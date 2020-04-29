春遊台中山城 縱橫谷關七雄

【文｜黃少澤、圖｜台中市政府觀光旅遊局】

想來趟春季戶外踏青嗎？那麼，就來台中一覽山城美景吧！位在中橫公路西側出口的東勢區，擁有濃厚的客家文化，以東勢火車站舊站所改建的東勢客家文物園區，園區內陳設許多客家文物，更不定期舉辦展覽，介紹客家食、衣、住、行、育、樂等主題，帶領遊客一同探索客家文化生活體驗。園區是東豐自行車綠廊終站，沿途景色宜人，途經情人木橋、0蛋月台、石岡水壩，一路抵達豐原，銜接后豐鐵馬道，全長約12公里，而車道兩旁綠意盎然，宛如一條「綠色的大甲溪」，春日時分，踩著自行車徜徉其中，絕對是春遊首選。

與東勢隔著大甲溪的新社，入冬季節總以成片花海田吸引遊客造訪。非花季時來到新社賞花，絕不可錯過位於新社山區的「新社薰衣草森林」，園區內植滿了不同季節的花卉，特別是大片紫色薰衣草花海，仙氣指數破表，有如一處與世隔絕的桃花源，讓人徹底拋下煩憂。

位於北屯的「大坑風景區」海拔高度約為112公尺至859公尺，區內共有12條難易度不同的登山步道，山徑曲折，考驗登山客的體力、耐力與平衡感。登高望遠更能俯瞰到新社及台中市區。而谷關一帶的山泉水源豐沛，是中部知名的泡湯勝地，加上八仙山來的沁涼冷泉，是山友們爬完山恢復體力的最佳去處。

想挑戰中級山岳，可直接挑戰範圍較大的「谷關七雄」，七座中級山岳分別為八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山以及唐麻丹山。登山健行在大自然的洗禮下能增強體魄，因此吸引不少山友挑戰這七座山，來回最短的行程約有三小時，最長則是八至九小時。

其中，七雄之首「八仙山」海拔高度2,366公尺，位於八仙山森林遊樂區內，步道階梯多且沿途多為樹蔭，走來甚為涼爽。此外，馬崙山步道寬敞又擁有美觀的林相，被山友稱為五星級登山步道。難度較高的則為波津加山，海拔1,772公尺，步道多為陡上，其中還有一段約一公里的路程卻爬升約400多公尺，被山友另以台語諧音取名為「坡真陡」。而海拔最低的屋我尾山，坡度平緩， 來回只需三小時，輕鬆便能取下谷關七雄中的一雄。

八仙山森林遊樂區