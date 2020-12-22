我運動我驕傲 優質環境享受運動樂趣

【文 黃星若】

規律的運動是維持健康的不二法門，台中市政府為了市民們的健康，努力打造優質運動環境，不僅在甫落幕的全民運動會上獲得全國第一、三連霸的佳績，還特地引進全球新流行的5人制棒球，日前「長春國民暨兒童運動中心」也開始正式營運，種種努力，都是希望市民們從中感受到運動的樂趣、增進健康。

坐落於長春公園內，定位為社區型運動場館的「長春國民暨兒童運動中心」，在10月31日盛大啟用。這座台中市第4座開放營運的運動中心，場館與周遭的公園、綠川等景點連結成一片美不勝收的風景。值得一提的是，這裡同時具有室內、室外泳池，也是全國首座唯一設有兒童版設施的國民運動中心。

長春國民暨兒童運動中心提供全市兒童一處可盡情活動的快樂園地。 (台中市政府提供)

長春國運前身為長春游泳池，因使用多年，設備老舊，在多位民代爭取及歷任市長努力下，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心。台中市政府運動局指出長春國民暨兒童運動中心分為A、B兩棟建築物，「A棟運動中心」包含各式運動項目，有室內外游泳池及兒童戲水池、SPA、三溫暖，以及多功能綜合球場、體適能與兒童專屬體適能區等等；「B棟運動課程中心」各樓層則規劃有瑜珈教室、韻律教室等，未來將開辦多項課程，提供地方居民多元運動的選擇。不僅有豐富設施可讓親子同時在運動中心內運動，還提供銀髮族及身心障礙者的公益時段免費使用、地方里民優惠及多項運動體驗課程，期待市民多多利用，鍛鍊出健康的身體。

台中市政府積極推動運動成效顯著，像是今年才圓滿落幕的全民運動會，台中市代表隊即勇奪57金、51銀、46銅，以總積分184.5分獲得全國第一名總統獎，創下三連霸，因而市府特地頒發出高達7,490萬元的賽會總獎金獎勵選手們，期許再造佳績。此外，台中市政府運動局也新創地引進目前全球流行的「5人制棒球賽」，這項為世界棒壘球總會（WBSC）在國際上積極推廣的運動項目，更將於2022年青年奧運列入正式比賽項目中。

台中市政府運動局積極推廣全球流行的5人制棒球賽。 (台中市政府提供)

運動局表示，規則簡單的5人制棒球，具有街頭風快節奏特色，相當於正式棒球的迷你版，只需1顆球就可進行，和棒球不同的是沒有投手，打擊者在本壘後方自行拋球、用手擊球，防守者徒手接球，如此新興的運動，希望讓民眾感受棒球帶來的不同樂趣體驗。持續打造優質運動環境、培植更多運動上的優質人才，是市府期待藉由這些努力，讓台中運動更加蓬勃發展。

長春暨兒童運動中心戶外的溜冰場，可讓兒童溜直排輪。 (台中市政府提供)