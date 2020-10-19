捷運綠線年底開通！行走台中的一刻鐘生活圈

【文｜黃星若、圖｜台中捷運公司、台中市政府新聞局】

捷運綠線通車在即，面對即將到來的履勘，台中捷運公司全體盡心盡力，希望好好完成通車前最後一哩路，期待為市民打造出便利的一刻鐘生活圈。

眾所矚目的台中市捷運，經過初勘後，即將進入正式履勘，離年底通車的目標又更進一步！台中人終於要迎來期待已久的第一條捷運，猶如歲末年終得來的聖誕及新年大禮，將為台中開啟更加便捷順暢的交通網絡。

台中人可望在年底迎來第一條捷運！

台中市捷運公司董事長林志盈表示，為了盡早通過履勘，公司全體上下可說是盡了最大的努力，特別在通過初勘後分了3組個別勘查現場，包括營運組、電機組、土建組，勘查完後開會提出當天現勘的建議，分頭去辦理需要改善的部分，爾後，再次召開履勘小組的前置第2次會議，決定3組一起來做一次正式履勘，這樣前所未見的嚴謹作業，就是希望能順利完成捷運通車前最後一哩路，通過交通部 的正式履勘。

事實上，中捷早在進行這些作業前，就已經訂定營運等各項規章，一旦遇到狀況，像是車站失火怎麼辦？無人化的自動駕駛，若失去動力該如何處置？都有一套SOP可依循。林志盈說，這是中捷定期都在演練的，在捷運尚未開通之前，每天都在跑車，也都在針對各種情境作演練，看是否已經做到符合營運要求的熟練度，並保證未來營運上的安全無虞。

面對捷運通車在即，車站沿線帶動的周邊效應已經開始發酵，林志盈分享，北屯機場這個區段徵收的地方，以前大部分都是農地，現在各建商如雨後春筍般冒出，帶動了房地產；此外，在車站共構共同開發的部分，由交通局負責招商，目前在文華高中站已經開始施工，其他6個基地仍持續招商中，相信未來絕對能帶動車站附近的商業活動及經濟發展，也期待能吸引更多國際級表演來到台中。

林志盈強調，由於捷運綠線連接台中高鐵，而高鐵台中站是沿線運量第二高的站，未來高鐵的聯外捷運，將會帶動沿線商業活動。林志盈說，由於捷運沿線不管是休閒育樂、餐廳、購物大賣場等等設施都非常多，將來透過這條捷運轉乘運輸，四通八達且便宜的公車、未來每一站都會設置的ibike，期許在各項交通載具串連下，民眾都能在15分鐘左右抵達目的地，朝一刻鐘生活圈的目標邁進。市府交通局積極規劃周邊交通載具的串聯，未來民眾可持悠遊卡、一卡通或 icash三種電子票證搭乘，歡迎大家多使用大眾運輸系 統暢遊台中，享受便利生活圈。