台中自然學X多管齊下打造綠色城市

【文｜Pauline Chang、圖｜蔡孝如、鄒紘超、台中市政府新聞局】

面對環境與氣候的變遷，全球環保意識抬頭，節能減碳已是刻不容緩的課題。

一株20年生的林木，每年約可吸收11至18公斤的二氧化碳，種樹減碳之餘，也有降低空汙、美化市容等效益。自盧市長上任以來，積極推動「都市退燒―全民植樹行動」，擬定了「種樹引風」、「種樹增綠」、「營造友善樹木城市」以及「引進民間資源」等四大目標，讓自然永續的具體行動，從栽種樹木、生態保育做起。

台中市民對空氣品質改善要求的聲音，市府不僅高度重視、認真傾聽，也用堅定的信念，秉持「先公後私、先大後小」主軸，落實推動各項減煤管制。跨局處推動「藍天白雲行動計畫」，24項精進對策包括燃煤鍋爐退場、公私場所採最佳可行控制技術、加碼老舊車輛汰換補助、輔導餐飲業者裝設或改善防制設備、宗教場所環保化、電動機車及電動公車倍增等，讓PM2.5再降低，逐步提升空品。

依環保署空氣品質監測，去年台中市PM2.5平均值每立方米17.7微克，較107年18.8微克，改善1.1微克；空氣品質不良（AQI＞100）累計天數44天，較107年同期60天，減少16天，兩者皆明顯改善。去年，市府受邀參加「亞太能源轉型及煤碳淘汰圓桌會議」，推廣空品改善對策；今年在環保署公布的「108年度空氣品質維護及改善成果」， 台中在直轄市組獲「特優」及最高獎勵金，更可見改善空汙成效備受肯定。

台中市政府與台灣山林復育協會合作，為全台首次原生樹種復育計畫。

河道全長6公里的綠川，是台中重要的生活綠帶，市府聆聽民意，修正整治計畫，除了根除水患、改善水質外， 更將規劃周邊景觀綠地，讓優質的水岸休閒空間成為台中市民的日常。

舉例來說，綠川水環境改善計畫（復興路至愛國街）曾獲經濟部水利署舉辦2019全國水環境大賞競賽的「水漾景觀獎」，從提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境營造等三大面向著手，保留河道兩側老樹，搭配砌石護岸、設置木棧道，以兼顧自然生態、低衝擊的設計手法，做到整體綠美化。而在愛國街至信義南街路段，更利用箱涵頂蓋作為雨水收集盤，變身「雨水花園」，末端設置水撲滿， 實踐水資源回收再利用；淨化後的雨水，則可用於公園澆灌系統，落實水循環理念。當民眾來到這個「以人為本」所打造的親水環境，能感覺到與河川更加親近。

綠川水環境改善計畫，民生路至合作街段的親水綠化河道。

為打造低碳城市，市府也大力推廣城市綠能與綠色運具。如在全市廣設300多處的iBike租賃站，累計借用超過2,700萬人次；為減少移動汙染源發生，鼓勵民眾淘汰二行程機車、換購電動機車等低碳交通工具，祭出汰換補助金，而在透過機車汰舊換新政策推動下，電動機車數量已大幅提升，根據交通部統計的車輛登記數，台中市電動機車已從107年底的2萬3,060輛截至109年5月底4萬9,335輛， 共增加2萬6,275輛，達倍數增加的目標，且在今年度台中市的電動機車成長數為全國排名第二，成長率13%，位居六都之冠。

自行車低碳旅行結合便捷環保的公共運具，讓旅行變得更輕鬆愜意。

台中市的電動巴士數量居全國第一。

為鼓勵市民體驗都市有機農耕，市府開辦「環保農園」，讓民眾免費承租，參與的民眾都說不僅成就感無法言喻，在喧囂城市中找到一處放慢腳步的地方，更是綠色生活的無價感受。

再者，為深化市民參與家園建設，而力推的「美樂地計畫」，也大幅改善全市公園的綠化，不僅在今年成功提升台中市人均綠地比例為9.56平方公尺，成績為六都第二，也是全國第二；民間企業認養人行道、公園、廣場、園道、綠地、苗圃案件共達114件，認養總面積已達14.6公頃，共創雙贏生態。

然而，美麗的景觀市容，也是豐富心靈的綠色建設。市府亦在官網設置有「賞樹景點」專區，整理各地景點樹種、花季、如何前往等資訊，不定期更新當季的賞花最前線情報，能更清楚掌握花況，增添城市賞花魅力。台中的行道樹還有全國首創的「樹木身分證」，不僅強化維護管理，也能讓市民認識這些在你我身邊的自然生態，更多了一份親近感。