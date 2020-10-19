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台中經濟進入善的循環 9成民眾很有感

聯合新聞網 / 漾台中
輕稅簡政政策，讓9成民眾「很有感」。
輕稅簡政政策，讓9成民眾「很有感」。

【文｜黃星若、圖片提供｜台中市政府新聞局、台中捷運公司、插畫｜陳彥蓁】

台中市民注意，109年公告地價調降了！今年台中市政府公告地價較去年大幅調降了20.06%，全市約有9成納稅義務人得以受惠，即約有85萬戶因公告地價的調降而少繳地價稅。相信不少收到地價稅單的民眾會「很有感」。

至於會少繳多少稅？台中市政府地稅局長沈政安表示，一般用地每戶約降2,560元，降稅金額比率約21%；自用住宅用地每戶約降168元，降稅比率約17%，著實減輕了民眾繳納地價稅的負擔，也正是盧秀燕市長上任後積極推動的「輕稅簡政」。

台中市政府地政局長吳存金也指出，為了公告地價調整，自108年9月30日起至10月8日止，地政局各地政事務所分別召開11場公告土地現值暨重新規定地價作業說明會，向市民報告地價作業情形，並廣納多方意見及彙整民眾陳情意見，作成會議紀錄及研擬處理情形，核實檢討地價稅額變動情形，地政局並與地方稅務局密切連繫，針對公告地價變動前後地價稅情形預先試算與分析，合理調整公告地價，極力確保民眾稅賦負擔的公平性及合理性。

不過要提醒民眾注意的是，並非所有人地價稅都會調降！沈政安說明，有3％的納稅義務人反而會微幅增加：第一是持有土地增加的民眾，總體要繳的稅自然跟著變多；第二為土地使用情形改變，像是原本自用住宅使用改變用途成營業用，所課的稅率也不會一樣，導致地價稅增加；第三於一些新興或開發中的地區，因為工商活動活絡以及土地交易頻繁，反而有微幅調整；第四、有些區段徵收重劃土地完成後，會減半增收兩年，若今年是恢復全額課徵的第三年，地價稅自然會提高；第五種狀況則是因為地價稅調降後，累進稅率的起點也跟著連動調降，因此，有些原本不是累進稅率的人，變成必須繳納累進地價稅，地價稅反而會上升。

沈政安進一步表示，事實上公告地價調降對台中市民的好處，可以從大面向來看，公告地價調降等同於土地持有成本降低，民眾租稅負擔減少，企業經營成本也會降低，也就是說，對民眾來說生活會比較容易，對企業來說則可以吸引一些投資進來。當民眾可支配所得增加，便可刺激消費，經濟進入善循環，因而帶動就業機會，對整個城市發展來說都是正向的。

為了提供更便利的繳稅服務，沈政安指出，今年超商代收稅款限額從2萬元提高到3萬元，同時也開放使用「實體信用卡」、「行動支付」及「電子票證」如一卡通、悠遊卡等非現金支付工具繳納稅款，十分便捷，請民眾一定要記得在規定的期間繳稅，以免被加徵滯納金，失去了減稅的意義。

民眾可利用「實體信用卡」、「行動支付」及「電子票證」等方式繳納稅款。
民眾可利用「實體信用卡」、「行動支付」及「電子票證」等方式繳納稅款。

小標：地價稅要繳多少？

今年11月1日至11月30日即將開徵，而該繳納多少 地價稅，可進入地稅局網站的各稅專區／地價稅／ 稅額試算項下，輸入相關欄位資料，即可試算出該 筆土地地價稅額。

〈撥免費服務電話〉0800-000-321、04-2258-5000 按1轉電話客服中心詢問

〈查詢網址〉https://goo.gl/1NzEFP

《漾台中》2020年10月號NO.9
《漾台中》2020年10月號NO.9

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