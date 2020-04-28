這是我的主場！ 豐原高商男排七連霸

【文 CHI CHI 圖 豐原高商、高中體總、中央社】

豐王之路 得來不易

豐原高商男生排球成立於民國86年，一開始僅是承接台中縣立豐東國中男排的單一球隊，歷經23個年頭，從菜鳥蛻變為HVL超級勁旅，成為高中排球冠軍的代名詞。今年在校長周國生及教練團莊世賢、葉忠桂、吳冠杰的訓練及帶領下再度奪冠，創下史無前例的HVL七「豐王」連霸紀錄，隊長吳國強也獲選為最佳球員MVP。

本屆HVL其他球隊實力不弱，多間學校都被認為有實力能扳倒豐原高商男排隊，且每間學校均將豐商當作假想敵，讓豐商教練團與球員背負極大的壓力，在複賽時輸給內湖高工，中斷52場比賽連勝紀錄，甚至在四強賽時與華僑高中激戰五局才勝出。好在最後豐原高商球員們調整心態，挺住壓力放手一搏，終於在決賽證明了自己，贏得冠軍榮耀，連霸之路得來不易。

家長後援 社區共榮 形塑球隊榮譽感

校長周國生表示，本屆球隊隊員在先天條件上不夠好，是近年來平均身高最矮的一支球隊，只能透過不斷的體能訓練彌補先天之不足。

這群大男孩的辛苦訓練背後，幸而有家長後援會與社區居民自主成為排球隊的堅強後援，特別是在集訓期間，家長後援會每晚都為這些大男孩們準備營養宵夜，快速補充能量。

而豐原在地的社區店家更在比賽期間及奪冠後，推出各種消費折扣慶賀。本次能勇奪七連霸佳績，家長們與社區居民都有一份大功勞。

科技情蒐與大數據分析，有助教練團擬定戰術

市府支持 挹注能量

一支球隊從訓練到比賽，再銜接至選手生涯，需要經費來源，也需要政府在教育制度上的支持。在排球運動上，台中市政府教育局特別針對優秀體育選手設有「三級銜接機制」，從國小、國中、高中三級升學制度銜接到大學，更編列體育獎金，支援球隊移地訓練，挹注經費補助學校提升軟硬體設備。此外，教育部體育署亦協助以運動科學資源輔助訓練，包括安排運動防護員與體能訓練師，同時透過大數據系統協助球隊做情蒐、訓練與戰術工作，以職業球隊規格打造高中校隊。未來，市府將持續給予選手支持，讓排球運動繼續往下扎根、向外發光。

豐原高商排球隊以七連霸刷新 HVL 紀錄