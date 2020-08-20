夏日輕旅何處去？全台唯一來去海邊豪華露營

【文｜楊育禎、攝影｜楊育禎】

｜｜牛罵頭遺址文化園區：走入歷史中 考古趣味多

前身曾為日本神社、國軍軍營的牛罵頭遺址文化園區，老樹垂蔭，綠草如茵，環境清幽，既保有日本神社遺留下來的石燈籠、狛犬等文化資產，也遺留軍營的古樸風貌。昔日的營舍變身為一棟棟的展示館，引領人認識中部地區各文化遺址的前世今生，並增進考古的知識與學問，是一處富有文化內涵的場域，值得預約一場精采的導覽，方能入寶山滿載而歸。

「牛罵頭遺址」的發現可追溯到1937年，日本人在此興建神社時，發現許多出土的陶器及石器，當時的社主西村昌隆收集起來，並以書信告知東京帝國大學的學者國分直一；1943年，國分直一在台中地區進行考古調查時，正式發現了遺址，這距今四千多年前的史前文化，在考古界中占有極為重要的地位。1997 年，軍方裁併營區後將土地交還給台中市政府，由文化局委託溫振華、劉益昌兩位學者進行考古挖掘調查，2002年將此處規劃為「牛罵頭遺址文化園區」， 地底下的神祕面紗也揭露在世人面前。

「一號棟視聽室」內，以中社遺址的頭骨複製品， 呈現出史前人類的文化習俗；「二號棟展覽館」則以出土的陶器及石器，細訴中部地區牛罵頭文化、營埔文化、番仔園文化等三個不同時期的歷史演變，而導覽志工王星卯也以趣味生動的提問方式，引領遊客們一一思考每件文物背後象徵的意義。

「五號棟展示館」內則陳列著從遺址挖掘出來的界牆，可以近距離觀察不同時期的文化層。後方的「探坑」更重現了考古現場，仔細一瞧，探坑中的石頭還有人為打磨過的痕跡呢！探索過史前文化， 不妨再來到「山步館」小憩，置身在舊軍營中感受古色古香的空間，並品味著咖啡及美食，也別有一番情趣。

地址｜台中市清水區鰲海路59號

電話｜雙週週末導覽預約：台中市文化資產處04-2229-0280#513； 週間導覽預約：拍瀑拉文化基地04-2622-2596

營業時間｜週二至週日9:00～17:30（週一公休）

官網｜niumatou.taichung.gov.tw

園區挖掘而出的界牆展示在五號棟展示館內，可近距離觀察文化層。

運用舊軍營改造的園區保有純樸風貌，一棟棟展示館內有豐富的文化內涵。

｜｜鰲峰山公園：登高探美景 親子樂無窮

鰲峰山公園擁有豐富的自然地貌，遼闊的園區內規劃多樣化的休閒及運動設施，是放鬆身心的絕佳去處。沿著鰲海路上山，視野會愈來愈開闊，在「陽光草坪」可見清水居民們來此沿著景觀步道散步，假日則有不少親子遊客，舖上野餐墊、架起遮陽帳篷，度過悠閒時光；「鰲峰玉帶橋」銜接起橋頭寮溪兩岸，圓弧造型的橋身十分優美，漫步橋上可眺賞清水小鎮風光，高美濕地的白色風車群也映入眼簾；緊鄰在側的「情人堤」正向西方，是欣賞浪漫落日的好地點；如果想更上一層樓眺望風景，則可沿著步道拾級而上，來到「鰲峰觀景平台」，白天視野開闊，夜晚燈火璀璨，時時刻刻都能擁賞美景。「綜合體驗遊戲場」內設有體能攀爬架、極限遊戲體驗區等可體驗，另還有烤肉區、探索遊戲場、音樂廣場、親鳥公園等等，台中市自由車場也坐落在此，設施精彩完善。

地址｜台中市清水區鰲海路100號

營業時間｜8:00～22:00

｜｜清水五福圳自行車道：沿水圳兜風 覽田園風光

灌溉農田的五福圳依山蜿蜒流過，兩旁的農田風光純樸寧靜。跨上單車，沿著全長7公里的五福圳自行車道騎進鄉間小路，沿途潺潺流水相伴，微風掀起陣陣稻浪，美麗的鄉村風情令人心曠神怡。自行車道起點位於福圳街一段51巷巷口旁，前半段路幾乎與鐵軌平行，時有火車在山坡上疾馳而過，轟隆隆聲響增添不少逸趣； 騎經泉和製麵工廠前，還可見動物騎單車的可愛彩繪牆，路旁的芋頭田則注入不同風情；保安尊王廟是車友們歇腿小憩的中繼站，也可從這騎往趙家古厝，欣賞紅瓦白牆的三合院與荷葉田田交織而成的美景。值得一提的是，網路爆紅的打卡祕境「清水橋中橋」就鄰近起點，紅色欄杆的石瀨頭橋從鐵軌天橋底下穿越而過，彷彿將日本電影場景搬到眼前，不妨在此等待火車駛過， 捕捉優美的畫面吧！

地址｜台中市清水區福圳街一段51巷巷口（自行車道起點）

橋中橋打卡祕境散發濃濃日系風情，當列車疾馳而過，宛若電影場景。

｜｜台中市港區藝術中心：賞閩南建築 擁藝術之美

步入台中市港區藝術中心，美麗的閩南建築映入眼簾，古樸典雅的風情引人入勝，如臨江南園林的庭園造景吸引遊客駐足流連，穿梭在拱橋、水榭之間自在寫意，而舉目可見的藝術裝置則可豐富心靈。總面積廣達3,000平方公尺的「展覽廳」分為A、B、C三區，「展覽室A」還是全國最大，舒適無壓的空間，令人細細品味當期特展，沉醉在形式多變的藝術薰陶中。「演藝廳」則定期舉辦音樂會、劇團公演等活動。閩南式兩層樓建築的「清風樓」開放藝術工作者申請進駐，可以和藝術家們預約課程體驗手作樂趣，無論是運用各式各樣的種子製作出可愛動物，或是以韓式擠花做出的美味甜點及優雅花卉，與創作琉璃飾品、體驗織布等等，都讓人變身為小小藝術家，玩出不同趣味。若想喝杯咖啡度過午後時光，自家烘豆的「巴菲特咖啡」是好去處，置身在挑高寬敞的空間啜飲咖啡，絕對放鬆身心。

地址｜台中市清水區忠貞路21號

電話｜04-2627-4568

營業時間｜週二至週日9:00～17:30（週一公休）；戶外廣場5:00～22:00

官網｜tcsac.gov.tw

港區藝術中心成立於2000年，閩南式建築古色古香。

｜｜泉和製麵工廠：百年傳統味 手工製好麵

拿起一掛掛盤在竹子上的麵線，泉和製麵工廠的傳人廖禾豐，與員工們開始在陽光下拉起麵線，兩人對拉、甩動等動作一氣呵成，麵線在他俐落的身法中愈拉愈長，再掛到架上曬乾，不一會兒，老宅前埕已掛滿細細長長的白色麵線。而廖禾豐還得時時觀察乾燥程度，轉換日曬位置，在觀光客眼中獨特的曬麵風情，卻是廖家人已傳承百年的日常。1900年，廖家先祖落腳清水五福圳旁，利用水車將小麥磨成麵粉販售起家，第三代廖章汀開始製作手工麵線，逐步打響名號。老三合院內日日飄散麵粉香，歷經人工盤、拉、日曬、風乾……等繁複步驟，才能製出筋性好、Q度佳、口感棒的麵線及麵條，不僅吸引中外遊客慕名而來，許多寺廟也紛紛前來訂製福壽麵線，滑溜香Q的好滋味讓吃過的人都豎起大拇指。認為製麵是使命的廖禾豐微笑表示：「水燒開後，將麵線沖水約兩秒後下鍋，水滾之後即可撈起，拌油吃就很可口囉！」

地址｜台中市清水區福圳街一段238號

電話｜04-2623-7446

營業時間｜7:00～17:00（不定時公休，先電話詢問）

經過陽光及海風洗禮的手工麵線，擁有Ｑ滑的絕佳口感及富含麵香。

｜｜大安濱海樂園・向海那漾：看海聽濤聲的豪華露營

擁有遼闊沙灘、蔚藍大海的大安濱海樂園，是中部民眾戲水、衝浪的好去處。今年，園區的軟硬體設備全面升級，全台首座海濱豪華露營區「向海那漾」於7月盛夏熱情開幕，邀請遊客們走出戶外，感受大安海風輕拂、浪濤呢喃、夕陽美景，並能在風車大道中的豪華營帳內，度過寫意的濱海之夜。

想要清涼一「夏」的人，可以盡情徜徉在兩座戶外戲水池之中；若想感受潮起潮落、踏浪漫步的自然野趣，擁有柔細沙灘的海水浴場是絕佳去處。「向海那漾」則設置了32座生態旅遊Glamping豪華露營帳篷，不需打包沉重的裝備，可以說走就走，輕鬆入住帳篷內聽著海浪聲入眠。若是週五、週六前來夜宿，還有火熱的營火晚會等著您。白天，盡情踏浪戲水；夜晚，圍著營火放鬆身心，回歸自然的度假樂趣盡在其中。

為了讓遊客玩出更多趣味，「向海那漾」打造休閒設施，並舉辦各式各樣的活動，例如將水塔改造為兒童遊戲區，在草皮活動區內提供射箭、羽球、泡泡足球等，讓大小朋友們都能盡情嬉戲。彩繪風箏DIY、跳凌波舞、推啤酒大賽等活動，則拉近彼此的距離！ 全包餐的住宿專案也提供下午茶及晚餐，可以自己動手組合水果刨冰、品嘗鬆餅，晚餐則可以烤肉或吃火鍋。回到豪華帳棚內，就是舒適寫意的私人時光，亦可置身在戶外鞦韆椅中慵懶地曬日光浴。海洋假期的美好及融入自然的感動，都將在這兒展開。

地址｜台中市大安區北汕路86巷1號

電話｜04-2686-8513

營業時間｜泳池開放時間8:00～17:00

官網｜nayangbeach.com.tw

小兩座戶外戲水池讓遊客們親水、戲水消暑。

向海那漾的頂級帳篷內設備一應俱全，並設有沙發及冷氣機。

｜｜高美濕地：絕美夕照 今生必遊

被外國媒體及旅客們讚譽為一生必遊一次的高美濕地，位於大甲溪出海口南岸，擁有世界級的濕地生態景觀，在此棲息的鳥類多達120多種，春、夏季的雲林莞草翠綠茂盛，猶如水上草原。行走在長達691公尺的木棧道上，兩旁可見招潮蟹、彈塗魚遊走在泥灘地上，彷彿像是在玩捉迷藏般有趣，可謂是最佳戶外教室。向晚時分，沿著木棧道前行，一輪火球與滿天彩霞，交織出絕美景致，如果恰巧遇上退潮時刻，還能拍出如同「天空之鏡」般的美麗倒影！ 而雙塔雙弧線造型的「高美濕地景觀橋」則是另一個欣賞絕美風景的好地點，佇立牆上可眺望紅白相間的高美燈塔及成排的白色風車，盡收濕地美景。「高美濕地遊客服務中心」內則規劃生態體驗館，以環形劇場、互動式體驗等生動活潑的方式，引領遊客深入認識自然生態，也十分寓教於樂

地址｜台中市清水區大甲溪出海口高美濕地

電話｜高美濕地遊客服務中心04-2611-1566

營業時間｜木棧道8:00～18:00；遊客中心夏季9:30～19:00、冬季9:00～18:00

高美濕地夕陽不能錯過。