即刻救援！山域事故守護天使

【文｜Fion Tsao、攝影｜蔡孝如、圖｜台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊】

台灣是座山之島，占了全島面積約70%的山林，幽美而浩瀚，吸引了人們走進山的懷抱。然而，對於登山知識與技能的缺乏，卻往往讓登山者身陷危險而不自知。

據消防署統計，去年山域救援事件共206 件，今年截至7月15日卻已達到去年的9成182件。而僅僅一個台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊，109年截至10月3日為止，接案數就高達29件，還曾經一天就接獲3件，合計共救援了37人。谷關分隊隊員分享山域救難經驗：「其實大部分意外都來自小看山上環境，缺乏充分準備，或對於氣候、路線資訊未能清楚掌握。甚至是缺少山域活動相關技能，才導致不幸發生。」

山上氣候變化萬千，是不容忽視的特點。 去年12月在無明山，一位裝備齊全、經驗豐富的登山客意外跌落60米山谷。當救難隊出動救援時山下還是好天氣，不過一到山上，傍晚就開始起霧、飄雨，甚至還下起了雪。惡劣氣候與溫差導致救難隊也受困山中數天，所幸在瓦斯燃料、糧食即將耗盡時，氣候終於好轉，順利出動直昇機，將傷患以吊掛方式驚險救回。

另外，獨攀、中途落單，也經常導致意外發生。曾經有一家人出遊波津加山，下山的時候，腳程快的母親決定先走。沒想到當父親帶著兩個孩子抵達登山口，一直等到天黑卻不見媽媽蹤影。報案後的第二天，才找到失蹤的媽媽。研判是走離主幹道上廁所時遭到蜂群攻擊，慌張奔逃時摔落造成憾事。

與時間賽跑的山難救援任務。 圖｜台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊

近年，台中市政府消防局透過科技整合應用，大大增進山難救援效率！藉由GPS定位輔助系統、4G影像傳輸、山區無線電建置、空拍機拍攝及搜救犬應用，有效節省搜索救援時間及人力。消防局更以「科技整合ICT-提升山難救援效能」脫穎而出，榮獲行政院第二屆政府服務獎專案規劃類殊榮。台中市政府自行開發的GPS定位輔助系統，在救災救護指揮中心接獲山域案件時，會主動發送GPS定位輔助系統簡訊至報案民眾手機號碼，經民眾點選簡訊內建的連結網址後，即可輔助定位待救座標，並與民眾手機內建的定位APP雙重比對正確位置。此外，山域救難隊更搭載了空拍機輔助搜救，讓搜索行動不受地形限制。

第二救災救護大隊谷關分隊呼籲：「上山前，掌握天候氣象、路徑軌跡、評估自身體能，並做好行程規劃。上山時，一定要攜帶 GPS裝置（利用手機APP下載離線地圖），使用衛星電話或無線電保持通聯。急救醫療用品、口哨、頭燈、電池、雨具、保暖衣物等都是必備物品。最後，切記不要獨攀，並確實學會報方位座標！例如iPhone用戶只要打開手機內建的『指南針』程式，就能顯示所在位置座標，把座標畫面截圖後傳送，就能讓搜救人員知道位置；Android系統手機因各家內建程式不同，民眾可先自行下載有經緯度的『羅盤』類App。只要手機有訊號就有獲救機會，如此一來才能在迷航時，自救也救人。」

山把高度給了人們，讓生命有了不同的視野。但如何爬更高，走更遠？每個人都必須學習承擔風險，養成正確知識與心態。愛山，也要成為一個可以保護自己、保護山、保護大自然的人。

每年定時舉辦的山域救難訓練課程。 圖｜台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊

登山迷路了怎麼辦？

1. 冷靜判斷 先觀察周遭環境與自身狀況。

2. 沿原路走回 通常意識到自己迷路時都不會偏離太遠，若當下體能允許， 且折回的路況也可以的狀況下，應沿原路走回。

3. 往稜線走 若沒有把握走回正確的路徑，應往手機容易有訊號且較易被 直升機看到的稜線走。特別提醒在台灣山區發生迷路，不應下切溪谷， 除山勢陡峭耗費體力，否則難被直升機發現，搜救不易。

4. 求救並等待救援 若自身體力已不足走回原路或稜線，應就近找安全地區作避難處，同時注意保暖嚴防失溫。另外，再嘗試與外界聯絡，等待救援。如果在沒有衛星電話，可用手機撥打緊急聯絡電話112，建議站在稜線或三角點面對平原的角度訊號較強。電話打通後，因為訊號會飄浮，要簡短快速報告自己的位置座標、迷路多久、身體狀況、周遭景物。