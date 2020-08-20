終於通了！全台最大住商拆遷案「大智路貫通」即將完工

【文｜楊文琳、圖｜台中市政府新聞局】

「大智路貫通計畫」歷經13年，在台中市政府和全體所有權人的努力下傳出捷報，今年3月初大智慧學苑拆遷工程正式啟動，創下「全台最大住商拆遷案」的成功範例，在公共工程史上記下一筆。

2007年因配合鐵路高架化，市府提出大智路打通計畫，希望銜接車站前、後交通，帶動週遭發展，而坐落於大智路上的「大智慧學苑」大樓，因被劃為道路用地，面臨拆遷命運。

建設局陳大田局長說明，大智慧學苑是合法建物，鐵路高架化前為後站撐起一片天，但高架化後卻成了道路障礙。一般拆遷補償條例提供的補償費和市價落差多達15倍，致使建物所有權人在心理上很難接受拆遷的決定，更曾多次向市府發起陳抗。

當時為了趕在內政部土地徵收審議小組開會前與全數所有權人完成同意價購，市府同仁使出渾身解數，千方百計尋找散居海內外的所有權人。因為理解所有權人與大樓的情感，過程中儘管承受時間壓力，團隊仍堅持「爭取預算」、「隨時On Call」、「同理應對」、「大海撈針」 四大黃金原則，以同理心為出發點進行溝通。

團隊分享，有女性同仁為了一位一直不願見面溝通的醫師，帶著先生去看該醫師的「幸福門診」，經過無數次的互動，終於打開心結；回想當中最驚險的一戶，莫過於一位長期居住海外，直到最後一天才當面取得同意，順利完成所有權移轉登記。

台中市政府建設局長陳大田視察大智路貫通工程。

從3月初開始執行大樓拆遷作業以來，因大樓已斷水斷電，拆除工程不採大規模爆破，改採較細膩的逐層拆除方式，期間除了安全第一，更要顧及減震、降噪，避免影響週邊住戶。大智路貫通後，圓滿了以火車站為中心的十字軸線交通路網，交通局也超前部署交通動線，調節車流、人流，讓運輸更順暢，為中區、東區引入新的發展契機，具有時代指標意義。

13年的努力，終於成功打通台中火車站周邊交通任督二脈，不只當地人士額手稱慶，連跨區的民代都有感台中交通網絡和經濟發展即將升級而同慶。

大智路貫通後的模擬圖。