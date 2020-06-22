智慧科技與自然生態的融合 台中之肺水湳中央公園
【文｜楊文琳 圖｜蔡孝如、台中市政府建設局】
位於水湳經貿園區，占地廣達67公頃的台中綠肺「中央公園」，已經吸引許多民眾到訪。市府為了替「中央公園」找到最好的設計師，於民國100年，透過國際競圖辦理2階段評選，第1階段共收到來自全球22國、56組參賽作品，經由美國、日本、義大利及台灣組成的跨國評選團仔細審查後，最終由具有羅浮宮朗斯分館設計經驗的知名法國景觀設計師Catherine Mosbach、Philippe Rahm與台灣合作團隊「劉培森建築師事務所」奪冠。
「中央公園」保留了整個水湳經貿園區1千多株既有喬木，並依公園內不同區的特色和活動場域，重新栽植高原生種比例樹群，包括毛柿、烏心石、黃連木、樟樹、櫸木等樹木，以及牛樟、台灣紅豆杉兩種珍貴樹種，約8千餘株樹木，透過全區加總約1萬顆豐富多樣化的植栽打造台中都市之肺。
團隊透過全面盤整優化地景地貌，改善排水、步道高低差等問題，並由6座大型橋梁跨接各街區公園土地，不僅降低生態空間零碎化的可能性，同時達到串連人行動線的目的，遊客可由公園步道系統或經跨橋穿越道路抵達周邊其它活動節點，如台中綠美圖、國際會展中心等；這些起伏地形又可形成隱密且具安全感的空間，作為舉辦文化活動場所。
中央公園在南北兩端公用地停車場範圍內，設置約1萬平方公尺的太陽能板，供園區氣候裝置、路燈、廁所等各項設施使用，全區電力自給自足；而將太陽能板與停車場結合，作為遮蔽設施，降低停車時的日曬溫度，並保留更多綠地空間，結合景觀及實用功能，對減少碳排放量、降低能源消耗、紓解尖峰用電量等等，皆有顯著效益。公園內設置的5座滯洪池，可提供約96個標準游泳池的滯洪量體，多變的地形在雨季時將水流導引滯洪區域、並吸納雨水至飽和狀態，在乾季時則提供多功能活動空間。
公園內每盞智慧景觀路燈，更可獨立控制點滅時間，並具有故障偵測功能，可依公園管理照度需求，彈性設定各區光場氛圍。除此，還有上百座智慧市民感測裝置，持續進行環境監測工作。公園內各項設施，包括電力、監視、滯洪池水位偵測、廣播、緊急求救鈴、照明等，均透過管理中心的中央監控系統智慧整合，讓公園處處充滿智慧的便利性。
中央公園以狹長起伏的綠地模擬自然環境，為使園區符合不同年齡層次、多元族群及人性化使用需求，設計「休憩、運動、親子」3大特色步道串連中央公園整區，在沿著不同步道顏色與燈光前進下，可獲得不同體驗。在平緩的「洋紅步道」，以紅色混凝土材質串聯路徑，屬於較清涼的路道環境，可駐足散步，好好放鬆休憩。坡度起伏較大的「淺藍步道」以 藍色彈性鋪面材質貫穿全區，是較適合運動、健身的乾燥區。遠離交通動線的親子步道「白光步道」，是用黑色透水瀝青鋪面呈現，為無障礙通道，沿著步道可經過多處兒童遊戲區、廁所等設施，步道兩旁種有多種可吸附細懸浮微粒的樹種，最適合親子同遊，老少咸宜。
此外，為實踐華德福教育（Waldorf Education）哲學理念，將12感官具象化後導入中央公園內，塑造出12個感官體驗區。
視覺體驗區The Vision Field
由彩色壓克力板組成的地景，透過不同色彩的穿透性，創造如同迷宮般的魔幻空 間，帷幕如同彩虹將區域一分為3層，成為超熱門的網紅打卡點。
自我體驗區 The Ego Field
木造設計而成的瞭望臺，自然風會從底部進入，由頂端窗戶逸散而出，達到通風 且靜謐之所，能從底層向上漫遊瞭望的過程，逐漸開闊視野，而感知自我的存在。
談論體驗區 The Speech Field
天池上的木製平台，格柵組合像是木沙發構成的客廳，能恣意談心，還可與背景 科湳愛琴橋相互呼應，是一處有隱密感及絕美夜景燈光秀的告白聖地。
味覺體驗區 The Taste Field
天然木材構成的木造結構咖啡廳，內部高低錯層的樓板，使得空氣、格柵風、視 線等元素能自由地在空間裡移動。
聽覺體驗區 The Hearing Field
由3種層次構成，最外層為高支柱、高音頻之銅製風鈴，第2層是中等高度、中音頻銅製風鈴，最內圍則由最低的支柱與低音頻銅製風鈴構成。由外圍至中心可感知不同聲音，讓人隨著微風輕拂銅鈴之際，置身在絕妙樂音中。
思考體驗區 The Thinking Field
處在土丘上的地下空間，放置園內現地採集的各種土壤，並於土堆上方有直通透 射頂部的透光孔洞，可同時藉由牆面上的圓洞窗戶看見戶外的五葉松或自然景觀， 是適合沉靜、冥想與尋求靈感的地域。
動態體驗區 The Movement Field
藏匿於樹木間的整棟木造建築像樹一樣，內設不同高度的平台區，有如生長在不同位置的樹枝，讓人歇息之餘，還能往上到最高處一覽公園全景。
觸覺體驗區 The Touch Field
藉由3個漸層區塊，從最外側白色光面花崗岩，第2層白色光面花崗岩與灰色略帶粗糙的花崗岩，到最內側由前兩者與黑色粗糙花崗岩構成，讓人在不同日照下，岩石產生不同溫度，有不同觸感。
溫度體驗區 The Warmth Field
可遮陰的半戶外空間，透過屋頂設計的圖樣，產生3種層次的日照量，在進光量皆異的狀態中，於結構下方產生溫度變化，可自選溫度區域進行體驗。
嗅覺體驗區 The Smell Field
有多樣化品種的高香氣花卉，放置在各區中，而會隨著路徑變化，感受當中不同 比例組成的多重香味，在到達中心處時，最能嗅聞到各種綜合花香。
生活體驗區 The Life Field
融合3種氛圍，有面北的黃色「閱讀區」，面對西南方的藍色「吧台區」與面向東南方的透明區「咖啡廳」，在藉由光線穿梭在各種顏色玻璃之時，感受時間與光線的變化。
平衡體驗區 The Equilibrium Field
擁有3個不同高度、密度層次的攀爬網，為一座大尺度的攀爬遊戲區，還能或坐、或躺、或臥於此，如同漂浮懸於半空中，是孩子最喜歡的小冒險區。
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