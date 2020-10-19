跟著主廚上菜 老幼食譜料理輕鬆做

【文字｜ Patti Chen、攝影｜張書豪 】

時序入秋，轉眼來到九九重陽，秋高氣爽的氛圍，不僅適合出遊賞景，更是敬老崇孝的時節。本期特別邀請主廚， 運用台中當季特色食材，烹調出一道道老少咸宜的料理，讓全家在寒露到冬至，都能品嘗到滋補養生的暖心美味。

｜主廚｜陳文山Mountain

Wendel's温德德式烘焙餐館主廚，料理烘培經歷10年多，本著對廚藝製作的熱情，以及追求食材單純原味的信仰，擅長運用地方特色食材，融入於菜色和甜點創作上，展現獨特的魔法手藝，著有《免烤箱完美烘焙術：零失敗！73道電鍋、冰箱、平底鍋就能做的一人份甜點提案》、《職人的188道手工甜鹹餅乾》、《一人份甜點──小烤箱完美烘焙術》、《奶酪布丁果凍一學就會》、《88種焗烤料理》、《最新人氣爆紅甜點》等書，並不定期受邀出席《健康好食在》、《美食鳳味》等節目及各大報章雜誌報導與烘焙廚藝教室之老師教學活動。

主廚｜陳文山 Mountain

｜飛天蔥燒豬｜

寒露節氣後氣溫驟降，在逐漸乾冷的氣候下，最需滋陰潤燥。因此，選用全國第一個提供產銷履歷認證生鮮豬肉的大安區農會國產「飛天豬」ANNO豬肉，不過多調味下，包裹香氣與口感皆佳的「大安青蔥」，在簡單可讓親子共同製作的料理手法下，吃得到不使用混合米、不添加防腐劑、不添加人工色素和香料，又全程採低溫生產包裝的豬肉，最原始鮮甜滋味，安心、安全又衛生安食，配上營養堅果，美味健康滿點。

食材

● 大安區農會飛天豬 10片 ● 大安蔥5～7支 ● 綜合熟堅果粒30g ● 醬油10g ● 砂糖5g ● 米酒15g ● 飲用水20cc ● 香油15g

作法

Step1 大安蔥洗淨，去頭、切段，備用。

Step2 飛天豬五花肉薄切片鋪平，再放入蔥段，捲成蔥肉卷。

Step3 將醬油、砂糖、米酒、飲用水等調 味料混合拌勻，備用。

Step4 用小火乾煎至蔥肉卷表面至金黃 微焦、再翻面煎一下後，加入拌好的調味 料，燒煮至入味。

Step5 取出煎好的蔥肉卷擺盤，灑上熟 堅果粒，淋上香油，即完成。

飛天蔥燒豬

｜香米花生雞肉燉飯｜

Q彈香甜的「霧峰香米」，搭配肉質滑 嫩有彈性的雞腿肉，以新社區農會產製的 「香菇香椿醬」拌煮的養生美味，在米酒提味下，能補氣血，備體本，又有黃、 紅、綠三色蔬菜的五行均衡，絕對是這個 冬季健脾胃、養腎氣的溫補首選。

食材

● 蒜碎1顆 ● 薑絲30g ● 雞腿肉1支 ● 霧峰香米2杯300g ● 新社區農會香菇香椿醬30g ● 綠花椰菜數朵 ● 黃甜椒1顆 ● 紅甜椒1顆 ● 米酒適量 ● 飲用水150cc～200cc ● 龍井區農會傳香花生油少許

作法

Step1 霧峰香米洗淨浸泡，靜置一晚。

Step2 無骨雞腿肉切塊，淋上少許傳香花生油，煎熟後取出備用。

Step3 以傳香花生油將蒜碎、薑絲放入炒香至微捲狀，加入泡好的白 米炒至透明，慢慢加水煮至收汁（此動作重複兩次）。

Step4 加入鹽、香菇香椿醬調味拌勻，起鍋盛盤。

Step5 擺上煎好的雞腿肉，放入燙熟的綠花椰菜數朵、黃甜椒 片、紅甜椒片等三色蔬菜，即完成。

香米花生雞肉燉飯

｜香菇醬燒鮭魚豆腐｜

選用來自香菇的故鄉──新社，農民以 精湛環控技術所栽培的高品質乾香菇，配上鮭魚和豆腐等富含蛋白質的食材，豐富 菜色吃得到料理層次，是十足下飯的護心 醍醐味。

食材

● 鮭魚1片250g ● 蔥段50g ● 薑絲30g ● 板豆腐1塊 ● 紅辣椒1根 ● 新社區農會乾香菇30g ● 大安蔥1～2支 ● 醬油30g ● 米酒30g ● 砂糖10g ● 香菇水250cc

作法

Step 1 香菇放入水中泡發，鮭魚洗淨、瀝乾，板豆腐切塊，備用。

Step 2 熱鍋後，加入1匙油，把鮭魚與豆腐放入，用小火煎至兩面焦黃上色，起鍋。

Step 3 利用鍋中的魚油，將蔥段、薑絲、紅辣椒、香菇爆香。

Step 4 將烹煮好的鮭魚、豆腐加入鍋內，開中火，並倒入醬油、米酒、砂糖、香 菇水等所有調味料，煮滾後，轉小火，不要剷動鮭魚，煮至湯汁收乾即 可盛盤，再擺上切好的蔥絲，即完成。

｜黃金流沙絲瓜胡蘿蔔麵｜

鮮嫩清甜的絲瓜，除了清炒外，還能搭配各種食材玩出 新變化！選用龍井胡蘿蔔製成的「春風滿麵」快煮，佐以特 調的金黃色流沙鹹蛋、蘿蔔泥醬汁，一菜兩吃地品嘗到無色素、無香料的原料絲瓜細絲，和暖上心頭的熱麵軟潤。

食材

● 龍井區農會「胡蘿蔔 麵」50g（亦可選用清水區農會「韭讚麵」、 潭子區農會「馬鈴薯麵」、梧棲區農會「涵吉麵」等） ● 絲瓜1條 ● 蒜碎15g ● 薑碎15g ● 胡蘿蔔泥50g ● 鹹蛋碎半顆（依所選 的鹹蛋鹹度，可依個 人口味放1～2顆） ● 飲用水210cc ● 白胡椒適量 ● 太白粉30g

作法

Step1 絲瓜用削皮刀去皮、切成細條狀，備用。

Step2 將一鍋水（約麵條10倍量）大火滾煮，放入麵條煮約2 分鐘後，再加入絲瓜條煮約1分鐘，用筷子捲起麵和絲瓜條瀝 乾盛盤。

Step3 用少許油，將胡蘿蔔泥、蒜碎、薑碎、鹹蛋碎炒香，再加入飲

用水煮滾，並加入少許白胡椒，用太白粉水勾芡，製作調味醬料。

Step4 將調味醬料，淋在絲瓜胡蘿蔔麵條，再擺上些許燙熟的 絲瓜條，即完成。

黃金流沙絲瓜胡蘿蔔麵

｜芋泥優豆賞膠原玉露｜

一片肥沃的黑砂土壤平原中，天然無汙染的水源孕育出 遠近馳名的大甲芋頭，其入口即化的絕佳口感及甜鹹適宜 的多樣化料理方式，深受饕客喜愛。將芋頭簡易蒸煮後， 加入非基改黃豆和環控鮮採銀耳所熬煮成的「優豆賞膠原 玉露」，即為一道富含植物膠原及膳食纖維的保健甜湯， 甜而不膩，令大人小孩都「愛不釋口」。

食材

● 龍井區農會優豆賞膠原玉露200g ● 大甲區農會冷凍芋頭300g ● 砂糖70g ● 奶油50g ● 食用花適量

作法

Step1 將大甲區農會冷凍芋頭放入電鍋中，於外鍋倒入2杯水，蒸煮約

20分鐘。

Step2 加入砂糖，混合拌勻，再加50g奶油拌勻。

Step3 將蒸軟的芋頭撮成一顆顆小圓球。

Step4 再加入優豆賞膠原玉露，裝點上食用花，即完成。

芋泥優豆賞膠原玉露