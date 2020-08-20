こんにちは！KoNiChiWa～ 台中日式燒肉豪邁吃

【文｜楊育禎 攝影｜蔡孝如、shutterstock】

中秋節即將到來之際，精選5家台中人氣日式燒肉店，讓你一飽口福的輕鬆吃烤肉！ (圖/shutterstock)

大股熟成燒肉專門

寫著店名的大片黑布簾懸掛門口，讓「大股熟成燒肉專門」透著些許神祕感，步入店內刻意營造的幽暗燈光，則是希望客人專注在餐桌上，盡情聊天並享受美食。而屬於單點式的大股燒肉，讓每道肉品都成為主角，也是店長馮允暉口中的「直球式對決。」食材道道都很講究， 讓每道菜擁有特色，並運用熟成技術更突顯出牛肉美味。

「大股初嚐和牛盛合」中，即能一次品嘗到日本、澳洲、美國三種和牛；厚切達3.5公分的牛舌，只取最昂貴稀有的舌根，入口富含香氣、甜味；英國名菜「威靈頓牛排」酥皮烤至兩面金黃香美。最棒的是，還有專業的桌邊代烤服務，讓美味極大化！「藉由代烤過程，了解客人喜好後，會招待一道他們喜愛的菜，給予超出預期的驚喜。」馮允暉表示，只要能做到105分，就不會只做100分，而這也正是大股的經營理念。

「大口吃肉，大口喝酒」的豪情也可在大股體驗，30台清酒自動販賣機組合成一整面牆，店員會依客人品酒習慣提供建議，再兌換代幣、拿起酒壺、看準投幣就可盛裝清酒，啜飲多樣風味。

地址｜台中市西屯區大安街23號（台中總店）

電話｜04-2327-2300

營業時間｜平日17:30～23:00、假日12:00～15:00、17:30～23:00

清酒自販機供應多達3 0 種清酒，可依喜好選擇或濃或清爽的不同酒品。 (攝影/蔡孝如)

瓦庫燒肉 WOW COOL

位於民權路轉角的老屋投射出溫馨的燈火， 木造及磚造建築散發出歲月風華，令人不禁慢下腳步一探究竟。於2016年年底開幕的瓦庫燒肉，因空間復古有韻味，嚴選食材好美味， 迅速成為網美們最愛的餐廳之一。在古宅中吃燒肉，不僅氣氛獨特，口中還傳來了美食的感動。

這幢老屋約興建於1920年，前段是木造，後段為紅磚建築，室內並設有挑高天井。隨著歲月更迭，老宅曾幾度易主，開設過電子材料行、中藥行等。荒廢多年後，由瓦庫燒肉老闆陳冠儒斥資翻修，賦予老屋全新生命。店內牆上懸掛著老照片，細訴著過往歷史，而老屋翻修時取下的鬼瓦也陳列其中，這些都是歲月的見證。原有的紅磚拱門、木造地板、木柱結構亦刻意保存，而陳老闆還特地前往日本京都，尋來古樸的藥櫃、圖書館借閱卡櫃、和服櫃等，讓它們恰如其分地融入空間之中。二樓還設有榻榻米區，是手持趣味標語拍照打卡的最佳場景。

為了呈現給客人最好的食材，瓦庫進牛肉原肉自己處理，修掉多餘的油脂，讓每一道肉品的口感達到最好。「情有犢鍾全牛三人餐」中有口感軟嫩的安格斯牛小排、刷上薄薄鹽醬的牛五花、以鹽蔥提出香氣的牛腹肉、切成不規則狀的角切骰子牛……等，不同部位的牛肉可嘗出不同香氣，用心的調味更提升口感的豐富度，再搭配鍋物、祕滷牛肉、手作小菜，以及以老母雞、豚骨及蔬果熬出的雞湯，味蕾絕對滿足。餐後的綿綿冰口感綿密，更是完美的句點。除了全牛餐之外，也有「伊比利豬大哥」「算命要我不吃牛」「川普大叔很牛逼」……等其他趣味無比的選擇。

開幕至今3年多，最令店長黃奎諭感動的莫過於：「曾經住在這幢老宅的居民特地來吃燒肉， 並與我分享過往的生活點滴。」環顧店內，每一個角落都有故事，桌上炙熱的爐火彷彿將人心繫在一起，入口的燒肉也蘊藏著幸福的滋味。

地址｜台中市西屯區大安街23號

電話｜04-2327-2300

營業時間｜平日17:30～23:00、假日12:00～15:00、17:30～23:00

保留老宅原有的紅磚及木造結構，並尋覓特色藥櫃、嫁妝櫃、和服櫃及古董等妝點空間。 (攝影/蔡孝如)

情有犢鍾全牛 三人／嚴選牛肉不同部位並賦予不同調味，一次可以品嘗到各式肉質及香氣，宛若一首曲子般擁有高潮起伏。 (攝影/蔡孝如)

屋馬燒肉

在台中燒肉界占有首屈一指地位的「屋馬燒肉」，創立至今已擁有6家分店，間間大氣宏偉，營造出最舒適的用餐感受；對於食材的把關也一貫嚴謹，提供最優質的燒肉饗宴；「讓幸福走進你心裡」的經營理念，則是屋馬同仁們致力為客人創造的感動服務。

來到屋馬，服務人員會蹲在桌邊為客人解說菜單，以與客人平視的角度，拉近彼此的距離。且每位人員也視客人為朋友，熱情分享燒肉祕訣，如果有需求，也提供桌邊代烤服務，讓用餐氣氛輕鬆且和樂。而這樣的服務哲學，其實與屋馬的企業精神息息相關。金總經理望每位員工上班時都能感受到快樂，提供最優質的工作條件， 並舉辦各式各樣的探索課程，帶領員工上山滑雪、下海潛水，創造出幸福職場，讓每個人都樂在工作，自然也會由內而外的散發出開朗、愉悅的氣息，並能感染給現場客人。因此，來到屋馬，享受的不僅僅是美食，也享受到歡樂、自在且放鬆的用餐氣氛。

屋馬對於食材更嚴格把關，金總經理帶領著員工走訪日本的牧場，深入認識A5和牛的生長環境，並學習如何分辨牛肉等級，店內供應的「4380雙人套餐」就是以A5和牛為主角，霜降、牛肋雪花、牛肋脊小排……等，樣樣富含脂香，甜嫩無比。為了供應伊比利豬肉，還遠赴西班牙取經， 引進最高級的BELLOTA等級，如同大理石紋般的油花，讓嘗過的人都回味無窮。

每天早晨7點即開始以老母雞及新鮮蔬果熬煮而出的雞湯採無限供應，是品嘗燒肉之外的另一重享受，而精心準備的燒肉醬、檸檬沾醬、昆布鹽等，更是提升肉品滋味。此外，對於食品安全也毫不馬虎，乾淨衛生的廚房符合衛生規範之外，餐食及產品都通過SGS檢驗。疫情期間，每位員工都自主健康管理，並落實各項防疫措施。中友店黃經理感性表示：「我們守護好每一位員工，就是守護了每一個家庭，也是守護了所有客人。」

地址｜台中市北區育才北路69號（中友店）

電話｜04-2226-0888

營業時間｜11:00～凌晨00:00

官網｜umai.tw

4380雙人套餐／肉質鮮紅，脂肪分布均勻的A5日本和牛，滋味濃郁鮮甜，而且上桌時還提供證書，可以得知其生產履歷。 (攝影/蔡孝如)

無論是慶生或是過紀念日，只要提前告知，屋馬會獻上專屬畫板，寫上祝福。 (攝影/蔡孝如)

燒肉同話

開設於麗寶Outlet Mall內的「燒肉同話」， 以輕工業風結合時尚元素設計空間，運用金屬及木質巧妙搭配出工業時代的酷炫感，也散發出現代城市的奢華美感，並以回收的舊酒瓶， 結合樂園的旋轉木馬、雲霄飛車……等，打造出別出心裁的特色牆面。

秉持著真心誠意款待客人的心意，各式優質肉品以忠於原味的方式調味，另外設計風格鮮明的飲品，讓每一次上桌都成為視覺驚艷！「同話摩天輪套餐」更呼應樂園主題，肉品裝盛在精心燒肉同話（台中麗寶店） 設計的摩天輪中，安格斯牛板腱、美國無骨牛小排、厚切牛舌、松阪豬、香草雞等樣樣誘人垂涎， 並搭配干貝、鮮蝦、小卷等彈牙海鮮，教人大感滿足。店長盧怡佩表示：「我們還提供檸檬角塗刷烤網，可增添清爽滋味。」最貼心的是，針對特殊食材還提供代烤服務，讓客人可以輕鬆品嘗美食，燒烤零失敗。針對愛吃肉的客人，還可以選擇不要生菜沙拉，讓肉量增多，設想十分周到。而除了提供烤肉沾醬、檸檬汁之外，也供應特調椒鹽及椒麻粉，可依個人喜好沾出不同風味。

地址｜台中市后里區福容路201號 （麗寶Outlet Mall 1樓） （台中麗寶店）

電話｜04-2558-8811

營業時間｜週一至週四11:30～21:30， 週五11:30～22:00，週六11:00～22:00， 週日11:00～21:30

官網｜chagether.com.tw

以輕工業風結合時尚元素打造的空間，呈現出輕鬆的氛圍。 (攝影/蔡孝如)

同話摩天輪套餐／ 上桌煙霧繚繞，創造視覺效果，並且以摩天輪為餐架， 內容涵蓋各式肉品及海鮮。 (攝影/蔡孝如)

NikuNiku 肉肉燒肉

Niku的讀音是日文「肉」的意思，這可愛的店名期望讓客人可以來此感受到好吃的感覺。熱愛日本燒肉的老闆造訪日本多家燒肉店之後，想將心目中的美味引進台灣，遂於2015開設朝馬店，並於2017年創立五權西路店，成為鄰近上班族及在朝馬轉運站搭車的旅客，最愛打牙祭的好去處。

堅持肉品及服務的品質是店家最注重的經營理念，此外也針對客人的回饋意見不斷精益求精，務求提供更好的服務。除了供應豐富美味的雙人、三人套餐之外，還吸取客人意見，設計出可以一個人獨享的單人餐，無論是想吃豬肉或牛肉都能滿足需求。「特製絕品燒肉」更是人氣必點，將prime等級的美國肋眼切成薄片，由專人在桌邊將白飯裹上蛋黃，再以肉片包裹米飯享用，吃法富含創意，入口滑嫩生香。「職人手切黑毛牛排」選用油脂細緻的美國牛前胸部位，由專人代烤後剪成小片方便享用，而在口中迸發的香氣絕對讓人豎起大拇指。由於老闆及員工都喜愛毛小孩，肉肉燒肉也是一家寵物友善餐廳， 出外享受美味燒肉時，也可以帶著毛小孩一同前來，共度歡樂時光。

地址｜台中市西屯區朝馬路70號（朝馬店）

電話｜04-2258-0090

營業時間｜11:30～14:30、17:00～凌晨00:00

冷藏美國牛單人餐／帶筋的牛小排口感佳；牛肋條富有嚼勁；厚切牛舌口感豐富；去骨雞腿肉肉質鮮嫩，並附沙拉、雞湯、飲品及甜點。 (攝影/蔡孝如)

招牌牛肉煲飯／牛筋、肩胛肉以中藥滷至入味，與白飯拌在一起享受，風味獨特。 (攝影/蔡孝如)