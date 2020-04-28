春暖花開好時節 農產水果正當時

【文 林宥銣 圖 台中市政府農業局、龍井區農會】

大肚龍井西瓜收獲豐

台中市西瓜栽種分布於大肚溪畔，其河川沖積之砂質土壤排水良好，加上氣候環境合宜，栽種出的西瓜品質優良，口感清甜細緻。

台中西瓜產期約在每年5至9月，總栽種面積為429.29公頃，產量約11,938公噸，以大肚、東勢、龍井及清水為西瓜主要生產地區。台中市西瓜果肉富含有機質、甜度高品質好，更有獨特的沙甜口感，是民眾夏天喜愛水果之一。而每年夏季熱鬧舉辦的大肚、龍井西瓜節，更是吸引民眾前來歡樂一夏。

為提升西瓜品質，龍井農會所產西瓜，已通過「產銷履歷」認證，安全把關讓民眾吃得更放心；產品包裝設計亦別具巧思，其中「御賞」禮盒包裝曾獲2014台灣視覺設計金獎，並連續3年入選農漁會百大精品獎。

外埔紅龍果 解暑氣

艷麗飽滿的紅龍果，是充滿夏季風情的養生水果，每年6至12月為盛產季節，產地主要有外埔、后里及東勢區，總種植面積達124.5公頃，近年來市府積極輔導紅龍果外銷、提高產量及品質，紅龍果已成為台中優質水果代表之一。其中又以外埔區紅龍果名聲響亮，在每年台中市紅龍果比賽中，前三名幾乎都由外埔農家包辦，其生產的紅龍果無論外觀果形、質地風味及糖酸平衡比例均達上乘。紅龍果富含花青素、果膠、膳食纖維和多種礦物質及維生素，是維持身體健康的好水果。

東勢梨子 清脆多汁

台中市高接梨總種植面積達2,237公頃，年產量45,470 公噸，以東勢區為主要產區，占總產量近七成。早期梨子多為高山品種，後由東勢梨農運用嫁接技術，將溫帶梨枝花穗嫁接於平地的橫山梨，使平地亦能生產高品質的溫帶梨。其中以「豐水梨」及「新興梨」為較大宗的品種，擁有口感細緻、清脆多汁、品質佳耐冷藏特性，極受民眾喜愛。豐水梨產期為6月至7月上旬，新興梨產期較晚，約為7月至9月下旬。

位在東勢的「梨之鄉休閒農業區」是市府核准成立的休閒農業區，每年梨子盛產時期吸引許多民眾攜家帶眷到訪，體驗親摘高接梨的樂趣。

太平荔枝 肉Ｑ香甜

荔枝產季每年6月底至7月初，因其香氣清甜、豐潤多汁，是許多民眾引領期盼的夏季水果。台中市栽種荔枝品種以黑葉為大宗，其次為糯米糍與桂味，黑葉與糯米品種相當受到消費者喜愛，也是許多民眾記憶中最經典的荔枝滋味。近年來因「冷鏈」、「冷凍」、「保色防失水」等技術的精進，克服運銷變質問題，讓荔枝保持紅潤色澤及多汁口感，成功行銷至日本、新加坡、馬來西亞等國，均獲極大迴響，成功拓展台中荔枝的品牌。