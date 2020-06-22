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第2屆台中購物節7月登場 豐富好禮拿不完

聯合新聞網 / 漾台中
盧市長超霸氣開箱公布今年台中購物節最大獎，是千萬精品小豪宅，還有壓軸現金100萬元和汽車、機車等多樣好禮，總價值超過2,000萬元。 (圖/台中市政府新聞局提供)
盧市長超霸氣開箱公布今年台中購物節最大獎，是千萬精品小豪宅，還有壓軸現金100萬元和汽車、機車等多樣好禮，總價值超過2,000萬元。 (圖/台中市政府新聞局提供)

【文｜黃星若 、圖｜台中市政府新聞局】

繼去年第1屆台中購物節成功創造極高的經濟效益後，今年購物節在受疫情衝擊後開辦，更是倍受矚目。第2屆台中購物節將於7月1日至8月31日暑假期間展開，不僅時間比去年長，規模也更盛大。除了擴大實體店家參與數外，更將在「線上」重磅登場，讓民眾不用出門也能從網路上買到各種台中好物。並且貼心地顧及外國朋友的參與度，友善地同步導入中、英文說明，讓台中購物節十分國際化。

以「防疫要做，生活要過！」為這次台中購物節的中心主旨，在全球因疫情經濟大受影響的同時，台中市政府特地將購物戰場擴及網路上，集合國內2大電商平台「東森購物」和「PC home」加入，建構「台中專區」，預計招募3萬實體通路店家，並號召5千家網路商家參與，配合購物節6大主題，橫跨山海屯都，推出「台中之最，限時必選」、「玩樂購物，一應俱全」、「健康台中，活力十足」、「尋味台中，農產最讚」、「旅居台中，一遊未盡」、「台中食在好味道，美食首都」，讓人只要在家就能輕鬆、安心購物，並有宅配到府服務。

盧市長親自上陣到東森購物台錄影，宣傳台中購物節限量農特產禮盒組合包。 (圖/台中市政府新聞局提供)
盧市長親自上陣到東森購物台錄影，宣傳台中購物節限量農特產禮盒組合包。 (圖/台中市政府新聞局提供)

盧秀燕市長表示，市府去年第1屆台中購物節共吸引2萬家商店參與、超過20萬人登錄下載APP參加抽獎、銷售金額超過25億元，今年目標要破去年紀錄，繼去年首獎是一棟千萬豪宅，今年獎品也會更豐富，而推出「天天抽」送大獎，APP登錄消費金額上看35億元。 為期2個月活動的購物節，同樣藉由手機APP登錄消費發票，累計越高金額，就能獲得越多抽獎機會，且周周抽的讓人好運連連、試試手氣，直到最後一周抽出最大獎，歡迎民眾踴躍參與，保證獎項絕不讓大家失望。

今年台中市購物盛事更特地將主視覺及副標語交由全體市民票選，結果由「打開禮物盒的驚喜」成為主題設計，畫面的盒中有太陽餅、珍珠奶茶等台中名產外，還有東海路思義教堂、台中火車站、高美濕地等知名地標，皆是民眾認為能作為台中代言商品和地景的標誌。副標語「台中五好購物節」，則涵蓋「好吃、好玩、好買、好划算、好生活」的5大台中美好，還有著台語發音「舞賀（有好）」的趣味性，有多好？歡迎大家一同來台中體驗。

台中市政府也早於4月就開始進行振興商圈經濟的活動，領先中央首發商圈消費券，投入600萬元預算推動振興商圈行銷計畫，而有千家商圈店家共同參與，並提供優惠商品。自4月20日起至6月30日，只要在台中市立案輔導的各大商圈優惠店家消費滿200元，即可獲得20元商圈消費券，預估創造至少5,000萬元以上的經濟效益，為商圈帶來人流及買氣。同時市府也督請商圈配合「防疫三盾」指引，打造安心消費環境，為台中市立案輔導的22大商圈，包括東海藝術街商圈、逢甲商圈、一中商圈、美術園道商圈等活絡經濟。

同時也會結合中央「振興三倍券」，推出「加零」方案，讓隨即而來在7月開辦的第2屆台中購物節，跟著疫情趨緩，大家逐漸恢復日常生活下，帶動人氣、振興買氣來復甦經濟，因而希望未來招募更多商圈、百貨、觀光旅遊與行動支付等業者加入，讓大眾享有更多商家優惠折扣，並敞開大門歡迎全台，甚至是世界各國的好朋友一同共襄盛舉，讓台中在今年暑期檔期的購物節，成為全台消費勝地。

《漾台中》2020年6月號NO.7
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