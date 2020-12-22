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摸「黑」趁「燒」 日夜燙平大道的無名英雄

聯合新聞網 / 漾台中
刨好的路得先扎實鋪滿黏油，即使腳底因黏油沉重不堪，卻是馬虎不得的前置工作。 (蔡孝如攝)
刨好的路得先扎實鋪滿黏油，即使腳底因黏油沉重不堪，卻是馬虎不得的前置工作。 (蔡孝如攝)

【文 周麗淑】

台中許多筆直路面、幅距寬又美，你有想過這一道道每天理所當然使用的平整路面，背後有多少辛苦汗水與工作細節嗎？也許前一日才見坑坑疤疤、隔一日卻變身成光鮮亮麗的馬路，是一群默默置身煙塵、高溫、吵雜的燙平人員不辭日夜辛勞，努力施工下的康莊大道。

截至2020年11月底已燙平超過500條主要道路、累計改善超過224公里。而所謂「燙平」是指一個較大面積的完整路段，刨掉、重新設計施作完成後，把坑疤不平的路面像燙衣服一樣燙得工整無比。隨著台中市區道路面積越來越多，並為了市民用路的便利與安全，小到一個坑洞、大到長達數公里的路面維修工作與品質要求，可說是從不停歇，而這全仰賴市政府建設局養護工程隊結合外包監造單位與工程施作的這一群工作人員之偉大的渺小。

工人們熟練而快速地搭配機具車，在瀝青降溫前快速完成工作。 (蔡孝如攝)
工人們熟練而快速地搭配機具車，在瀝青降溫前快速完成工作。 (蔡孝如攝)

總是在人們晚間回家吃飯、看電視甚至躲進被窩睡覺時，燙平英雄們的工作才真正開始。刨路、清掃、檢查刨開路面、整地夯實、確認路面管線狀況等。接著一輛輛機具車進場後，先裝滿黏油的車即進行路面鋪灑，載著熱度超過150度的瀝青車來了，又緊接著瀝青的自動鋪裝車上場……一個個鋪裝工作人員就跟在後面，動作俐落鋪整機器無法處理的細節、監造技師也在旁緊盯進度，同時小山貓、滾壓機等快速穿梭其間，避免瀝青溫度涼了而影響道路建造品質。

為了讓路面壓實密度達到標準，每條路都需要三種不同滾壓機依序工作。 (台中市政府新聞局提供)
為了讓路面壓實密度達到標準，每條路都需要三種不同滾壓機依序工作。 (台中市政府新聞局提供)

高達100度以上的作業現場，加上不斷排放的刺鼻柴油味，混搭著瀝青味，但動作從未稍懈的大夥，還得同步隨時注意別被穿梭的工作車壓傷，這樣的景象畫面，是燙平工作的日常，且常常在夜晚至清晨間持續上演。

台中市政府建設局養護工程處、市六區工程隊隊長宋國權有感而發地說：「市六區所負責的區域比較大，工程因而多集中在半夜進行。夜間除了視線不佳外，熬夜工作下，對體力的耗損也是挑戰，監造與施工單位真得相當辛苦！」除此，夏季正午時段，他們更要腳踩100多度高溫、頭頂近40度酷暑的天，對他們來說卻是一句淡然的微笑，「得習慣，為了便利用路人，還是得趕工快快完成，這就是我們的任務使命。」

視察工作現場，也是市六區工程隊隊長宋國權的工作之一。 (蔡孝如攝)
視察工作現場，也是市六區工程隊隊長宋國權的工作之一。 (蔡孝如攝)

如果遇到下雨，鋪好的路則又得重鋪，「因為當地面濕度過大，鋪路品質會變差，為了安全性，仍得先鋪，等天候轉好再刨掉重新鋪路。」宋國權說明，若民眾不理解，就會變成「又再挖了！」的感嘆。不過，即使溝通難以面面俱到，加上時常要克服巷弄窄小或老舊路面管線等各式繁雜問題，「但看著一條條美麗又整齊的道路在手中和腳下完成，就有一種成就感，讓我們有繼續的動力！」其中令宋國權印象最深刻的便是東勢一條通往山上的道路，10多年來第一次大整修，就直接全部強化重鋪13公里的路，而花了8個月時間完成，「那一刻，看到當地居民的感動、致謝，就是最大的成就感！」

《漾台中》2020年12月號NO.10
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