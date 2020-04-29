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低碳樂活好宜居！台中iBike倍增 打造交通任意門

聯合新聞網 / 漾台中
台中市公用自行車騎乘人次漸成長，通勤更為便利， 並發揮節能減碳功能。
台中市公用自行車騎乘人次漸成長，通勤更為便利， 並發揮節能減碳功能。

【文｜Pauline Chang、圖｜台中市政府交通局】

台中市位居台灣人口第二多的城市，市民對大眾運輸的需求量日益增加，特別是公共自行車騎乘人次逐年增加，且累積騎乘人次在全台僅次於雙北。目前全市已建置328個iBike租賃站，共9,150輛公共自行車供民眾租借，踩踏雙輪的畫面，成為台中泱泱陽光大城最快活的風景之一。

為讓iBike租借服務更普及，台中市政府預計在今年啟動「iBike倍增計畫」，分年編列預算，逐一新購車輛、設備，預計以達到總站數600站為目標，於軌道運輸場站(火車、捷運)、大專院校高中職、公車熱點、商圈等人潮聚集、學生會頻繁使用的地方優先考量設置站點，強化軌道車站服務範圍。

「iBike倍增計畫」接續在各大火車站、學校、商 圈等熱區設置站點，提供便利的租借服務。
「iBike倍增計畫」接續在各大火車站、學校、商 圈等熱區設置站點，提供便利的租借服務。

在高中職以上學校校園周邊增設，希望能降低學生騎乘摩托車發生車禍事故的機率；在人潮群聚的商圈設點，則有助於減少開車衍生的停車問題，為民眾創造更多生活便利性。目前也陸續有多家企業主動詢問，希望捐贈iBike租賃站，與市府攜手打造綠色低碳的宜居城市。

如今，iBike公共自行車已成為台中市民通勤與休閒高度依賴的一環，結合現有的火車、公車等大眾交通工具，加上iBike站點形成通勤路網，能減少交通通勤時間，一舉數得。隨著已通車的台鐵高架和將於今年通車的捷運綠線，「iBike倍增計畫」將更完善城市的綠色運輸發展，讓iBike在綠能運具中扮演「第一哩路」及「最後一哩路」的重要接駁角色。

未來，交通讓市民能夠選擇多元運具轉乘，享有更優質的生活環境，同時達到環保與節能的目的，營造人本永續的台中交通任意門。

漾台中4月號
漾台中4月號

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