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友善美拍城市！台中影視基地好給力

聯合新聞網 / 漾台中
林心如、陳意涵、簡嫚書主演的電視劇《她們創業的那些鳥事》以青年創業為主軸，取景於多處台中文創空間。
林心如、陳意涵、簡嫚書主演的電視劇《她們創業的那些鳥事》以青年創業為主軸，取景於多處台中文創空間。

【文｜黃星若、圖｜可米傳媒事業股份有限公司、双喜電影、甜蜜生活製作有限公司、 甲上娛樂、蔓菲聯爾創意製作有限公司】

台中市以多元的景觀和人文，吸引許多劇組前往拍攝，市府並輔以補助與協拍，積極打造台中成為友善拍片城市，全力 支持台灣的創造軟實力。

山地、平原、穿過城市的河川，拼組成豐富特色的自然景觀；新舊文化層層重疊，融合成別具一格的人文特色，加上宜人的氣候等種種台中專屬的迷人之處，組成了多樣化的拍攝元素，吸引越來越多劇組前來。為打造友善拍片城市，台中市政府不僅提供影視業者多項補助措施，還提供許多住宿消費優惠，而台中市影視發展基金會的協拍組，更協助劇組任何拍攝上的大小事，包括申請場地或溝通協調等等各類事務。

這樣貼心的服務，在台中拍片的劇組都備感窩心，在《高山上的熱氣球》片中擔任監製的導演王育麟就指出，該片拍攝前需申請臨時路權及消防水車等，還得和當地里民開會協調，所幸市府新聞局和台中市影視發展基金會都鼎力相助；《同學麥娜絲》導演黃信堯也表示，有公部門幫忙申請和協調場地，不僅讓劇組方便省事許多，也讓租借方相對更加安心。

有最強卡司的電視劇《她們創業的那些鳥事》，主要演員林心如、陳意涵、邱澤、簡嫚書，即以台中城市風貌為主軸貫穿整個故事，反映每個主角的內心狀態。

劇情以青年創業為核心主軸，因此台中許多老屋活化的空間、青創環境，像是：綠光范特西文創聚落、好好咖啡、解憂老宅、The Wang、秋紅谷、1916文創工坊等等，都成了拍攝的主要場所，不僅是劇中希望呈現的都市背景，也貼近台中市年輕創新的氛圍。

談到來此拍片最印象深刻的地方，莫過於台中可愛真摯的人情味了，劇組說道。拍攝期間，市民和店家的親切和友善，還有許多熱心提供幫助的當地居民，讓拍片過程格外順利，濃厚的人情味讓劇組彷彿回到家一 樣，備感溫馨。

日前剛上映的電影《哈囉少女》，全片有9 成景點取景自台中，如：秋紅谷、一中商圈、中興大學、勤美綠園道、審計新村、綠川、東協廣場……等，導演王威翔將這些大家熟悉的場景用另一種迷人的角度呈現出來，讓大家重新發現台中迷人的城市輪廓。「拍攝期間，劇組都對台中的美景留下了深刻的印象」，導演王威翔特別指出在中區的綠川，這條讓市區成為水岸之都的浪漫河川；以及鄰近於台中車站、台中公園、台中州廳等，因東南亞異國商店聚集，有「台中小東南亞」稱號的 東協廣場，都風格鮮明得令人驚艷。

《哈囉少女》拍攝期間，劇組充分發現台中水岸的浪漫迷人輪廓。
《哈囉少女》拍攝期間，劇組充分發現台中水岸的浪漫迷人輪廓。

全片都在台中完成的電影《高山上的熱氣球》，深入高山，選在和平區泰雅原鄉部落，取景梨山瑞雪巷、福壽山農場、梨山賓館等地。值得一提的是，劇組特地重新搭建瑞雪巷及民宅，恢復「梨山小巴黎」的榮景，讓梨山彷彿時光倒流回到30年前，將當年梨山果農全盛時期的生活點滴，透過大螢幕以寫實風格描繪出梨山的純樸風光。

電影《高山上的熱氣球》帶出梨山的純樸與美麗。
電影《高山上的熱氣球》帶出梨山的純樸與美麗。

導演柯淑卿說，「由於過去曾有長期在梨山生活的親身經歷，因此十分熟悉當地景物，也更能拍攝出原汁原味的梨山樣貌，以及在地果農細膩的生活日常。」期待能藉由此片帶觀眾們重新認識梨山，也期待因拍攝煥然一新的瑞雪巷，能夠帶領梨山再次繁榮。

《漾台中》2020年10月號NO.9
《漾台中》2020年10月號NO.9

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