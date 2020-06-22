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五路齊發拼國旅 安心旅宿開心遊台中

聯合新聞網 / 漾台中
大安濱海樂園亮麗繽紛的彩色貨櫃屋。
大安濱海樂園亮麗繽紛的彩色貨櫃屋。

【文｜黃星若、台中市政府新聞局 圖｜台中市政府新聞局、台中市政府觀光旅遊局、向海那漾 Nayang Beach】

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台中市政府觀光旅遊局與台中各大旅行社、觀光業者、台灣國旅協會一起凝聚共識，攜手合作搶攻國旅市場，推行「安心旅遊 首選台中！」，並規劃「擴大觀光行銷宣傳推廣」、「吸引國旅團/散客造訪」、「提升觀光從業人員職能」三大策略，配合「擴大行銷宣傳」、「推動觀光公車」、「強化業者合作，加速異業結盟」、「結合商品線上/線下行銷」、「輔導產業轉型，提升數位行銷職能」等五路齊發執行方略的觀光振興方案，擦亮台中「觀光首都」城市品牌，預期創造50億元觀光產值。

2020年的嗨on大安環遊世界沙雕展於大安濱海樂園開展。
2020年的嗨on大安環遊世界沙雕展於大安濱海樂園開展。

在防疫措施大解禁後，台中旅遊蓄勢待發，為了讓觀光業盡快復甦，也讓大眾的防疫踩線從「心」啟動好好放鬆，觀旅局整合觀光旅遊業界資源，針對中央振興券與補助方案，彙集近百家觀光業者優惠，推出台中國旅行銷優惠方案，有超過百條中台灣精選遊程外，還有旅宿買一送二或送三的破盤價，或是4人同行1人免費、2日遊程折價4,500元，且再加碼體驗優惠券和兌換券等等限時限量特惠，讓人今夏開始擁有台中國旅的美好精彩假期。

期望帶動遊客回流台中，探索中台灣之美，觀旅局亦擬定多條戶外旅遊路線，像是著名的高美濕地之外，隨著炎炎夏日到來，6月份開始試營運的「大安濱海樂園遊客中心」及「向海那漾Nayang Beach」豪華露營區，即將以嶄新面貌出現，兼具生態旅遊、環境教育、親水體驗及露營活動的豐富項目，加上6月27日到7月12日的「大安沙雕音樂季」，絕對能清涼消暑充實一整個夏天。

向海那漾Nayang Beach豪華露營區於7月新開幕。
向海那漾Nayang Beach豪華露營區於7月新開幕。

喜愛自行車的朋友，更不容錯過7月底完工的「大甲鐵砧山挑戰型自行車道」，這條台中市首條挑戰型自行車道，搭配共融式遊戲場，串連雕塑公園（親子遊戲區）、黑色板岩劍井步道、星光露營區及永信運動公園等景點，是個可以在盛夏安排一趟海線輕旅行，全家親子共遊好去處。

大甲鐵砧山雕塑公園的太陽之門廣場，是台中海線觀光亮點。
大甲鐵砧山雕塑公園的太陽之門廣場，是台中海線觀光亮點。

為了幫助在這波疫情中受創頗深的旅宿業者，台中市政府特地成立單一窗口，協助旅宿業者向中央申請紓困，加速行政流程，也幫忙協調金融行庫推動利息延繳、降息優惠及寬列貸款等方案，並配合交通部觀光局延續擴大國民旅遊補助等，還特地邀集業者們一起面對面，進一步了解相關振興措施，同時深入知道業者困難點。

為了讓民眾能夠在台中住得安心，市府也首創「安心旅宿」措施，針對全市512家旅宿業者，只要做到符合相關防疫SOP，包括：進門量體溫、接待人員須配戴醫療級口罩、消毒清潔完善，就會給予「安心旅宿」標章，提供相關優惠。

不僅如此，台中市政府在疫情爆發後不久，就已配合中央流行疫情指揮中心在各景點推動管制措施，甚至在台中觀光旅遊網設置「台中市主要觀光景點及周邊道路即時影像」新功能，讓想出外遊玩的旅客「即時查詢」景點現場的遊客人潮及車流狀況；再加上安心旅宿認證的推動，讓全民出遊倍感安心，對於在後防疫時代振興旅行上，有著相當大助益。

多管齊下，兼顧防疫及紓困振興，台中市政府期待旅遊結合第2屆台中購物節，再搭配台中各區在地相關農特產品，美景加美食，為觀光產值帶來長尾效應，拚出後防疫時代好經濟，也讓大眾到台中玩得安心又盡興。

《漾台中》2020年6月號NO.7
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