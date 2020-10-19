【文｜楊育禎、PattiChen、攝影｜鄒紘超、盧大中、楊育禎、圖｜JL Studio、鹽之華、Forchetta、俺達の肉屋、米其林指南、胡天蘭、三立電視愛玩客雜誌】

被譽為「美食界聖經」的小紅書《米其林指南》，今年首度發表台中星級評比結果，共有4家餐廳獲得星級、21間必比登推介名單、31間米其林餐盤推薦，將台中飲食文化推向國際舞台，帶動星經濟發展外，也創造蓬勃的觀光，讓全球目光匯聚於此一起摘星，享受台中在地與異國限定的名產美饌。

｜JL Studio｜創新佳餚獲得二星肯定

首屆的台中米其林餐廳評選，由今年榮獲「亞洲50最佳餐廳」第26名的JL Studio，不負眾望摘下二星，主廚林恬耀運用台灣在地食材詮釋出創新風貌的新加坡料理，深獲評審肯定。

林恬耀來自新加坡，父親曾在當地開設餐館，從小就進廚房幫忙的他卻曾經以籃球為夢想，直到負傷之後重新審視自己，才發現做料理才是他的最愛。在新加坡酒店協會酒店與旅遊管理學院就讀期間，他就是比賽的常勝軍。來台灣之後，進入樂沐法式餐廳，淬鍊出更深厚的功力與技法。2017年，JL Studio創立，以林恬耀的英文名Jimmy Lim為名，雖然在一開始並不被看好，但他堅持理念，將傳統新加坡美食重新思考及組合，注入富有現代感的精神，讓每道菜都驚豔餐桌，而JL Studio也成為餐飲界的焦點。

林恬耀並四處尋找台灣食材，例如貢寮的鮑魚、谷關的魚子醬、彰化的白蘆筍等等，「我將白蘆筍做成海南雞的味道，也用鮑魚做肉燥麵。」讓人意想不到的搭配，卻在他手中完美呈現，創造出獨一無二的用餐樂趣。踏上JL Studio的饗宴之旅，就等於開啟了東南亞的美食文化探索旅程，一次15、16道菜接連上桌，看得精彩，吃得滿足。

主廚｜林恬耀

菜系｜現代新加坡料理

地址｜台中市南屯區益豐路四段689號2樓

電話｜04-2380-3570

營業時間｜週二至五18:00～22:30，週六週日12:00～15:00、18:00～22:30，週一公休

官網｜JL Studiotw.com

豆爽／視覺繁花似錦的豆爽，主體是罩著油條粒、豆沙球、綠豆牛奶冰沙、花朵的糖球，潮州的甜點小吃也能如此唯美夢幻。

｜鹽之華法式料理｜手法細膩創造無窮驚喜

摘下米其林一星的那一天，長期支持鹽之華的顧客們比主廚黎俞君更加欣喜若狂，花籃、禮物從四面八方湧來，讓黎俞君備受感動，而他們的表現也反映出鹽之華在其心中之地位。鹽之華屹立台中已16年，由擁有36年西餐資歷的黎俞君掌舵。不斷追求創新，堅持做出好料理的她，經常遠赴海外學習交流。以當季最佳食材端出迷人、有溫度的無菜單料理，並運用她對珠寶及藝術的鑑賞眼光，讓每道菜都像是藝術品般，從視覺到味覺皆創造無窮驚喜。

「得星之後，可以更放肆地做黎俞君式的法國料理。」這一季，黎俞君設計「未來・現在・過去」主廚套餐，引領客人看見她的料理之路。不侷限於傳統，採倒敘式手法推出10道菜，開胃小品以「前衛」詮釋「未來」，外觀打破常規，道道都是亮點；「現在」的主軸是以當季食材及流行做法，將澎湖軟絲、海膽燉飯、馬祖淡菜烹調出清爽摩登風味；「過去」則是發揮高深的技法重新演繹經典佳餚，布根地燉牛肉、龍眼木烤伊比利豬，皆呈現出底蘊深厚的法國味。「我不會讓我的顧客失望，未來對於料理的創作會更大膽，讓顧客感受到不一樣的鹽之華。」

主廚｜黎俞君

菜系｜法式料理

地址｜台中市西屯區市政路581-1號

電話｜04-2372-6526

營業時間｜平日18:00～22:00 假日12:00～15:00、18:00～22:00，週一、二公休

官網｜www.fleur-de-sel.com.tw

馬祖淡菜．櫛瓜高湯／當季的馬祖淡菜以清蒸保留鮮嫩風味；櫛瓜外皮熬煮的高湯底加入咖哩提鮮，並烘托出淡菜的鮮明海味。

｜俺達の肉屋｜日本和牛專門店 買入整頭和牛手工分切

沒有豪奢的裝潢及氣派的空間，俺達の肉屋以小巧溫馨的氣氛、頂級美味的燒肉、熱情貼心的服務，贏得饕客的心之外，更一舉贏得《台北台中米其林指南2020》一星的肯定，主廚鍾佳憲還獲得「米其林年輕主廚大獎」，此項殊榮是台灣第一位。

鍾佳憲今年僅有30歲，從銘傳大學休閒遊憩管理學畢業後，喜愛吃牛肉的他進入連鎖燒肉店就職，一心朝向餐飲業發展。2016年，他自行創業，初期以供應澳洲和牛為主，2017年開放日本和牛進口之後，買入整頭和牛，再以自學的精湛技法手工分切。翻開菜單，牛肉部位多達30至40種，顧客可以聆聽店員介紹肉品特點，再依照喜好選擇不同部位大快朵頤。初次到訪，建議點選「盛合」，一次能品嘗到厚薄不同、肥瘦均有的5種部位，並有專人在桌邊代烤，將美味發揮到淋漓盡致。沾醬則提供燒肉醬、桔醋醬，以及自己調配的調味鹽等，可沾出不同風味，入口齒頰留香。

獲獎之後，鍾佳憲自謙表示，小餐廳能讓米其林評審看見很開心。「如何推廣美味的燒肉，提供給客人更好的味道，讓小小的店擁有更高的滿意度，是另一種責任的開始。」

主廚｜鍾佳憲

菜系｜日式燒肉

地址｜台中市西區公益路192-1號

電話｜04-2325-0588

營業時間｜17:00～23:0020

社長盛合／每日精選5種不同的日本和牛部位，有肥有瘦，有厚切有薄片，有原味有醬味，一次遍嘗和牛多變魅力。

｜Forchetta｜為台灣食材創造美味舞台

點開Forchetta的粉絲專頁，最常出現的貼文並非供應的料理，而是來自台灣各產地的食材介紹，包括台中潭子栽種的無毒迷你馬鈴薯、彰化王功的野生赤嘴蛤、苗栗苑裡的稻耕鴨、南投埔里的有機筊白筍、雲林土庫的白蘆筍……等等，都有了美好的詮釋，而這也正是Forchetta的經營理念──讓台灣食材與地中海料理相遇。

Forchetta是義大利文「叉子」之意，原為獸醫的主廚曾士弘，喜歡嘗試不同的挑戰，對料理充滿熱情的他轉換跑道，無師自通練就一身好廚藝。原本在台北開設餐廳多年，2014年搬遷至台中，在七期豪宅區中繼續堅持理念。嚴選當季的台灣食材變化出道道佳餚，擺盤也充滿美感，以尊重時令及在地食材的誠懇心意，獲得米其林評審的肯定，得到一星的殊榮。來此享用套餐，可以品嘗到依據當天採買的食材做出的前菜，變化多端的好滋味帶來味蕾的感動，主菜則可依喜好選擇，精緻細膩的口味令人豎起大拇指，而《米其林指南》還特別推薦「鴨心與鴨胗佐鴨間稻燉飯」，中西融合的特色口味值得一嘗。餐廳空間採光明亮，並設有露台花園，栽種了烹調料理所需的蔬菜及食用花卉，也讓餐廳被綠意包圍，帶來心曠神怡的享受。

主廚｜曾士弘

菜系｜地中海料理

地址｜台中市西屯區惠中六街15號

電話｜04-2255-8111

營業時間｜12:00～14:30、18:00～21:30