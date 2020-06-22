智慧科技與自然生態的融合 台中之肺水湳中央公園

【文｜楊文琳 圖｜蔡孝如、台中市政府建設局】

位於水湳經貿園區，占地廣達67公頃的台中綠肺「中央公園」，已經吸引許多民眾到訪。市府為了替「中央公園」找到最好的設計師，於民國100年，透過國際競圖辦理2階段評選，第1階段共收到來自全球22國、56組參賽作品，經由美國、日本、義大利及台灣組成的跨國評選團仔細審查後，最終由具有羅浮宮朗斯分館設計經驗的知名法國景觀設計師Catherine Mosbach、Philippe Rahm與台灣合作團隊「劉培森建築師事務所」奪冠。

「中央公園」保留了整個水湳經貿園區1千多株既有喬木，並依公園內不同區的特色和活動場域，重新栽植高原生種比例樹群，包括毛柿、烏心石、黃連木、樟樹、櫸木等樹木，以及牛樟、台灣紅豆杉兩種珍貴樹種，約8千餘株樹木，透過全區加總約1萬顆豐富多樣化的植栽打造台中都市之肺。

團隊透過全面盤整優化地景地貌，改善排水、步道高低差等問題，並由6座大型橋梁跨接各街區公園土地，不僅降低生態空間零碎化的可能性，同時達到串連人行動線的目的，遊客可由公園步道系統或經跨橋穿越道路抵達周邊其它活動節點，如台中綠美圖、國際會展中心等；這些起伏地形又可形成隱密且具安全感的空間，作為舉辦文化活動場所。

中央公園因水的存在而呈現多變的樣貌，不僅提供不同休間活動可能，也因地貌的豐富變化讓雨季和旱季有著不同的風貌。

中央公園在南北兩端公用地停車場範圍內，設置約1萬平方公尺的太陽能板，供園區氣候裝置、路燈、廁所等各項設施使用，全區電力自給自足；而將太陽能板與停車場結合，作為遮蔽設施，降低停車時的日曬溫度，並保留更多綠地空間，結合景觀及實用功能，對減少碳排放量、降低能源消耗、紓解尖峰用電量等等，皆有顯著效益。公園內設置的5座滯洪池，可提供約96個標準游泳池的滯洪量體，多變的地形在雨季時將水流導引滯洪區域、並吸納雨水至飽和狀態，在乾季時則提供多功能活動空間。

公園內每盞智慧景觀路燈，更可獨立控制點滅時間，並具有故障偵測功能，可依公園管理照度需求，彈性設定各區光場氛圍。除此，還有上百座智慧市民感測裝置，持續進行環境監測工作。公園內各項設施，包括電力、監視、滯洪池水位偵測、廣播、緊急求救鈴、照明等，均透過管理中心的中央監控系統智慧整合，讓公園處處充滿智慧的便利性。

園區內隨著日夜光影的變化，在各處景觀呈現綺麗的風情。

中央公園以狹長起伏的綠地模擬自然環境，為使園區符合不同年齡層次、多元族群及人性化使用需求，設計「休憩、運動、親子」3大特色步道串連中央公園整區，在沿著不同步道顏色與燈光前進下，可獲得不同體驗。在平緩的「洋紅步道」，以紅色混凝土材質串聯路徑，屬於較清涼的路道環境，可駐足散步，好好放鬆休憩。坡度起伏較大的「淺藍步道」以 藍色彈性鋪面材質貫穿全區，是較適合運動、健身的乾燥區。遠離交通動線的親子步道「白光步道」，是用黑色透水瀝青鋪面呈現，為無障礙通道，沿著步道可經過多處兒童遊戲區、廁所等設施，步道兩旁種有多種可吸附細懸浮微粒的樹種，最適合親子同遊，老少咸宜。

園區內3條不同鋪面顏色的步道也各具意義，與景觀燈相互搭配，營造不同氛圍，顧及夜間遊園民眾安全下，也兼顧園區生物棲息亮度。

此外，為實踐華德福教育（Waldorf Education）哲學理念，將12感官具象化後導入中央公園內，塑造出12個感官體驗區。

視覺體驗區The Vision Field

由彩色壓克力板組成的地景，透過不同色彩的穿透性，創造如同迷宮般的魔幻空 間，帷幕如同彩虹將區域一分為3層，成為超熱門的網紅打卡點。

視覺體驗區。

自我體驗區 The Ego Field

木造設計而成的瞭望臺，自然風會從底部進入，由頂端窗戶逸散而出，達到通風 且靜謐之所，能從底層向上漫遊瞭望的過程，逐漸開闊視野，而感知自我的存在。

自我體驗區

談論體驗區 The Speech Field

天池上的木製平台，格柵組合像是木沙發構成的客廳，能恣意談心，還可與背景 科湳愛琴橋相互呼應，是一處有隱密感及絕美夜景燈光秀的告白聖地。

味覺體驗區 The Taste Field

天然木材構成的木造結構咖啡廳，內部高低錯層的樓板，使得空氣、格柵風、視 線等元素能自由地在空間裡移動。

聽覺體驗區 The Hearing Field

由3種層次構成，最外層為高支柱、高音頻之銅製風鈴，第2層是中等高度、中音頻銅製風鈴，最內圍則由最低的支柱與低音頻銅製風鈴構成。由外圍至中心可感知不同聲音，讓人隨著微風輕拂銅鈴之際，置身在絕妙樂音中。

思考體驗區 The Thinking Field

處在土丘上的地下空間，放置園內現地採集的各種土壤，並於土堆上方有直通透 射頂部的透光孔洞，可同時藉由牆面上的圓洞窗戶看見戶外的五葉松或自然景觀， 是適合沉靜、冥想與尋求靈感的地域。

動態體驗區 The Movement Field

藏匿於樹木間的整棟木造建築像樹一樣，內設不同高度的平台區，有如生長在不同位置的樹枝，讓人歇息之餘，還能往上到最高處一覽公園全景。

觸覺體驗區 The Touch Field

藉由3個漸層區塊，從最外側白色光面花崗岩，第2層白色光面花崗岩與灰色略帶粗糙的花崗岩，到最內側由前兩者與黑色粗糙花崗岩構成，讓人在不同日照下，岩石產生不同溫度，有不同觸感。

溫度體驗區 The Warmth Field

可遮陰的半戶外空間，透過屋頂設計的圖樣，產生3種層次的日照量，在進光量皆異的狀態中，於結構下方產生溫度變化，可自選溫度區域進行體驗。

嗅覺體驗區 The Smell Field

有多樣化品種的高香氣花卉，放置在各區中，而會隨著路徑變化，感受當中不同 比例組成的多重香味，在到達中心處時，最能嗅聞到各種綜合花香。

生活體驗區 The Life Field

融合3種氛圍，有面北的黃色「閱讀區」，面對西南方的藍色「吧台區」與面向東南方的透明區「咖啡廳」，在藉由光線穿梭在各種顏色玻璃之時，感受時間與光線的變化。

平衡體驗區 The Equilibrium Field

擁有3個不同高度、密度層次的攀爬網，為一座大尺度的攀爬遊戲區，還能或坐、或躺、或臥於此，如同漂浮懸於半空中，是孩子最喜歡的小冒險區。

平衡體驗區。