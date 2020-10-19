秋日禮讚 來去台中部落輕旅行

【文｜Fion Tsao、攝影｜蔡孝如、圖｜佳陽社區發展協會、松茂社區發展協會、和平區農會、雙崎社區發展協會、雪山坑社區發展協會】

｜新佳陽部落｜體驗海拔最高的茶席

位在台中梨山地區的新佳陽部落，從20年前種下第一棵茶樹，如今放眼望去，已成為一座綿延無盡的高海拔茶園。先天的良好環境，加上後天的用心栽植與經營，讓優質的梨山高山茶外銷俄羅斯、歐洲等地，躍昇國際舞台。

1967年，適逢德基水庫興建工程，當地佳陽部落的泰雅族人向上遷徙至佳陽沖積扇對岸的山坡，也就是今日的新佳陽部落。中橫公路在經歷20年封路後修復通車，不但便利了前往梨山地區交通，更讓大家變得容易親近這塊隱世獨立的深山部落。部落原先主要種植高麗菜、菠菜、水蜜桃、水梨等高山蔬果。約莫10年前，發現當地高海拔、日夜溫差大，加上山下德基水庫水氣豐沛，特別適合高山茶生長，故轉型改種大量的茶，目前梨山茶總產量約7成都是來自於新佳陽部落。

此地的茶屬於高山高冷烏龍茶，手工採收、一心二葉三葉，輕度發酵。茶葉喝起來帶有濃郁的花香與果香，許多內行的茶人就是偏愛此香氣，因此每年都會指名購買新佳陽部落生產的茶。近年，為振興當地的觀光，及帶領大家進一步認識泰雅族文化，部落推出了深度體驗活動，讓族人帶領遊客從事射箭、編織、走訪黑森林、高山茶席等豐富的體驗活動，讓人一窺這座瀰漫茶香的祕境。

新佳陽部落的梨山茶之所以能擄獲消費者的心，其關鍵就在於梨山得天獨厚的氣候和地裡環境。海拔2,100公尺的高度，加上寒冷的氣候，很適合栽種高山烏龍，也因為這樣非但不易有蟲害侵擾，茶葉還會帶有一股冷香，讓梨山出產的茶葉與眾不同。

來到這個以茶葉聞名的部落，當然不能錯過體驗「高山茶席」的機會！由當地專業茶師為來訪的客人擺上茶席，泡上一壺特有的青心烏龍，色澤清澈微黃，散發獨特的清香。在山上微涼的氣溫裡，喝下一口溫熱茶湯，眺望大甲溪上游的佳陽沖積扇及遠方的雪山山脈，看著綿延山坡、交錯其中的茶園、果園和菜園，讓人不禁心曠神怡。

古邁茶園

地址｜台中市和平區和平路二段佳陽新巷3-1號

電話｜04-2531-4299

營業時間｜9:00～16:00，週六、週日公休

網址｜kumytea1995.shoplineapp.com/products

設置茶園裡的戶外茶席。

｜松茂部落｜秋日禮讚甜柿小旅行

秋天，是豐收的季節，有著適合郊遊踏青的宜人氣候。走進松茂部落森林一窺國寶魚的蹤跡，在山坡上的果園享受採果樂趣，部落旅行讓人盡情陶醉大自然的秋日禮讚。

蜿蜒的公路引領我們翻越一層又一層的山，終於抵達位在台7甲線公路上，據說發現國寶魚蹤跡的高山部落「松茂」。我們走進部落族人的聚會場所松茂教會，探詢有關國寶魚的蹤跡。當地導覽人員表示：「珍貴的櫻花鉤吻鮭就藏在松茂林道的深處。」為了一窺國寶魚的珍貴身影，一起走進森林，漫步秋天的林道，乾燥的空氣裡充滿著各種植物的芬芳。腳下踩著柔軟松針鋪成的地毯，循著小徑直探溪谷，清澈的溪流、鵝卵石鋪滿了溪床。松茂部落的族人們近年因注重環境保護，終於讓櫻花鉤吻鮭在這裡復育成功，而溪谷壯觀的岩壁節理分明，媲美澎湖玄武岩，是不可錯過的美景之一。

林道上充滿了節理分明的岩壁。

除了精彩的自然生態，松茂也蘊含著豐富的人文。福壽山農場、梨山泰雅文物館、張雨生之家……都是遊客必訪之地。而山坡上，是一片片肥沃的高山果園。肥沃的土壤與高海拔氣候，更讓部落族人所種植的蘋果、梨子、水蜜桃、蜜李、櫻桃等果物，一年四季結實累累，且特別香甜。

深秋的松茂，整個山頭染上了漸層的橘紅，掛在樹上的甜柿，也在涼風吹拂中紅了臉，甜美鮮甜的香脆口感，是在高山上，秋日專屬的季節味道。松茂部落的果園引高山水源灌溉，水質純淨無污染。位於海拔1,500公尺左右的果園，因為氣溫低、溫差大。讓甜柿生長緩慢，約11月左右才開始成熟，較晚採收。松茂所產的高山甜柿，一直以來在蔬果市場上頗受好評。除了果色鮮豔，果肉紮實、甜度高，而且吃起來完全沒有澀味。

在部落導覽人員帶領下，信步前往「曾好果園」，一同捲起袖子享受採果樂。又紅又飽滿的甜柿，布滿了枝條，在陽光照耀下，看起來更加地誘人。不到1個鐘頭，大家已人手一袋。在這裡直接裝盒後宅配送人也非常方便。除了甜柿，果園裡還有蘋果、梨子、水蜜桃、蜜李、櫻桃、栗子南瓜、玉米等等，無論在什麼季節，都可以體驗到部落採果的樂趣。

曾好果園

地址｜台中市和平區梨山里中興路四段76號

電話｜04-25981447

闔家同樂的秋日採果體驗。

｜雙崎部落｜秋日好踏青埋伏坪生態步道之旅行

位在和平區的雙崎部落，緊臨雪山山脈及台灣南北地理界線大安溪。由於特殊的地理位置，擁有豐富的生態與宜人的氣候，當地文史工作者黃人傑老師熱情介紹雙崎的美好：「從台北搬到雙崎後，變得睡好，吃好。這裡颱風少、天氣涼爽，無論夏天平地再怎麼熱，雙崎總是涼爽，不用開冷氣就可以好好睡一覺。部落裡種植的蔬菜水果更是美味無比，而通常蔬菜水果最美味的地方，就是氣候最好的地方！」。

依山傍水的雙崎部落，後山有條景色優美的埋伏坪步道，社區發展協會吳懷生理事長娓娓訴說故事：「這是族人的獵徑道路，有獨特的地質地形，也有珍貴的原始林生態。泰雅族祖先曾在這發生許多可歌可泣的故事，作為歷代保衛家園重要軍略要塞，因為族人善用山、河地形抵禦侵略，常在這裡遭遇埋伏的軍隊才稱這裡為埋伏坪。」

在2019年修復完工的埋伏坪步道，全長2.6公里，2小時左右可走完。除了部分路段坡陡，需要扶著繩索走，其餘都是好走的台階。沿途自然生態豐富，適合全家大小一起攀爬，登山口為果園，秋天沿途都是紅通通的柿子林，起走沒多久即可俯瞰雙崎部落及大安溪風光。

適合一日遊的埋伏坪步道。

在這座美好的小山城，瀰漫著濃濃的遺世獨立感，往四周瞭望，觸目所及都是開闊的自然美景，楓葉隨風飄落，河水在山腳下奔騰。在社區發展協會吳懷生理事長熱心導覽部落環境下，可認識傳統屋、瞭望台、穀倉，並欣賞原住民舞蹈表演、享用風味餐，還可以體驗泰雅族傳統編織手作課程。

體驗泰雅族傳統織布。

傍晚，入宿接待家庭，融入在地慢活方式，和當地人一起在星空下享用美味晚餐。在這裡生活了30年的接待家庭主人黃人傑老師表示：「雙崎部落就是這麼特別！遠離塵囂，擁有都市所沒有的靜謐感。徉在部落的土地上，欣賞白雲悠悠、聆聽河水潺潺，清新的水質與空氣，讓崇尚自然法則的樂活態度的我，感到樂天知命。」能在部落樂活的人生，著實令人羨慕不已！

｜雪山坑部落｜品嘗創意美食，手作傳統工藝

座落於和平區西北的雪山坑部落，因為位在一片桃花林內而以「桃山」聞名，故又名桃山部落。近年更因電影《賽德克巴萊》到此取景，而為人所知。

探訪《賽德克巴萊》電影取景地的山蘇林秘境。

雪山坑部落豐富的自然生態，除了滿山谷的桃花外，還有一座祕境般的山蘇林，以及精彩的人文風景，可深入一探究竟！部落有專人提供社區導覽、射箭、搗麻糬、陷阱製作體驗，最吸引人的，還有傳統藤編器物DIY、部落風味餐。部落裡有一間「Puyap樸雅咖啡」，除了咖啡下午茶、民宿，主人美玲姐還提供了最拿手的無菜單創意料理。以在地野菜烹煮，鮮美原味看得見。

此外，部落四季皆有不同風味，夏天的桂竹筍、秋天有甜柿和芭樂、冬天有橘子。其中讓人驚豔的，就是主餐炸苦花魚，是來自部落下游的溪魚，其油香酥脆，搭配在地小農種植的糯米椒、四季豆、九層塔，口味清爽，令人激賞。部落也有獵人便當可供預約，將竹筒飯、炸昭和葉、部落香腸、小米醃肉、小米鹹魚、刺蔥沙拉、小農野菜等，以竹子裝盛，再以月桃葉包裝，就是一個可帶著走的便當。為了讓大家在山上從事戶外活動時不要有廚餘產生，導致野生動物覓食而破壞自然生態，特別留意食材的選擇，使用不會有骨頭、廚餘產生的食材，且包裝使用的竹子、月桃葉等皆為百分之百的天然素材。由於竹筒飯需採集新鮮竹子製作，訂購獵人便當必須在3天前預約。

Puyap 樸雅咖啡

地址｜台中市和平區達觀里東崎路一段桃山巷46-1號

電話｜0975-565-281

營業時間｜需事先電話預約

Puyap 樸雅咖啡提供最拿手的無菜單創意料理。

小村落的文化風貌，常見於當地特殊工藝所生產的生活器物。部落藤編工藝師Gagi Yubas，擅長傳統黃藤編織。從小就跟著父親學習這項技藝的他，取材於大自然並保留傳統工藝技巧。他以靈巧的雙手將祖先的手藝一一重現，編織出一個又一個傳統器具。黃藤經常被使用製作於耐用的器具，至今仍作為原住民生活重要的一部分。包含背簍、篩子、帽子、背帶、置物容器等，所有製作過程，從取藤、削藤、晒乾、矯正形狀、編織，到最後的收尾，處處都能體現原住民的生活的智慧。

部落藤編工藝師Gagi Yubas編織出一個個實用的傳統器具。