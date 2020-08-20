Action！活力台中 友善拍片城市

【文｜黃星若 圖｜台中市影視發展基金會、氧氣工作室、三立電視】

一部影視作品，除了要有劇本、演員、運鏡、美術等等的相互加持，場景選擇更能讓整部劇作立體化，令人更身歷其境故事情節，為影視加分。擁有多樣化拍攝元素的台中，在豐富自然景色與多項補助的條件下，成為一座友善拍片城市，藉此帶出許多鏡頭下細膩動人的畫面。

近年，熱門暢銷的電影《返校》中，學校的防空洞、掛滿「忌中」大布條的地下通道，透露著不寒而慄的氛圍；與將於今年9月底上映的電影《刻在你心底的名字》，情侶在湖中划著小船談情說愛，充滿粉紅泡泡的旖旎風光……。這些風格迥異又扣人心弦的場景，原來全都出於台中。

「台中是個有趣的城市，融合北中南的文化，是個在新舊文化中衝擊，彷彿正萌芽中；這裡天氣宜人、日照充足，有山有海，同時具有農村和城市景致，人情溫暖而友善。」電影《刻在你心底的名字》中，身兼編劇與監製的瞿友寧，道出台中在影視業者眼中的迷人之處。

電影《刻在你心底的名字》飾演年輕阿漢的陳昊森，在台中公園湖心亭的拍攝。

坐擁山、海、屯、都等多元景觀，台中豐富的自然風景、人文環境和文化特色，充滿令人屏息的好山好水魅力，都是鏡頭下的好元素。台中市府為吸引更多影視業者到此取景拍攝，特地編列補助預算，期盼打造成友善拍片城市。

市府的補助包括新聞局每年編列的「拍片取景補助」及「推動影視發展經費補助」預算，還提供住宿優惠；而台中市影視發展基金會也自107年起，訂定獎勵電影事業施行計畫，補助國內優秀電影製作案，鼓勵影視人才創作。另外， 還設有「協拍組」協助劇組拍攝上的大小事，包括申請場地或協調等各類事務。除此，座落在霧峰的「中台灣影視基地」已在去年9月應運而生，不僅有少年Pi造浪池、7米深水池、3個挑高16米的攝影棚，是台灣最大的室內收音棚，以及唯一的水拍攝基地，加上預計明年完工的水湳「中台灣電影中心」，相信能吸引更多國內外人才到台中拍片，帶動在地影視觀光行銷。

近年來陸續有好幾部影片選擇到台中拍攝，也獲得不錯的成績。《返校》前不久才在台北電影節中榮獲百萬首獎等6 項大獎；《下半場》也獲得最佳導演等3項大獎；幾部即將上映及熱映中的電影、電視劇，也都讓人十足期待。

電影《刻在你心底的名字》大部分場景都在台中拍攝，監製瞿友寧說：「由於自己和導演柳廣輝都是台中人，還是衛道中學的同班同學，因此對台中有份特殊情感。」也正因自己18歲前都在此成長，「初戀在這裡、瘋狂和浪漫在這裡、無憂無慮的年紀也都在這裡！」因此，台中成了他重要的創作養分來源，「創作這件事如果能貼近自己所見到的、所成長的背景，情感氛圍會更深刻，記憶和感受也更強烈。」而這也是為什麼他這麼喜歡在台中拍片的原因。

《刻在你心底的名字》男主角阿漢和夜遊相識的Angel （陳怡叡 飾）在富有浪漫情調的台中公園約會。

《刻在你心底的名字》正是瞿友寧的一段愛情回憶，時代背景為1988年解嚴後的台中故事。片中出現的「台中公園」划船、到「望高寮」看夜景、在電影院偷海報…全都復刻自他的成長記憶。而笑說「台中電影院確實就是讓我立下走電影這行志向的地方，望高寮至今仍是台灣數一數二的美麗夜景。」私人的情感讓瞿友寧對台中有根深蒂固的喜愛，但更多的是感謝台中市府在人力物力的支援，且許多文物都保存得很好， 具有一定的歷史印記，讓拍攝情感得以更飽滿豐沛。

《刻在你心底的名字》在十足復古風情的萬代福影城內，男主角阿漢、Birdy（曾敬驊 飾）互許下電影夢。

同樣在台中拍攝的電視劇《誰在你身邊》，是何潤東自製自編自導的懸疑影集，取景霧峰光復新村、南屯文心森林公園、大甲松柏港北堤沙灘等知名地標，讓他大讚台中真的「好好拍！」直呼：「台中天氣穩定宜人，不過印象最深刻的是台中濃濃的人情味；一場在松柏港北堤沙灘拍攝的戲， 甚至有當地居民主動協助維護片場秩序，讓拍片過程格外順利，而新聞局、影視發展基金會及各單位更是鼎力相助。」另外在劇中首度身兼製作人的徐若瑄，本身正是台中人，也開心表示在台中拍戲讓她有種回到老家的安心感。

金鐘導演何潤東最新力作《誰在你身邊》電視劇，女主角由徐若瑄、張鈞甯擔任。

不僅這些作品，近期正在熱映中的台視、三立偶像劇《浪漫輸給你》，拍攝地點踏遍台中西區、南屯區、西屯區、中區、南區、北屯區等地；週五華劇《未來媽媽》， 也在近期於台中駐地開拍，越來越多劇組願意並愛上到台中拍片，對台中市府來說，在扶植台中市影視產業及行銷城市意象之外，每當看到補助的影片獲得肯定，也有種與有榮焉的感受。新聞局也表示，台中有景、有人情好滋味，未來市府也會持續努力推動影視產業及提供專業的協拍服務，期待讓更多影視業者到台中拍片，讓更多人從中看到台中的美好！

三立電視偶像劇《浪漫輸給你》男主角張立昂於新市政公園拍攝。