到台中採果摘菜 一日農夫體驗趣

【文｜黃若斐 圖｜張書豪、梨之鄉休閒農業區、新峰農場】

梨之鄉休閒農業區 在甜美時刻品嘗高接梨的夏日旬味

東勢四季宜人的氣候，有適合培育水果的溫度和濕度，產出的品種既香甜又多樣，讓東勢一直以來有水果之鄉的美名，並且還是高接梨的故鄉，而能在夏天享受鮮美多汁的高接梨，嘗到內含大量的水分，堪稱天然飲料來消暑解熱外，更能在山城裡感受現採現吃的樂趣。

「一般我們俗稱的水梨，其實有許多品種，常見的豐水梨、新興梨、幸水梨、黃金梨都屬於溫帶梨，品種皆來自日本，最早種植在梨山等高海拔地區。」直到民國66年，東勢農友張榕生發展出能將溫帶梨嫁接在低海拔山區的橫山梨上，原先纖維粗、經濟價值低的橫山梨成為母樹，孕育出一顆顆美味多汁的溫帶梨，而稱作「高接梨」。之後再加以溫控冰鎮的現代技術，讓原本生長在寒冷環境的梨子甦醒發芽，不僅突破海拔限制、擴張了溫帶梨產量，也因氣候差異使產季提早到夏季，讓台灣民眾一到夏日就能品嘗到土生土長的水梨，還能搶先日本水梨產季，外銷到海外創造龐大的經濟效益。

一顆顆結實累累的梨樹，是台灣農民突破地形與氣候限制的成果。

高接梨的口感清脆、肉質細緻多汁，由東勢區農會輔導的梨之鄉休閒農業區，以高接梨種植為主，結合約25家農園，在農家生產與銷售之餘，與梨之鄉休閒農業區聯手推廣觀光、體驗、旅遊，藉由規劃各式體驗行程，讓大小朋友的旅客們，都能享受親自到產地的梨園採果之樂。

梨之鄉休閒農業區每年都跟旅行社合作「梨果巴士」，舉辦週末從台中發車的一日遊，行程包含採梨、DIY客家點心或草頭娃娃，與享用在地客家料理，於是年年到了高接梨產季，都十分搶手地有許多人踴躍報名。今年新增與租車公司合作，自6月20日起至7月底止，配合梨子產季，推出6至8人預約即可成行的採梨小團，行程含有兩天一夜採果套裝行程，是不想開車又想放鬆遊玩的好選擇。

清脆多汁的高接梨產季約為6月到8月，體驗摘採水梨只有夏季限定。

資深採果玩家還能考慮認養1棵自己專屬的梨樹，由梨之鄉休閒農業區在採收前1年的年底，大舉招募城市農夫一起認養梨樹，認養成功後，會透過社群群組讓這些認養人，在遠方透過照片一同參與梨樹嫁接、開花等過程，到了春天要為梨子們套上遮光牛皮紙袋時，城市農夫們即可安排時間到現場彩繪套袋，等到夏天採收之時，還會舉辦盛大的豐收祭。因而許多家庭、企業都將認養梨樹視為年度盛事，藉由每年認養同一棵梨樹，創造出凝聚家庭的力量或企業新傳統，甚至紅至海外，還有香港旅行社連續3年報名，且每年都只帶走少量梨子，將大部分高接梨捐給安養中心、家扶基金會等機構做公益。

另外，在9、10月有鮮紅嬌貴的高山甜柿，冬季11月到隔年2月，有椪柑、桶柑等柑橘類水果上陣，整年度在東勢的梨之鄉休閒農業區都可一享碩果纍纍的豐富採果樂。

DATA

地址｜台中市東勢區中嵙里東崎路四段242號

電話｜04-2588-1829

營業時間｜8:00～17:00

官網｜pearshomeland.com

梨子怕光在生長時要套上牛皮紙袋，認養梨樹的家庭或企業會到現場彩繪套袋，與梨農們一同期待結岀又大又美味的高接梨。

小瓢蟲有機農場 走出城市認識土地，品嘗菜園裡的新鮮

小瓢蟲有機農場位於環境自然的小山谷，面積超過1公頃的園區，栽種有葉菜類、根莖類蔬果，春夏有四季豆、小黃瓜、空心菜等等，秋冬有紅蘿蔔、馬鈴薯、菠菜、芹菜等等農作，每個作物的面積都不算大，但很有計畫地維持多樣性，一年約有40種蔬果輪番上陣，依照季節、種植時程可供採摘。夏季負責輪值的蔬菜明星即有茄子、南瓜、秋葵、絲瓜、紅莧菜、空心菜，以及在小朋友心中最有人氣的玉米。

絲瓜棚架上攀著一顆顆頭好壯壯的絲瓜，光看就讓人口水直流，是採摘活動時大家最愛拍照的打卡點。

小瓢蟲有機農場，不僅可以作蔬菜採摘，更規劃有完整的半日小農體驗，從園區裡的小小雞舍開始，會介紹雞種的知識外，還有體會餵雞的活動，讓遊客親手撿拾當日生產的新鮮雞蛋，瞭解有機農耕的理念後，摘取2到3種不同類型的蔬菜，再一起到350年的老芒果樹下，進行加入當季食材的DIY現做點心，像是現煎荷包蛋或熱壓吐司，希望讓大小朋友都能感受一回在產地裡享受餐桌的樂趣，最後帶著鮮摘的伴手禮開心回家。這樣半日下來的農事行程，深受許多家庭、學校、幼兒園的好評，因而在近期小瓢蟲有機農場也與台灣兒童食育協會合作，期盼進一步能帶少有機會接觸自然的孩子們，走出城市認識土地。

看著年輕的農場主人巫居訓滿富熱情又熟練地解說農場裡的種種，藉此知道小瓢蟲有機農場早在民國82年就成立了，在當時稱得上是有機蔬果栽種的先驅，巫居訓笑說：「一直想把有機農場做轉型，因為從小就跟著爸爸在農場裡長大，加上爸爸栽種有機蔬菜27年的豐富資歷傳承，把有機蔬果種好已是小瓢蟲本該做好的本份。只是，近年來氣候變化大、競爭者變多，才讓我們想要開創新服務與新出路，打造不一樣的農村體驗和農村視野，當個有尊嚴的農夫，與在地青農們一起開創不一樣的未來。」

不過，小農產量提升有限，生產成本高，也因此巫居訓與哥哥巫居垣一同構思出結合自然環境、採集體驗與寓教於樂的導覽行程，讓大家不僅是在家料理自然栽種的美味蔬果，而是透過親自到農園大地現場，接觸泥土、農作物，帶來更深入的旅遊生態觀光，也開創產銷之外的另一種收入方式，在做中學裡成就遊客與農場極富人情味的雙贏。

隨著大家對導覽體驗的接受度提高，巫居訓也開始新的計畫，找來紐西蘭外籍教師Peter，自去年底投身小瓢蟲有機農場作英文導覽，至今實行半年多來，有許多到農場來的小朋友都常搶著跟Peter講英文，在自然環境與採集蔬菜的過程中，有趣又生動的學習到蔬果英文名稱，與農事收成相關的英文會話，將教育、農務和娛樂結合外語學習下，激發孩童不同的潛力外，加上以蔬菜為主題的英語繪本故事屋活動，也很受親子家庭歡迎，目前正計劃在今年暑假舉辦小班精緻路線的農村英語體驗夏令營，屆時更能透過農村綠生活的農遊、農食活動，探索也擁有充實的農農夏日好時光。

透露與Peter合作只是第一步，未來希望透過英語導覽形式，吸引更多國際旅客造訪，到台中山城擁抱大自然，透過認識台灣的土地與農作物的多元體驗，植入色香味俱全的農村樂，豐富他們在台的旅遊經驗，巫居訓如此感觸地分享，「希望小瓢蟲有機農場是一個起點，未來會繼續整合團隊，尋找有品質，也志同道合的農友們加入，結合台中山城地區的地域優勢，設計富開創性又有深度的精緻農業旅遊行程，讓有機時蔬不僅是餐桌上的菜餚，也是一個帶領大家親近土地的媒介！」

DATA

地址｜台中市東勢區東蘭路198號

電話｜0937-773-494

營業時間｜預約制，來園前請先預約

官網｜ladybug.smartweb.tw

新鮮蔬果不僅滿足味覺，欣賞自然的夏季色彩也是視覺饗宴。

新峰農場 浪漫葡萄樹下的午茶饗宴

民國92年開始，由小農轉型為觀光農園的「新峰農場」，2月到4月種植枇杷，4月到5月有清甜香脆的甜蜜桃，6月至7月底、10月到12月是巨峰葡萄的產季，11、12月有筆柿，老闆陳榮雄笑說自己幾乎什麼都種，除了少數水果還沒長大的空窗期，幾乎一年到頭都有水果可以採摘，「某些熟客還會直接撥電話到店裡，問說現在出發的話有什麼水果可以採？」已與許多遊客培養出好感情。

新社的風土條件日夜溫差大、陽光充沛，最適合產出酸中帶甜、口感Ｑ彈的巨峰葡萄。

夏季吸引眾人目光的主角，即是新社最老品種，也最有人氣的巨峰葡萄，因為新社的紅土特性，所種植出的葡萄，微酸中帶甜、口感Ｑ彈、果香迷人。陳榮雄自豪地說，「我們以海草精、牛奶與酵母發酵自製有機肥料，同時使用草生栽培，雜草還能保持土壤濕潤，草高更能砍做天然堆肥，所以每顆葡萄都頭好壯壯。」並笑說「提供大家現場採摘的量就不夠了，常都沒機會拿到市場上販售」。

每到葡萄產季就是新峰農場一年當中最忙碌的時候，除了帶客人穿梭葡萄園採果外，如果有興趣DIY的旅客，還會提供現打葡萄汁、葡萄冰沙，或現場教學釀造葡萄露，來體驗葡萄的不同口感，同時又能樂在其中的親自動手作。每年葡萄產季因氣候有些微不同，記得出發前打個電話詢問。秋天的葡萄季，因為天氣沒有那麼炎熱，通常都會在葡萄樹下舉辦下午茶活動，以戶外用餐的形式，隨性中不失精緻，會將水果裝箱用的塑膠籃，鋪上桌巾、椅墊，再擺盤正式的餐具，準備好在地的農特產，像是自家製的柿餅、新社的香菇乾，搭配當季的葡萄汁、葡萄露，在陽光從樹藤間灑落下，大夥兒一起在果實低垂的葡萄樹下恣意聊天，邊賞景、邊嘗好食的別有一番風味，很是享受！

DATA

地址｜台中市新社區中和街二段264號

電話｜04-2582-4243、04-2581-1938

營業時間｜夏季9:00～17:00、冬季9:00～16:30 （非水果產季之空檔期有公休日，請先致電預約）

官網｜shinfong-farm.ego.tw

戶外果園的在地農特產餐桌體驗，同時享用美味與美景，讓人五感全開。

在結實累累的葡萄樹下乘涼，是一種只能在產地體驗的浪漫。