守護城市的英雄 台中防疫專責分隊

【文|黃若斐、攝影|張書豪】

今年1月新冠肺炎爆發，為防堵疫情，整合防疫資源，台中市政府消防局在第一時間成立了「防疫專責分隊」，調派隸屬救護專責隊駐守，負責載送1922專線、衛生局通報、或民眾自行119報案的疑似疫情患者，至集中檢疫所隔離，或到台中市指定的收治醫院診斷治療。

台中市政府消防局致力提升全市防疫能量，成立全台數量最多的14個防疫專責分隊。國光分隊隊員呂昆育，即在多次與疑似案例近距離接觸，且執勤期間全日隨時待命的經驗中訴說：「先前打火任務經歷過生離死別，對於防疫救護任務，就比較理性看待」；而首批防疫專責隊5位成員之一，第一位自願加入的顏志軒表示，「面對新冠病毒有無症狀感染者的特性，各種層面都需高規格嚴陣以待、馬虎不得！」為完整防護與安全控管，會向居家檢疫或居家隔離有就醫需求，而撥打防疫專線的報案者，確認並記錄包括旅遊史 （Travel History）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact History）及是否群聚（Cluster）等資訊（以下簡稱TOCC），落實「TOCC」詢問，再由勤務中心聯繫防疫專責隊出勤送醫。

平時主要任務為特搜、火災、人命救助的消防隊員化身防疫專責隊，協助疑似新冠肺炎案例就醫。 (攝影/張書豪)

呂昆育另分享，某次接到一般急病救護通知，協助一位全身無力且咳血的血友病患者坐上搬運椅，在移動至電梯過程中，同時與家屬在確認患者TOCC時，才得知兩人還在居家檢疫，雖然當時身上未做任何防護，但因為受過多年救護訓練，在危急的當下，依舊要處變不驚地想著如何確保患者生命徵象穩定，評估多方條件，將病患送至 1樓室外空間後，再進行防護衣著裝等作業。等到勤務完成、返隊消毒後，才想到自身與家庭情況，而為了保護家中2歲幼兒，即決定在消防分隊自主隔離14天。當時甚至連保險內容都想過一遍的呂昆育說：「很抱歉、但也很感謝太太在這段期間，承擔所有家庭事務壓力，還不斷在過程中支持和鼓勵我，讓身為防疫專責隊一員的我能盡己之力，發揮專業來保護市民，再多辛苦都很值得！」

防疫專責分隊出勤好比作戰，隨時隨地都上緊發條的他們，總會在接到任務後，就準備動作，開始穿著防疫裝備，於內層著C級防護衣、外層著防水隔離衣，配件由N95口罩、護目鏡、面罩、手套到鞋套都確實穿戴完成，再於全身接縫處都仔細用膠帶密封，以防病毒由縫隙潛入，盡到百密不能有任何一疏。顏志軒提及，「在開專責救護車時，最擔心密不透風的護目鏡，會因熱氣起霧而影響行車安全，所以出勤的伙伴都需彼此照應，非常小心駕駛外，也免於一抵達現場，會因來不及戴上護目鏡，而近距離接觸患者的驚恐危險。」

穿著整套防護裝備、事先使用養生膠帶將救護車駕駛艙與醫療艙密封隔離，回程會分兩階段進行消毒，從前置作業到返隊消毒，單趟勤務作業耗時約兩小時。 (攝影/張書豪)

因應新冠病毒的高傳染力，防疫專責救護車也得進行滴水不漏的特別防護與消毒作業，除了出勤前會在救護車後艙內貼置遮蔽用的養生膠帶，以減少患者與救護車的直接接觸，降低感染風險。在送達醫院後，救護車也會直接在醫院清消區移除膠帶，進行初步消毒，並讓車輛於戶外通風、靜置半小時。再開回分隊後，還會再進行第二次的全車消毒與戶外靜置，顏志軒表示，「為了減少感染風險，脫掉防護衣時更重細節，皆要盡量減少與接觸面的觸碰。」防疫專責分隊隊員也會進行自我健康管理與紀錄，以利日後患者確診的後續追蹤。

「自從開始防疫專責隊的勤務後，因為考量家中有老小，幾個月以來都一直住在宿舍，不敢回家，即便是前陣子的母親節，也僅僅和家人通視訊來慶祝。」防疫專責分隊隊員羅仙諦想藉此機會感謝家人一路以來的陪伴和撐腰，「還好家裡的人都能體諒，往往在我出勤時，避免造成我過大的壓力，常只是提醒要仔細小心。」身型纖細的羅仙諦坦言：「協助防疫本就是我們工作的職責所在，並沒有特別覺得辛苦的地方！而且最近看到連續多日的零確診，這也代表從上到下，每顆齒輪都在自己的崗位上辛勤轉動，才能有這得來不易的成果。不過，深感疫情依舊是長期抗戰，大家仍需兢兢業業，切莫大意！」

時序進入夏天，防疫專責分隊辦公室的電視依舊固定播放著每日新聞，無論是包機新聞或是中央疫情指揮中心記者會，大家始終神情慎微地關注著，連日以來無新增病例，無疑是讓團隊稍稍放下擔心，對於疫情漸趨穩定「我們會繼續做好守護民眾的任務，也希望大家不要太過緊張，把救護資源留給需要的人。」呂昆育、羅仙諦與顏志軒皆期望在不久的未來，全台中的市民或專責分隊隊員都能回歸日常，緊緊擁抱親友家人，帶著放鬆的心情好好過生活。