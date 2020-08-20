快訊

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中捷運綠線：熱線你和我的南北生活圈

聯合新聞網 / 漾台中
捷運綠線開通後，將串起台中生活圈。 (圖/台中捷運公司)
捷運綠線開通後，將串起台中生活圈。 (圖/台中捷運公司)

【文｜楊文琳、圖｜台中捷運公司】

眾所矚目的台中捷運綠線即將於年底與大家見面，為台中交通寫下新的一頁，未來不論南來北往，都可以透過捷運綠線，串起台中人一日生活圈，熱線你和我！

「高鐵台中站一天就有6萬多人次進出，中捷特別瞄準高鐵轉移而來的運量，預估通車後，第一年會有 6.1萬人次搭乘。」台中捷運公司董事長林志盈如此表示。城市交通的方便性對城市旅人至關重要，而搭乘高鐵的人尤其對時間價值要求相對較高，在怕塞車的情況下，遇到高鐵周邊尖峰時間的擁擠車陣，仰仗軌道運輸移動，即成為方便又省時的選擇。以機捷為例，因為桃園機場所建，其一半營收來自機場旅客往返，相較高鐵台中站是高鐵全台運量第二高而言，未來中捷從高鐵來的運量至少佔25%，佔中捷營收三成以上。

捷運綠線全長約16.71公里，自北屯總站向南延伸，在高鐵台中站與台鐵新烏日站形成三鐵共構，高鐵本身具備聯外交通匯集的功能，捷運綠線在此與之交會，便肩負著將旅客帶進台中的使命；另一方面，和鐵道聯通的捷運松竹站，同樣能承接來自台中車站的乘客，讓台中真正成為南來北往的交通樞紐。

在交通路網的形成下，未來台中市的重要大型活動，也將以捷運沿線舉辦為必要評估。屆時配合活動調整車班營運時間，車站周邊也都會佈滿iBike疏導人流。捷運通車，不僅讓市民多了更方便的大眾運輸選項，在城市交通升級下，來台中遊玩更便利，未來還會針對各站區推出散策地圖吃喝玩樂go，帶大家「行」走不一樣的台中。

捷運綠線帶動沿線周邊的發展和建設。 (圖/台中捷運公司)
捷運綠線帶動沿線周邊的發展和建設。 (圖/台中捷運公司)

為了提升中捷運量，中捷行銷團隊早已絞盡腦汁 「超前部署」各種合作方案。他透露，未來有棒球賽事時，將在中信兄弟象隊的主場「台中洲際棒球場」場站，於車站站體內外量身設計特殊造型，車廂內還會有專屬的裝飾和音樂，吸引象迷朝聖，讓棒球迷一 到站就熱血沸騰，同時搭配配套措施，有效疏解觀賽人潮。

為積極拓展副業，打造品牌亮點，中捷也陸續開 發一系列周邊商品，例如每個車站都有造型杯墊，可整套收集。這些商品未來也都會以授權合作CI為主，一如之前暱稱「小綠綠」的迴力車，和先前台灣燈會推出的主題限定紀念悠遊卡，之後亦有開發環保袋、杯子等多元豐富的品項，給予粉絲們創意十足的紀念收藏。

台中捷運首次開發的「小綠綠迴力列車」，推出後造成收藏熱潮。 (圖/台中捷運公司)
台中捷運首次開發的「小綠綠迴力列車」，推出後造成收藏熱潮。 (圖/台中捷運公司)

以新芽綻放理念 設計而出的「小綠綠」，是台中捷運全自動無人駕駛列車的代表角色。 (圖/台中捷運公司)
以新芽綻放理念 設計而出的「小綠綠」，是台中捷運全自動無人駕駛列車的代表角色。 (圖/台中捷運公司)

《漾台中》2020年8月號NO.8
《漾台中》2020年8月號NO.8

相關新聞

夏日輕旅何處去？全台唯一來去海邊豪華露營

濱海的清水區擁有豐富的文化資產及自然資源，騎乘自行車蜿蜒稻田之間，走訪鰲峰山一探牛罵頭遺址文化園區， 到百年三合院欣賞製麵風情，前進高美濕地擁賞夢幻夕照， 都讓小鎮之旅豐富多彩。大安區的海濱則有全新的豪華露營區開幕，堆沙、戲水、夜宿海邊，絕對樂趣無窮！

藝術點亮大里好宅 荷蘭與台灣的家常對話

台中市政府要打造各區歡迎的公共工程，撕去「社會住宅」的傳統標籤，推出一系列「好宅計畫」。「大里好宅」就由荷蘭藝術家Floor進駐，與住戶展開「家常對話」，透過藝術家的視角，呈現出超脫社會住宅，而是「好宅」的優質形象，讓「好宅小日子」多了藝術氛圍。

こんにちは！KoNiChiWa～ 台中日式燒肉豪邁吃

中秋節即將到來之際，精選5家台中人氣日式燒肉店，讓你一飽口福的輕鬆吃烤肉！

終於通了！全台最大住商拆遷案「大智路貫通」即將完工

「大智路貫通計畫」歷經13年，在台中市政府和全體所有權人的努力下傳出捷報，今年3月初大智慧學苑拆遷工程正式啟動，創下「全台最大住商拆遷案」的成功範例，在公共工程史上記下一筆。

台中捷運綠線：熱線你和我的南北生活圈

眾所矚目的台中捷運綠線即將於年底與大家見面，為台中交通寫下新的一頁，未來不論南來北往，都可以透過捷運綠線，串起台中人一日生活圈，熱線你和我！

科技偵防打擊犯罪 安居樂業在台中

「警方迅速偵破○○搶奪案」、「○○強盜案警方24小時內偵破」，是台中市政府警察局對於刑案的積極作為。

Never Too Late！實踐夢想永不嫌遲 慢飛天使玩味咖啡香

這間緊鄰台中特殊教育學校的糟老頭咖啡，是一間特教學生實習的商店。店長邱先生表示，目前咖啡館聘用的特教生有3位，有負責清潔、出餐的童童，負責烘焙的健紘，以及在吧台的俊祥。

台中自然學X多管齊下打造綠色城市

面對環境與氣候的變遷，全球環保意識抬頭，節能減碳已是刻不容緩的課題。

Action！活力台中 友善拍片城市

一部影視作品，除了要有劇本、演員、運鏡、美術等等的相互加持，場景選擇更能讓整部劇作立體化，令人更身歷其境故事情節，為影視加分。擁有多樣化拍攝元素的台中，在豐富自然景色與多項補助的條件下，成為一座友善拍片城市，藉此帶出許多鏡頭下細膩動人的畫面。

第2屆台中購物節7月登場 豐富好禮拿不完

進入後防疫時代，首要之急就是「拚經濟」！第2屆台中購物節在大家引頸期盼中即將於7月重磅登場，持續兩個月的時間，期盼藉此復甦被疫情衝擊的經濟，從民眾動動手中帶出龐大的商機。

守護城市的英雄 台中防疫專責分隊

在近期疫情逐日趨緩的背後，大眾終於能逐步回歸日常生活的節奏，與親友享受靜好歲月，正是因為有許多站在第一線的無名英雄為我們負重前行。

在樹海中行走 台中捷運綠線即將通車

台中第一條捷運，在市長盧秀燕積極催生下即將通車，台中市政府交通局及負責營運的台中捷運公司戮力以赴，要讓如同在樹海上行走的全台最美捷運，為這座城市更添活力。

熱門新聞

台中捷運綠線：熱線你和我的南北生活圈

終於通了！全台最大住商拆遷案「大智路貫通」即將完工

藝術點亮大里好宅 荷蘭與台灣的家常對話

夏日輕旅何處去？全台唯一來去海邊豪華露營

科技偵防打擊犯罪 安居樂業在台中

こんにちは！KoNiChiWa～ 台中日式燒肉豪邁吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。