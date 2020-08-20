科技偵防打擊犯罪 安居樂業在台中

【文、圖｜台中市政府警察局】

「警方迅速偵破○○搶奪案」、「○○強盜案警方24小時內偵破」，是台中市政府警察局對於刑案的積極作為。

警察局推動智慧警政，運用科技偵辦刑案，創建「科技偵防情資整合分析平台」， 採購高科技偵查設備，以大數據資料庫分析，大幅提升犯罪偵查效能。創建系統之刑警大隊科偵隊警務員賴宇俊表示：「該系統整合多個警政資訊系統，能管理所辦案件， 對海量情資快速分析，並會向目標警示追蹤，能快速找出人車，而可依分析治安狀況，提供主官勤務編排決策參考。在創建使用時，也透過反覆說明、舉例實證、不間歇的指導同仁熟稔操作，更持續擴充系統功能，加入更多資料庫，並結合所添購高科技偵查設備下，提供更優質的偵辦刑案利器， 現在同仁均享受到成果，實際反應在提升刑案偵辦的效能上，這也是台中市治安在穩定中持續進步之重要因子」。

警察局透過「偵防並重」及強力執行各項打擊犯罪策略，全般刑案發生數，從縣市合併後100年至108年，呈現發生數逐年減少，破獲率持續上升的趨勢。109年1至6月犯罪率（每10萬人口刑案發生數）為六都最低；槍擊案發生數亦為六都最少，且全部迅速破獲，顯見台中市治安持續平穩進步。另外，從警政署最近一期辦理之108年下半年民眾對治安滿意度調查，在「居住社區整體治安狀況滿意度」，台中市民滿意度達95.3％，為六都最佳，表示現有做法得到大多數市民肯定。

楊源明局長親自主持破案記者會，強調台中市是「打擊犯罪之都」。 (圖/台中市政府警察局)

台中市警察局落實執行安居專案「友善通報網」及建立「全民反毒防護網」，積極與社區互動，鼓勵住戶發現可疑毒品人口，即與警方聯繫，在第一分局轄區有一社區由於警民密切合作，成功掃除社區毒瘤，社區治安變好，房價也意外從每坪9萬元飆到14萬元，住戶都雀躍不已。

台中市政府警察局秉持盧秀燕市長要求「有案必破，而且要快破」，全體同仁將持續努力，守護治安，打擊犯罪，爭取市民認同，打造台中為安居樂業之都。