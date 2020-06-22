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1935年的繁華街區 歷史建築帝國製糖廠台中營業所

聯合新聞網 / 漾台中
紐西蘭進口乳源製成的生乳酪蛋糕，是1935 Café & Bar每日現做人氣商品。
紐西蘭進口乳源製成的生乳酪蛋糕，是1935 Café & Bar每日現做人氣商品。

【文｜黃若斐 圖｜張書豪、帝國製糖廠台中營業所、台糖公司】

微風徐徐的夏日午後，在火車站附近發現一片都市裡的世外桃源，是2007年登錄為台中市歷史建築、有著85年悠久古蹟「歷史建築帝國製糖廠臺中營業所」，融合老建物與星泉湖大自然美景，成為一處日常休憩的園區。

興建於1935年的帝糖，是當時罕見的鋼筋混凝土造建築。
興建於1935年的帝糖，是當時罕見的鋼筋混凝土造建築。

當中最大特色是約莫6公頃的湧泉公園，在今年即榮獲2020 A' Design Award and Competition「城市規劃與城市設計組」金獎，其中佔了公園一半面積的星泉湖，湖畔美景常吸引許多鳥類、昆蟲前來定居，是難得可在城市鬧區中貼近生態的場域。

星泉湖有會呼吸的湖泊之美稱，湖面雙心水草，掀起搶拍風潮。
星泉湖有會呼吸的湖泊之美稱，湖面雙心水草，掀起搶拍風潮。

這片都市中難得的綠地，曾是日本帝國製糖株式會社的工廠與辦公室，在戰後作為台灣糖業公司的台中糖廠，當時製糖作業需24小時不間斷，因此這片土地一路從工廠、員工宿舍，發展到有澡堂、理髪店的生活圈。為了讓員工可以安心上班，還在附近設置了讓台糖員工眷屬就讀台糖代用國民小學，直至1990年台中糖廠停產後，而逐年拆除，最終僅存留下歷史建築帝國製糖廠臺中營業所（以下簡稱帝糖）和樂業小學。

早期帝國製糖株式會社的臺中第一工場外觀。 (台糖公司提供)
早期帝國製糖株式會社的臺中第一工場外觀。 (台糖公司提供)

修復過後的帝糖以「台中產業故事館」為主軸，規劃一系列展覽與餐食，向大眾訴說這些隱身在現代日常生活背後的故事。讓人從興建於1935年的帝糖，有「東區門戶大客廳」之稱的台中市東區日治時期開始瞭解，由糖廠帶動周邊金屬零件、機具等加工廠，再慢慢衍生出紡織廠、食品工廠，形成販售五金、電料的商圈，而隨之蓬勃發展，被當地人稱作「黑手窟」、「五金街」等等在台灣經濟起飛時期，成為不可或缺的工業重鎮之過往風華，都在此見證其獨特意義。

帝糖館長傅琮貿表示「帝國製糖廠曾經閒置過很長一段時間，2019年重新開幕以來，以泡飯及熅麵為主的冶糖餐廳很受歡迎，因為許多在地人特意帶著家人來重溫他們回憶中的帝糖，也讓帝糖不再是個有距雕的歷史建築，而是能走入大家的生活。」

Pro Lab職人工作坊涵蓋各種創意物品，並不定期舉辦DIY體驗。
Pro Lab職人工作坊涵蓋各種創意物品，並不定期舉辦DIY體驗。

帝糖在重新規劃空間時，更加入許多「食」用小巧思，「像是1935 Café & Bar就結合台中在地名店珈琲院的自烘咖啡豆，以四季為概念的配方豆，營造不同風味的黑咖啡。」傅琼貿說，還有將鳳梨酥、黑手窟、五分車等概念，融合台中當地原料做出的創意調酒，在享用飲食之餘也不忘讓歷史與生活對話。

展覽陳設上，為帶來不同的新漢式風味，也結合區域歷史與現代日常主題，於今年2020系列首展餅舖時光，以東區好時的「家有囍事」系列主題，從台中是糕餅的故鄉說起，到介紹台中印刷產業的喜帖、花藝，再延伸至婚紗、嫁妝的百貨業發展，將台中各式重要的產業，化作有實體、有故事的展演，帶大家深入淺出瀏覽傳統禮俗的囍事傳承。

《漾台中》2020年6月號NO.7
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