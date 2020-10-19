台中！我的家 社區營造翻轉城市居住新風貌

【文｜周麗淑、圖｜台中市政府文化局、總太如來社區】

回溯台灣社區營造最早提出概念的背景是來自解嚴之後，由當時擔任文建會副主委的陳其南老師開始倡議，加上台灣社會的家庭型態也由大家族走向小家庭，透過社區營造除了讓民眾開始學習怎麼行 使公民的權利，並如何去盡一個公民的義務外，也培養在生活中發現、面對問題和解決問題的能力。

由政府撥列預算再由民間單位來申請執行的這套社區營造方式，運作至今已超過26個年頭，為因應台灣社會逐年變化，整個計畫方向也與時俱進，從1.0到現在的3.0版本，台中市社區營造輔導平台計畫主持人楊玉如提到：「過往社區營造資源大都集中在鄉村，但我們也發現其實全台灣近70%的人口卻是居住在都會 區裡的。」因此社造的觀念如何轉變成普世價值，並發揮更大的社會影響力，也成了相當重要的課題。

一年一計畫的社造資源，以往大都由鄉村聚落所成立的社區發展協會所申請運用，現在都會區則能以社區管委會的模式來提出計畫申請，楊玉如也不諱言，即使公平提供申請資源，城市型的社造申請仍舊占少數，管委會成員每年改選的變動因素，常讓社造計畫無法長期推動並累積成效，但以下介紹的總太如來社區卻提供了一個很好的都市社造成功案例，楊玉如認為：「社造最終在『造人』，當社區居民自主公民意識被提升、被改變了，就能變成一顆顆的種子，形成正循環。」她甚至更鼓勵社區型管委會在社造執行後，不用受限於管委會，可以繼續成立協會的模式來持續推動社造，跳脫限制後，既不再受限於地域，也讓社區營造的種子能在城市中遍地開花。

總太如來社區是一個相當特別的都會型社造成功案例，由來自八方各地、包含一些台中在地居民所構 成的市區集合式住宅型社區大樓，短短數年內，這個擁有3棟大樓、多達229戶的住宅社區，居民從住對門也互不認識、各自繁忙，到鄰里相識、互道家常的景況，實為都市少見的生活風景。

故事要從原本紛爭不斷的社區管理事務的區權會開始，從一開始的紛爭、互不信任劍拔弩張的緊張氣 氛，到最後變成以合作代替指責、用善意付出解決衝突，現在，大家不但變成好鄰居、好朋友，也由於如來志工們關心社區事務而開啟了參與社區營造的契 機，更以相當難執行的城市型社區翻轉，成功地將不可能化為可能，打造出互信互助的社區環境，尤其加入社造計畫後，才短短2年時間就被評選為優良社區的好成績。

透過管委會自辦活動及加入社造行列後的資源挹注，持續不斷的累積，不但將社區間住戶的感情聯繫的更緊密，也將城市與土地情感、環保、親子教育及情感連結、增進與環境共好等意識，透過各式各樣豐 富活動串聯起來。像是2014年、2015年的城市菜園-幸福農場、水水如來潑水節、中秋節電影欣賞、社區影像、社區環保日、小老闆當家之二手市集、書香如來故事屋、達人手路菜分享等等，一個社區要辦這麼多 活動、要關注這麼多議題面向、關懷到社區老老少少 的需求，著實不簡單，但也因為有一群擁有共同價值觀與共識的主委與幹部成員及社區志工，才有辦法持 續攪動社區的溫度。目前擔任管委會主委的王俊明主 委說：「當這個社區被攪動起來後，眾志成城，好的循環與共同的價值觀，也帶來更多改變的力量。」

大家一起在社區公園開心聽故事。

2020年因疫情干擾，人們戴上口罩、拉開了彼此 的距離，社區也決定2020年再度向台中市政府文化局 的社區營造點甄選提出計畫，在「社區即家」的主軸下，以「不塑、不廢、愛鄉土」為核心精神，規劃更 多精彩系列活動，年度計畫包含「不塑不廢‧小農市 集」、「“食”在好聽故事屋」、「最愛這一味‧親 子煮藝」、「不廢藝術創作工作坊」、「不廢親子手 作」等等，且再拉大範圍、走出社區，邀請竹籬笆外 的鄰近居民、商家同樂，除持續營造總太如來社區成 為一個不論新、舊住戶都能安居樂業的好所在，更是一個充滿人情味的長居、宜居的新故鄉。