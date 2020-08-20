藝術點亮大里好宅 荷蘭與台灣的家常對話

【文、圖｜台中市政府都市發展局】

台中市政府要打造各區歡迎的公共工程，撕去「社會住宅」的傳統標籤，推出一系列「好宅計畫」。「大里好宅」就由荷蘭藝術家Floor進駐，與住戶展開「家常對話」，透過藝術家的視角，呈現出超脫社會住宅，而是「好宅」的優質形象，讓「好宅小日子」多了藝術氛圍。

大里區光正段的好宅，為台中市第二處好宅。

「家常對話」是全台第一個請國外藝術家駐村的社會住宅公共藝術計畫，荷蘭藝術家Floor Hofman是一位影片創作者及設計師，創作經歷包含以社區為主題的影像作品，藉由公共藝術團隊的邀約，以駐村藝術家的身分入住大里社宅，並以擅長的影像媒材創作，記錄下這座新成立的小社區生活。

Floor的創作方式以工作坊為開端，第一場工作坊「圖畫遊戲」，大家輪流以畫畫的方式向她提問，她同樣以畫圖的方式回答，有別以往一對一的暖屋行動，這次的工作坊讓藝術家與居民們以公開的形式互動，但過程中她觀察到因為語言隔閡讓她無法與居民建立真正的連結。

宅在一起暖屋派對，Floor 穿著她的招牌藍洋裝。

另一場以「自由繪畫」為主題的工作坊，由Floor 選定社區中一個通往超商的長廊，掛上偌大的畫紙， Floor則站在一旁熱情地邀請每一位路過的居民提筆畫畫，但都被婉拒，此景促使Floor與工作坊團隊的對話，一番討論過後，Floor決定先行離開現場，僅留下畫筆與畫紙，隔天一早再見畫紙時，已滿是塗鴉。對Floor來說，這一連串工作坊設計的修正與溝通，都是這次駐村十分寶貴的收穫。

Floor的創作影片《Starting Points》主要記錄著大里社宅5位居民的生活姿態，Floor說，可以在這5位居民發現許多社宅居民都具備的共通點，像是開始獨立生活、面對孤單及新的挑戰等；Floor跟隨著居民的腳步，跳上居民的汽機車後座一同前往他們喜愛的景點或是工作現場，捕捉生活中的吉光片羽。 這次Floor不只是位outsider，而是一起經歷相同過程，一起認識環境、鄰居的夥伴。

《Starting Points》首映及映後座談。

《Starting Points》首映那天，有四位片中人物以及Floor結識的好友到場，映後分享時，Floor詢問居民的心得，從分享中可以感受居民身為影片參與者的重視和感動。這次的合作就像一場小小的奇遇記，用一種極為日常的方式，展開不同範疇的「家常對話」。