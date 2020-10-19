聽新聞
test
0:00 / 0:00

即刻救援！山域事故守護天使

聯合新聞網 / 漾台中
每一位山域事故救難隊員都是登山者的守護天使。 攝影｜蔡孝如
每一位山域事故救難隊員都是登山者的守護天使。 攝影｜蔡孝如

【文｜Fion Tsao、攝影｜蔡孝如、圖｜台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊】

台灣是座山之島，占了全島面積約70%的山林，幽美而浩瀚，吸引了人們走進山的懷抱。然而，對於登山知識與技能的缺乏，卻往往讓登山者身陷危險而不自知。

據消防署統計，去年山域救援事件共206 件，今年截至7月15日卻已達到去年的9成182件。而僅僅一個台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊，109年截至10月3日為止，接案數就高達29件，還曾經一天就接獲3件，合計共救援了37人。谷關分隊隊員分享山域救難經驗：「其實大部分意外都來自小看山上環境，缺乏充分準備，或對於氣候、路線資訊未能清楚掌握。甚至是缺少山域活動相關技能，才導致不幸發生。」

山上氣候變化萬千，是不容忽視的特點。 去年12月在無明山，一位裝備齊全、經驗豐富的登山客意外跌落60米山谷。當救難隊出動救援時山下還是好天氣，不過一到山上，傍晚就開始起霧、飄雨，甚至還下起了雪。惡劣氣候與溫差導致救難隊也受困山中數天，所幸在瓦斯燃料、糧食即將耗盡時，氣候終於好轉，順利出動直昇機，將傷患以吊掛方式驚險救回。

另外，獨攀、中途落單，也經常導致意外發生。曾經有一家人出遊波津加山，下山的時候，腳程快的母親決定先走。沒想到當父親帶著兩個孩子抵達登山口，一直等到天黑卻不見媽媽蹤影。報案後的第二天，才找到失蹤的媽媽。研判是走離主幹道上廁所時遭到蜂群攻擊，慌張奔逃時摔落造成憾事。

與時間賽跑的山難救援任務。 圖｜台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊
與時間賽跑的山難救援任務。 圖｜台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊

近年，台中市政府消防局透過科技整合應用，大大增進山難救援效率！藉由GPS定位輔助系統、4G影像傳輸、山區無線電建置、空拍機拍攝及搜救犬應用，有效節省搜索救援時間及人力。消防局更以「科技整合ICT-提升山難救援效能」脫穎而出，榮獲行政院第二屆政府服務獎專案規劃類殊榮。台中市政府自行開發的GPS定位輔助系統，在救災救護指揮中心接獲山域案件時，會主動發送GPS定位輔助系統簡訊至報案民眾手機號碼，經民眾點選簡訊內建的連結網址後，即可輔助定位待救座標，並與民眾手機內建的定位APP雙重比對正確位置。此外，山域救難隊更搭載了空拍機輔助搜救，讓搜索行動不受地形限制。

第二救災救護大隊谷關分隊呼籲：「上山前，掌握天候氣象、路徑軌跡、評估自身體能，並做好行程規劃。上山時，一定要攜帶 GPS裝置（利用手機APP下載離線地圖），使用衛星電話或無線電保持通聯。急救醫療用品、口哨、頭燈、電池、雨具、保暖衣物等都是必備物品。最後，切記不要獨攀，並確實學會報方位座標！例如iPhone用戶只要打開手機內建的『指南針』程式，就能顯示所在位置座標，把座標畫面截圖後傳送，就能讓搜救人員知道位置；Android系統手機因各家內建程式不同，民眾可先自行下載有經緯度的『羅盤』類App。只要手機有訊號就有獲救機會，如此一來才能在迷航時，自救也救人。」

山把高度給了人們，讓生命有了不同的視野。但如何爬更高，走更遠？每個人都必須學習承擔風險，養成正確知識與心態。愛山，也要成為一個可以保護自己、保護山、保護大自然的人。

每年定時舉辦的山域救難訓練課程。 圖｜台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊
每年定時舉辦的山域救難訓練課程。 圖｜台中市政府消防局第二救災救護大隊谷關分隊

登山迷路了怎麼辦？

1. 冷靜判斷 先觀察周遭環境與自身狀況。

2. 沿原路走回 通常意識到自己迷路時都不會偏離太遠，若當下體能允許， 且折回的路況也可以的狀況下，應沿原路走回。

3. 往稜線走 若沒有把握走回正確的路徑，應往手機容易有訊號且較易被 直升機看到的稜線走。特別提醒在台灣山區發生迷路，不應下切溪谷， 除山勢陡峭耗費體力，否則難被直升機發現，搜救不易。

4. 求救並等待救援 若自身體力已不足走回原路或稜線，應就近找安全地區作避難處，同時注意保暖嚴防失溫。另外，再嘗試與外界聯絡，等待救援。如果在沒有衛星電話，可用手機撥打緊急聯絡電話112，建議站在稜線或三角點面對平原的角度訊號較強。電話打通後，因為訊號會飄浮，要簡短快速報告自己的位置座標、迷路多久、身體狀況、周遭景物。

《漾台中》2020年10月號NO.9
《漾台中》2020年10月號NO.9

相關新聞

摘星台中米其林

被譽為「美食界聖經」的小紅書《米其林指南》，今年首度發表台中星級評比結果，共有4家餐廳獲得星級、21間必比登推介名單、31間米其林餐盤推薦，將台中飲食文化推向國際舞台，帶動星經濟發展外，也創造蓬勃的觀光，讓全球目光匯聚於此一起摘星，享受台中在地與異國限定的名產美饌。

跟著主廚上菜 老幼食譜料理輕鬆做

時序入秋，轉眼來到九九重陽，秋高氣爽的氛圍，不僅適合出遊賞景，更是敬老崇孝的時節。本期特別邀請主廚， 運用台中當季特色食材，烹調出一道道老少咸宜的料理，讓全家在寒露到冬至，都能品嘗到滋補養生的暖心美味。

秋日禮讚 來去台中部落輕旅行

秋天，是豐收的季節，有著適合郊遊踏青的宜人氣候，部落旅行讓人盡情陶醉大自然的秋日禮讚。

即刻救援！山域事故守護天使

台灣是座山之島，占了全島面積約70%的山林，幽美而浩瀚，吸引了人們走進山的懷抱。然而，對於登山知識與技能的缺乏，卻往往讓登山者身陷危險而不自知。

捷運綠線年底開通！行走台中的一刻鐘生活圈

捷運綠線通車在即，面對即將到來的履勘，台中捷運公司全體盡心盡力，希望好好完成通車前最後一哩路，期待為市民打造出便利的一刻鐘生活圈。

台中經濟進入善的循環 9成民眾很有感

台中市民注意，109年公告地價調降了！今年台中市政府公告地價較去年大幅調降了20.06%，全市約有9成納稅義務人得以受惠，即約有85萬戶因公告地價的調降而少繳地價稅。相信不少收到地價稅單的民眾會「很有感」。

台中！我的家 社區營造翻轉城市居住新風貌

六都之一的台中市，除保有鄉村小鎮區域外， 為了讓人口集中的都市居民共享社區營造帶來的新生活價值，鼓勵以城市的社區管委會為單 位的社區營造，正一步步影響及翻轉著城市居住新風貌。

友善美拍城市！台中影視基地好給力

台中市以多元的景觀和人文，吸引許多劇組前往拍攝，市府並輔以補助與協拍，積極打造台中成為友善拍片城市，全力 支持台灣的創造軟實力。

藝術點亮大里好宅 荷蘭與台灣的家常對話

台中市政府要打造各區歡迎的公共工程，撕去「社會住宅」的傳統標籤，推出一系列「好宅計畫」。「大里好宅」就由荷蘭藝術家Floor進駐，與住戶展開「家常對話」，透過藝術家的視角，呈現出超脫社會住宅，而是「好宅」的優質形象，讓「好宅小日子」多了藝術氛圍。

こんにちは！KoNiChiWa～ 台中日式燒肉豪邁吃

中秋節即將到來之際，精選5家台中人氣日式燒肉店，讓你一飽口福的輕鬆吃烤肉！

終於通了！全台最大住商拆遷案「大智路貫通」即將完工

「大智路貫通計畫」歷經13年，在台中市政府和全體所有權人的努力下傳出捷報，今年3月初大智慧學苑拆遷工程正式啟動，創下「全台最大住商拆遷案」的成功範例，在公共工程史上記下一筆。

台中捷運綠線：熱線你和我的南北生活圈

眾所矚目的台中捷運綠線即將於年底與大家見面，為台中交通寫下新的一頁，未來不論南來北往，都可以透過捷運綠線，串起台中人一日生活圈，熱線你和我！

熱門新聞

捷運綠線年底開通！行走台中的一刻鐘生活圈

台中經濟進入善的循環 9成民眾很有感

台中！我的家 社區營造翻轉城市居住新風貌

友善美拍城市！台中影視基地好給力

秋日禮讚 來去台中部落輕旅行

即刻救援！山域事故守護天使

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。