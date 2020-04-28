口罩一役打響名號！台中機械產業展實力

【文｜陳仡祁、黃少澤 圖｜台中市政府經濟發展局】

台中是台灣重要的產業聚落，近期支援口罩機具組裝的「口罩國家隊」，就有逾三分之一的參與廠商來自台中；業者以傳統機械具製造起家，透過市府的輔導逐步升級為精密機械科技，打造一個又一個的隱形冠軍。

台中精密機械黃金縱谷 影響全球的60公里

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國掀起「口罩大戰」，台灣因為政府初期決定「自己的口罩自己做」，1月30日開始動工時，日產能只有188萬片，至今日產能已經達到1,500萬片，從口罩進口國到全球口罩第二大生產國，台灣除了建立自給自足產能，更有能力捐口罩，協助全球抗疫，證明Taiwan can help！

台灣口罩產線輸出實力，在口罩一役打響名號，短短40天從0到有建立92條產線，其中台中的工具機械產業，正是幕後大功臣之一。台中市自大肚山台地到豐原、太平、大里、南投工業區60里黃金縱谷間，是台灣的精密機械黃金縱谷，包含工具機暨機械零組件、光電面板產業、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太產業等六大產業。

「你不要小看這60公里，這個黃金縱谷有影響全球的60公里的美譽。」台中市政府經濟發展局局長張峯源說，包括蘋果產品、Google太陽能、西門子生技、保時捷關鍵齒輪、Tesla電動車馬達、台積電15廠用機器手臂等等，都需仰賴黃金縱谷的精密技術和彈性。

全球發光！ 台中六大產業產值破兆 創歷史新高

細數台中六大產業好成績，全台工具機產暨機械零組件產業，約有九成產業群聚中部，108年產值新台幣1,177億元，是全球第七大生產國；光電面板產業約有七成群聚中部，大多集中於潭子加工出口區、中部科學園區，108年產值高達新台幣1兆3,890億元，占全球十分之一產值；自行車及零組件產量占全球四分之一，108年產值1,115億，更占全球產值的五成！為了協助精密機械產業升級，市府以「前店、後廠、自由港」三大經濟政策提升機械產業發展。

前店後廠自由港 市府三大政策助攻產業升級

「前店」為積極發展台中會展產業，市府主要透過硬式及軟式兩大方向推動，硬式為強化台中機械產業展銷能力，爭取國際訂單，像是於108年3月動工的水湳國際會展中心；軟式則是爭取國際會議或大型會展活動到台中舉辦，並補助在地相關機械展覽，市府「軟硬兼施」，就是要讓國際買主看到台中優勢機械產業。

「後廠」則是強化機械產業發展升級，朝智慧製造邁進，進而創造就業並擴大整廠整線輸出；再結合大台中國際機場、台中港及台中高鐵站三大優勢，使台中成為與全世界企業對接的門戶，吸引優質廠商進駐。

要吸引廠商，腹地問題就得解決，正在開發的台中精密機械科技創新園區一、二期，總面積162公頃，投資額800億元，其中標準廠房已於108年竣工，預計引進18億元投資。另精密機械園區內還設置「智慧製造試營運場域」，協助企業進入智慧化，讓機械產業從單機出口模式，升級為高附加價值的智慧製造系統整廠整線輸出，為迎戰國際市場儲備動能。

台中得天獨厚的工業發展條件，讓精密機械產業在這裡發芽、成長、茁壯，未來台中市政府也會持續發展智慧機械升級，並協助中小企業逐步導入工業4.0，朝向全球智慧機械之都目標邁進。