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Never Too Late！實踐夢想永不嫌遲 慢飛天使玩味咖啡香

聯合新聞網 / 漾台中
糟老頭咖啡建築外觀。 (圖/陳志華)
糟老頭咖啡建築外觀。 (圖/陳志華)

【文｜曹沛雯、圖｜陳志華】

走進這間位於公益路上的咖啡館，明亮寬敞的空間，溫暖的木質調充滿了設計感。櫃檯有位靦腆有禮的男孩，一邊為客人點餐，然後熟稔地沖起咖啡。原來他就是這裡首位正式進用的特教生員工，曾獲得2020年總統教育獎的劉俊祥。這間緊鄰台中特殊教育學校的糟老頭咖啡，是一間特教學生實習的商店。店長邱先生表示，目前咖啡館聘用的特教生有3位，有負責清潔、出餐的童童，負責烘焙的健紘，以及在吧台的俊祥。

台中市政府教育局特殊教育科陳怡如科長表示，台中特殊教育學校107學年度開辦的就學導向專班，第一屆12人中有10人經輔導後順利邁入職場，第二屆12個人更是百分之百輔導成功順利就業！除了烘焙、飲品製作， 還有街頭藝人、腳踏車修理員、門市服務員等，幫助這些學得慢，忘得快的慢飛天使擁有一技之長，進入一般職場，自立自足。

糟老頭咖啡是台中第一間提供特教學生職前訓練的商店，包含了製作餐點、點餐、清潔、園藝、洗車等訓練。這也是校方善用學校土地，申請經費蓋的建築，然後以ＯＴ方式由民間進駐維運咖啡館。因為不單純只是租場地，而是要提供特教生見習、實習的機會，所以對於咖啡館需要聘用的特教生員工都有相關的人數比例規定。另也因需要更多促參時間，所以上網公告時間長；加上學校大部份為智能問題中、重度以上學生，更需要一個有競爭力的實習場地，作為學生們在學校與社會之間的橋梁，所以邀請許多有心廠商來提案，再經過評選、得標、廠商進駐自費裝修等，將近1年時間，咖啡館才於今年年初開幕。

店長邱先生與俊祥一起開心工作。 (圖/陳志華)
店長邱先生與俊祥一起開心工作。 (圖/陳志華)

來自台東的劉俊祥，為了就讀台中特殊教育學校，現在和媽媽一起住在潭子。就讀特教學校3年級時就在咖啡館實習，因為表現傑出，今年6月畢業馬上成為正式員工。興趣是打籃球的他，覺得工作中最有趣的挑戰是咖啡拉花，目前愛心、天鵝、鬱金香圖案都難不倒他。

俊祥努力學習的精美拉花。 (圖/陳志華)
俊祥努力學習的精美拉花。 (圖/陳志華)

短短10分鐘之間，同時要接受點餐、出餐、收銀，不時還有客人要求麵包加熱、飲料打翻借用抹布……負責吧台工作的俊祥，樂在工作，每天忙碌且充實。與他工作最密切的邱店長表示，其實慢飛天使的工作能力與一般人無異，只是訓練過程需要給予更多的耐心，給他們機會練習，靠經驗讓身體記得就會很快上手。來到這裡消費的客人甚至會指定要喝俊祥製作的飲品，讓他有機會練習。

對於吧台工作餘刃有餘的俊祥。 (圖/陳志華)
對於吧台工作餘刃有餘的俊祥。 (圖/陳志華)

糟老頭咖啡店裡有面牆上寫著激勵人心的話：「人的一生，是不是都在找藉口？不愛運動因為冬天太冷，夏天太熱！年過60，仍熱愛籃球，找了一群平均小他20歲的球友，組一支籃球隊。25年前在台中開咖啡館，最多曾達12家， 最終失敗收場。25年後，重新在台中開咖啡館。不管是戒菸、戒酒、戒賭、戒毒，（千萬不要戒喝咖啡）或是運動、學彈吉他、學英文、帶老婆去歐洲玩，尋找失散多年老友，不要用年齡做藉口。」這是糟老頭咖啡館老闆陳興的真實人生故事，也是代表糟老頭咖啡的品牌精神，即英文店名「Never Too Late」，同時也鼓勵著慢飛天使與所有的人，實現夢想永不嫌遲。

《漾台中》2020年8月號NO.8
《漾台中》2020年8月號NO.8

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