老台中人心中的米其林名單 巷子內的潮食尚台味

【文｜楊育禎 圖｜蔡孝如、楊育禎】

2020 年台灣版米其林指南將新增台中地區，在即將發表前，看看哪些餐廳和小吃是「老台中人心中的米其林名單」，可先逐一品嘗在地人認證的老饕級美味。

鳥苑｜用心炙烤 精緻地雞燒饗宴

黑瓦、黃牆、木窗櫺的日式建築，靜靜屹立在車水馬龍的忠明南路上，散發出低調沉靜的氣質。踏著腳下的石板穿越小庭園，推門而入的瞬間，陣陣串燒香氣撲鼻而至。老闆兼主廚湯仲鴻（Tommy）守著炭爐，視火侯及熟成程度翻轉著串燒，神情專注認真，讓人不禁期待即將上桌的料理。

鳥苑地雞燒外觀。

鳥苑地雞燒的前身也是一家串燒店「五味春秋」，Tommy經營8年後，在某日翻閱雜誌時，發現日本有一家獲得米其林一星的燒鳥專門店，開啟他全新想法：「原來燒鳥料理也可以精緻到獲得米其林的認可。」於是他前往東京銀座學習雞肉分切技術及炭烤方式，返台後繼續閉關修練並改造店面，2015年以全新風貌再度與大家相見。

「燒鳥起源於江戶時代，是日本料理中很特別的支流，可以是路邊攤，也可以立吞的經營模式，也可以是餐廳料理。」Tommy致力提升燒鳥的精緻度，並思考如何變化、加入不同元素，烹調手法也涵蓋日式、法式、義式，像是特別推薦的「爐烤烏骨雞」，就融入法式春雞的概念。先將迷迭香、奧勒岡等香草塞進雞肚中，並以煎過的蒜頭加鹽搓揉醃製，將雞吊起來風乾1天入味後再燒烤上桌，品嘗起來鮮嫩可口且洋溢香草香氣。

Tommy將雞肉分切技術發揮地淋漓盡致，在鳥苑可以品嘗到30種燒鳥部位，從常見的雞腿、雞翅、雞皮到少見的雞橫膈膜、雞膝肉……等應有盡有。雞肉則選擇來自雲林的桂丁雞及薩索雞，「桂丁雞油脂較少，雞肉風味淡雅，薩索雞油脂豐厚，滋味濃郁。我會依據不同部位選擇不同的雞串烤，來呈現出最佳風味。」

做串燒至今已累積十多年經驗，已成燒鳥高手的Tommy，將長方形烤爐分為大火、中火、小火區，並將喜馬拉雅山的岩鹽及法國灰海鹽調配出最佳比例來調味，燒烤醬汁也是自己的配方，以烤過的雞骨、醬油、清酒、味醂、砂糖調配，風味清爽不搶味，而在燒烤之前還會先噴上日本清酒來提鮮增味。

肝醬泡芙以自家做的泡芙抹上雞肝醬，再擠上打發的鮮奶油，入口鹹、鮮、脆。

「日本有一句話，串打ち三年、裂き八年、焼きは一生，也就是串及剖要學3年及8年、但燒烤的學問卻是一輩子都學不完。」細細品嘗Tommy端上桌的串燒，深刻體悟到燒烤的技術決定了料理的美味程度。串燒常見的雞翅，在Tommy手中卻烤得皮酥肉嫩！雞頸肉則發揮精湛的分切技術，將雞脖子去骨取下兩條肉，再分切成3公分 大小，串起來烤出Q彈口感。每一間燒鳥店都有的定番菜色「雞腿串」，在這兒沒有過多的調味，可嘗出雞肉原始的甜味。

經營這樣一家新型態的燒鳥店，也曾熬過剛開幕時的低谷時期，如今已站穩腳步倍受肯定。回首這一路，Tommy感性分享：「我最感動的事是日本客人吃完後告訴我，他們覺得比家鄉的串燒店還好吃！」

櫛瓜切厚片燒烤，汁多味美；小番茄釋放出茄紅素，滋味更甜；雞肉串則肉質甜嫩，各具風味。

主廚｜湯仲鴻Tommy

地址｜台中市西區忠明南路48號

電話｜04-2326-2080

營業時間｜18:00～23:00（週日、週一公休）

主廚Tommy。

台灣陳沙茶火鍋｜美味火鍋 凝聚濃濃人情

華燈初上，連白天都略顯陰暗的窄巷卻熱鬧起來了！點亮燈火，擺出桌椅，盤據三間店面的陳沙茶火鍋正準備營業，客人也絡繹不絕紛紛上門，人稱「火鍋老師」的陳文廷殷切招呼，說學逗唱樣樣都行，室內歡笑滿堂。38年前，陳家人到台中依親，當時火車站周邊十分熱鬧，他們開起了海產店，5年後轉型為沙茶火鍋專賣店，以好口味及真功夫打響招牌，從一間店擴大到三間店面，入夜後人聲鼎沸，宛若小型夜市般氣氛熱絡。

台灣陳沙茶火鍋外觀。

秉持著宜蘭人的熱忱，陳家人堅持端出最好的食材，以大骨、扁魚熬高湯，再以沙茶醬提味，讓客人嘗到台灣鄉土古早味。菜單上除了傳統的燕丸、花枝丸、牛肉丸等手工好料外，還可見9A和牛、安格斯黑牛、伊比利豬、天使紅蝦等高檔餐廳的食材，這可是陳文廷為了讓中外觀光客都能賓主盡歡而精心準備的！而實在的價格更可輕鬆嘗鮮。

以高粱酒醃製後風乾再蒸的臘肉、滋味濃郁的臘肝及臘腸，是陳文廷自豪的鎮店之寶。

「宜蘭酸菜肉是用胡瓜綁豬肉、酸菜、紅蘿蔔，這是宜蘭人宴客都會出現的。」端出這道菜則蘊藏了他對故鄉的懷念，而在鍋中涮煮之後，沾上特調沙茶醬，入口的鮮、爽、脆更是勾動味蕾。此外，自炸的黃金豆皮也是每桌必點。陳文廷吟詠著：「台灣鄉土古早味、陳年飄香三八載、沙茶稱讚齒留香、火熱水深強強滾、鍋裡乾坤真功夫。」這首藏頭詩正是經營理念的最佳詮釋。

湯底以扁魚及大骨熬高湯，涮煮各式食材後再沾上黃金比例的沙茶醬，美味十足。

地址｜台中市中區台灣大道一段81巷23號

電話｜04-2227-1304

營業時間｜16:30～22:00（週一公休）

人稱「火鍋老師」的老闆陳文廷。

【完整內容請看《漾台中》2020年6月號NO.7】