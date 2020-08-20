台中捷運綠線：熱線你和我的南北生活圈

【文｜楊文琳、圖｜台中捷運公司】

眾所矚目的台中捷運綠線即將於年底與大家見面，為台中交通寫下新的一頁，未來不論南來北往，都可以透過捷運綠線，串起台中人一日生活圈，熱線你和我！

「高鐵台中站一天就有6萬多人次進出，中捷特別瞄準高鐵轉移而來的運量，預估通車後，第一年會有 6.1萬人次搭乘。」台中捷運公司董事長林志盈如此表示。城市交通的方便性對城市旅人至關重要，而搭乘高鐵的人尤其對時間價值要求相對較高，在怕塞車的情況下，遇到高鐵周邊尖峰時間的擁擠車陣，仰仗軌道運輸移動，即成為方便又省時的選擇。以機捷為例，因為桃園機場所建，其一半營收來自機場旅客往返，相較高鐵台中站是高鐵全台運量第二高而言，未來中捷從高鐵來的運量至少佔25%，佔中捷營收三成以上。

捷運綠線全長約16.71公里，自北屯總站向南延伸，在高鐵台中站與台鐵新烏日站形成三鐵共構，高鐵本身具備聯外交通匯集的功能，捷運綠線在此與之交會，便肩負著將旅客帶進台中的使命；另一方面，和鐵道聯通的捷運松竹站，同樣能承接來自台中車站的乘客，讓台中真正成為南來北往的交通樞紐。

在交通路網的形成下，未來台中市的重要大型活動，也將以捷運沿線舉辦為必要評估。屆時配合活動調整車班營運時間，車站周邊也都會佈滿iBike疏導人流。捷運通車，不僅讓市民多了更方便的大眾運輸選項，在城市交通升級下，來台中遊玩更便利，未來還會針對各站區推出散策地圖吃喝玩樂go，帶大家「行」走不一樣的台中。

捷運綠線帶動沿線周邊的發展和建設。 (圖/台中捷運公司)

為了提升中捷運量，中捷行銷團隊早已絞盡腦汁 「超前部署」各種合作方案。他透露，未來有棒球賽事時，將在中信兄弟象隊的主場「台中洲際棒球場」場站，於車站站體內外量身設計特殊造型，車廂內還會有專屬的裝飾和音樂，吸引象迷朝聖，讓棒球迷一 到站就熱血沸騰，同時搭配配套措施，有效疏解觀賽人潮。

為積極拓展副業，打造品牌亮點，中捷也陸續開 發一系列周邊商品，例如每個車站都有造型杯墊，可整套收集。這些商品未來也都會以授權合作CI為主，一如之前暱稱「小綠綠」的迴力車，和先前台灣燈會推出的主題限定紀念悠遊卡，之後亦有開發環保袋、杯子等多元豐富的品項，給予粉絲們創意十足的紀念收藏。

台中捷運首次開發的「小綠綠迴力列車」，推出後造成收藏熱潮。 (圖/台中捷運公司)

以新芽綻放理念 設計而出的「小綠綠」，是台中捷運全自動無人駕駛列車的代表角色。 (圖/台中捷運公司)