悠遊卡、愛金卡（icash）等電子票證，到陽明、台灣大道市政大樓、29區公所、戶政事務所、6處捷運站（松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶、烏日）及市府公布圖書館等全市95處地點申請綁定即可使用。

另外，6歲以上未滿12歲的國小學童只要經過申請，就會由學校發放「兒童卡」；65歲以上長輩（或55歲以上原住民）及領有身心障礙手冊者所持有的「敬老愛心卡」，持這兩種卡片「免經綁定」即享雙十公車優惠。至於非台中市民，若持電子票證搭乘台中市公車，享有全票5元優惠，上車僅扣15元，下車再依實際搭乘距離扣款。

台中市政府交通局局長葉昭甫表示，12月1日電子票證綁卡作業上路，首兩日累計超過2萬人完成綁定申請，相當踴躍；至12月底，市府每日都會安排校園巡迴綁卡服務，95處申請地點明年也會持續提供綁卡服務，民眾可以分散時間辦理，輕鬆擁有市民限定的優惠權益。

雙十公車市民限定優惠新制。 (陳彥蓁繪)
雙十公車市民限定優惠新制。 (陳彥蓁繪)

《漾台中》2020年12月號NO.10
《漾台中》2020年12月號NO.10

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