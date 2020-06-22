在樹海中行走 台中捷運綠線即將通車

【文｜楊文琳 圖｜台中捷運公司、台中市政府新聞局】

台中捷運綠線是台中第一條捷運，全長約16.71公里，東起北屯區松竹路與旱溪附近，以高架沿松竹路跨越台鐵左轉至北屯路，再沿北屯路至文心路右轉，由文心南路在中山醫學大學轉建國路，穿越中彰快速道路後，循鐵路跨越筏子溪，進入高鐵臺中站區。

台中第一條捷運綠線即將通車，如同在樹海上行走。

高架段約15.94公里的台中捷運綠線，全線設有18個捷運站，16座為高架站，只有北屯總站與高鐵臺中站為平面車站，松竹站、大慶站及高鐵臺中站為與台鐵高鐵的轉乘車站，綠線全程約32分鐘，通車後初期營運電聯車共18列，一般時段（早上6時至晚間11時）尖峰5分鐘一班、離峰8分鐘一班，深夜時段（晚間11至12時）15至20分鐘一班，費率為前5公里內20元，之後每2公里增加5元，單程最高50元。

台中捷運公司董事長林志盈表示，台中捷運綠線為中運量鋼軌無人駕駛系統，也是繼台北捷運木柵線、文湖線、新北捷運環狀線，國內第4條的中運量無人駕駛捷運。林志盈說，要讓中捷綠線順利在今年底前通車是很大的挑戰，因為中捷破了不少台灣紀錄，包括成立公司4年就要展開營運，相較其他捷運公司都要成立8到9年後才營運，中捷比其他捷運路線花費的錢最少，例如高雄捷運9年耗資32億，而中捷3年資金3.57億，預估在營運通車前花費10 億，林志盈相當自豪的說，與其他捷運路線相比，中捷營運的準備時間僅一半，花費更只有三分之一到四分之一，且中捷更從已營運的前3條中運量捷運路線學習經驗並更精進，不但車廂寬敞，吸睛的粉紅、粉綠馬卡龍色系座椅，提供舒適的乘坐感受，更延續連新加坡交通部、香港都來取經的台灣捷運服務特色，讓中捷「後發先至」。

寬敞車廂內，設有粉嫩色系馬卡龍座椅，營造悠然舒適度。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，台中各大交通建設的規劃都需回到民眾生活的角度進行思考，以滿足市民移動需求。未來在捷運開通後，台中市將擁有台鐵高架化加捷運綠線2個軌道系統及3個共站，台鐵主要行經舊市區，綠線則行經近年發展快速的屯區，因目前捷運路網尚未形成，缺乏橫向的連結，因此會與公車、iBike公共自行車等其他大眾運輸運具做好轉乘規劃，形成便捷的交通路網， 才能有效提升運量，提供民眾在行的方面，更多元的服務選擇。葉昭甫進一步說明，捷運一站約1公里，iBike的騎乘範圍約1至2公里，公車的移動距離則可達3至4公里，為了協助民眾順利串連移動路線，將定期討論公車路線調整、新增iBike公共自行車站及停車設施等，透過運輸資源整合，擴大軌道服務範疇。

台中捷運綠線因為採高架方式，因此站體以「輕巧、簡明、通透」為三大設計原則，每個車站結合在地特色進行不同意象的設計。林志盈說，中捷各站體不但融入綠建築特色，採光、通風好，且沿線行經包括舊社公園、豐樂公園、文心森林公園、台中後花園大坑等充滿綠意之處，盧秀燕市長形容列車行進時乘客如同置身樹海中，為捷運綠線下了最棒的註腳，而各站不只納入公共藝術，連進出站音樂也正在量身打造中，都值得市民期待。

林志盈更對中捷的未來提出新的想像，站內設有i郵箱、車站出入口旁設有電動機車電池交換站，更因為中捷營運時間自早上6點到凌晨12點，近千名員工提供一天近24小時營業，365天不休息的交通服務，如果能以此作為市政延伸的便民窗口，將成為不受下班、假日影響的市政7-11服務站，「沒賺到錢也要賺到掌聲！」林志盈爽朗的笑著表示，希望中捷在搭乘以外還可以讓市民帶來幸福的感覺，因為「一流的捷運要連結你的幸福！」

台中市政府擬訂6項捷運自治規則，以安全的運輸服務，提供民眾優質乘坐的交通好生活。