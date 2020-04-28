「超前部署」縝密戒備 五大防疫策略守護台中

【文｜Claire Chou、虞淳雅、高于婷 圖｜台中市政府新聞局】

面對新冠肺炎疫情，台中市政府「超前部署」，於 228 連假首日，疫情應變中心提升為一級開設，暫緩舉辦室內大型活動，各局處投入更縝密的防疫工作，全面戒備。於此同時，市府應變中心每日召開疫情會報，以利各單位掌握疫情，並確保跨局處整合，落實疫情監測、醫療整備、防疫物資、社區防疫、風險溝通五大防疫策略。

為了守護全民健康，市府統整各方資源，規劃防疫措施與執行方案，由居家社區防疫、醫療系統、機關學校、社福機構，到娛樂場所、交通運輸等各個面向，編織起堅強防疫網絡，讓市民能更安心生活。

兼具醫師身份的衛生局長，透過 FB 直播線上回答防疫大小事。

醫療資源整合 居家社區安心宅

在疫情監測方面，市府配合中央政策，針對居家隔離與檢疫者做好監測與關懷協助，落實各公共場所出入者之發燒篩檢與人員健康評估，同時做好醫療資源整備。市府也成立居家隔離及檢疫關護中心，並規劃通訊診療作法、社區感染兵棋推演及防疫物資整備。「台中市居家檢疫替代所」則提供台中市民及在台中就學及工作者，於進行居家檢疫有困難時可以申請入住，盼能達到防疫零死角的目的。

關護中心結合跨局處資源及專人進駐，提供各項諮詢，包括緊急就醫、線上學習、勞工法令、心理關懷等項目，台中市政府民政局貼心為居家隔離及檢疫民眾準備關護包，內容有口罩、體溫計及關護資訊等，除了便於民眾做好防疫管理，也能快速掌握關護中心提供的服務項目。

考量民眾在防疫隔離或檢疫期間的就醫與用藥需求，市府的關護中心設置防疫專線，提供通訊診療，有專人諮詢，由台中市政府衛生局媒合診療院所後，主動致電民眾約診，或請通訊診療機構醫師開立足夠藥量，以利控制病情，確保隔離檢疫期間醫療服務不中斷。目前台中市已有 336 家醫療院所提供安全、優質的通訊診療服務，當中包含 29 家大型醫院與 30 家衛生所。

居家隔離及檢疫需求大幅增加，台中市成立居家檢疫替代所，有需求的民眾，可以透過民政局申請入住，安心度過檢疫期；同時市府團隊也製作「防疫教戰手冊 SOP」，替代所工作人員依標準流程作業，確保檢疫者及工作人員健康無虞。台中市政府交通局則調用計程車，成立防疫專車， 加入防疫任務協助接送檢疫民眾就醫等。

為協助社區做好防疫整備與維護，台中市政府提高社區修繕費用的補助金額上限，依社區規模與實際修繕費用，將補助上限由原來的10萬至20 萬元，提高為12萬至22萬元，希望社區將增加的補助經費，用於公共環境消毒與公共溝渠、管道等修繕，加強環境清潔維護及汰換老舊設施。

此外，為照顧居家隔離或檢疫的市民，台中市政府環保局也提供「到府清運垃圾」服務，每週派員收運2次，並視情況彈性調整，協助民眾做好防疫措施。

學校機關遠距服務 降低群聚感染風險

在校園防疫方面，台中市政府搶先六都，於2月25日開學前完成全市464所公私立校園消毒作業、校車加碼消毒等措施，此外也進行旅遊史調查、監測體溫、宣導衛生防疫、停辦集會活動、不外借場地，並禁止高中以下出國等多項規範與作法。

疫情變化難測，為了因應未來或有可能的大規模停課狀況，台中市政府教育局建置「線上學習資源中心」， 涵蓋1到12年級各科，嚴選超過2,800筆學習資源， 搭配「學習資源檢索」功能及整合性 Open ID 帳號，協助學生在家自主學習。教育局針對教師的部分，已辦理至少25場線上教學資源應用及視訊直播教學增 能研習，培訓至少750位種子教師，教師透過平台可為學生快速訂定個別化課業輔導計畫，給予互動式關懷與課業扶助。

加強落實各級學校防疫工作，教職員及學生均需戴口罩到校，並落實體溫管理。

教育局除訂定學生居家學習上網設備借用注意事項，也全面調查全市各級學校家中無平板或桌上型電腦設備的學生數，經統計為16,100人，盤點各級學校擁有平板電腦數量為11,989台，針對差額的部分，教育局已立即動支經費購置3,300 台備用，其餘加上來自家長協會、個人及企業團體各界陸續湧入的愛心捐贈，平板電腦已募集815台，預計4月底可全部到位，如遇停課期間仍可維護學生受教權益，讓所有學生安心學習。

整合洽公遠距服務

為降低民眾外出洽公感染風險，市府持續超前部署推動各項防疫措施，包含在市政大樓文心樓一樓設置聯合洽公區，同時要求每日進入市府所屬各機關人員，皆需量測體溫、消毒雙手並需配戴口罩等，更領先全台首創實名登記個人專屬QR Code，追蹤溯源管控風險。

市府將民眾聯合洽公區移至較空曠的市政大樓文心樓一樓設置，避免可能的接觸風險。

此外，市府提醒，有部分可遠距審查的業務，例如都發局建照審查，可以透過電腦與網路進行「遠距審照」審查業務，讓民眾在家或辦公室即可完成審照作業，民眾在防疫期間可多加利用。市府內部目前也以「分流辦公」與「視訊會議」進行各項業務工作，由市府帶頭進行有效的防疫示範作法。

社福機構強化衛教宣導

台中市各大社福機構也同步進行防疫工作，像是用餐改為分區獨立空間用餐、老人共餐改為提供餐盒、長青學苑及親子館延後開館、發給獨居老人關懷口罩等。而考量弱勢民眾更需要相關支持與協助，現階段不會輕易關閉社福據點，讓年輕人放心打拼工作，但會持續加強社福機構防疫衛教知識，未來將視疫情發展，滾動式調整據點服務狀況。

超前部署率先加嚴 娛樂場所實名防疫

身為全台人口第二多的城市，台中市政府除預防居家隔離或檢疫對象趴趴走外，為避免人潮聚集地成為防疫破口，超前部署、率先加嚴，自3月起即由衛生局公告「台中市供公眾使用各類場所防疫指引」，請各類娛樂場所配合執行相關防疫措施，包括活動場所維持良好通風、足夠換氣、控管入場人數等，亦於娛樂場所強力執行三階段防疫工作，並由台中市政府經濟發展局聯合都發局、消防局、衛生局、警察局等局處所組成的「維護公共安全聯合稽查小組」執行稽查，以宣導業者落實防疫。台中市政府除配合中央流行疫情指揮中心於4月9日宣布酒店、舞廳暫停營業外，亦加嚴要求其餘八大特種行業需實施「實名制」，以維護台中市消費者及市民的健康，營造安全的消費環境，期間違反防疫措施者將依《傳染病防治法》進行裁罰，讓防疫加嚴加密，共同對抗疫情。

聯合稽查小組執行稽查維護公共安全。

針對娛樂場所執行的三階段防疫工作分別為：第一階段祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，此階段獲得多家大型娛樂業者配合自主停業一至兩週展開消毒工作，包括X-CUBE、MUSE、SHOWHOUSE等知名夜店，以及金錢豹、海派、紫爵等知名酒店；第二階段則加強宣導娛樂業者保持室內1.5公尺、戶外1 公尺的社交距離或戴口罩；第三階段嚴加要求非屬有男女陪侍之特定場所業者必須實名登記、出入口測量體溫、手部消毒、所有人員進出配戴口罩、營業空間容留人數平均每人至少4 平方公尺為原則，市府將持續強力稽查各特定場所執行情形，讓防疫網絡更嚴密。

交通運輸防疫動員 計程車防疫率全國之先

除娛樂場所外，在交通運輸上台中市政府也持續超前部署，台中市政府交通局於 2 月率全國之先與環保局跨局合作協助計程車免費定點消毒，並免費提供全市 合法登記的計程車次氯酸水消毒液等防疫服務，積極 落實計程車防疫措施。其餘交通防疫動員則包括駕駛員體溫管理、加強車輛清潔、智慧型站牌提供最新大 眾運輸防疫宣導等，並於4月4日起配合中央流行疫情指揮中心所公布「社交距離」指引，宣布搭乘大眾運輸應全面戴口罩、禁止車上飲食，同時呼籲乘客配戴口罩時遵守「開、戴、壓、密」等步驟，讓口罩發揮最佳防護效果。

配合中央政策落實民眾搭乘公車配戴口罩，盧秀燕市長親自前往視察。

打造安心旅宿標章 力求防疫及旅遊平衡

為讓民眾安心住宿旅遊，適當地走出戶外，台中市政府積極完備旅宿業防疫紓困作為，力求防疫及旅遊平衡。台中市政府根據中央防疫規範，訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，並推出安心旅宿標章，讓民眾輕鬆辨識安心的旅宿環境，目前為止全市已有235家審核通過可安心入住。

另外，配合中央流行疫情指揮中心實施人流管制新措施，台中市政府觀旅局在4 月12日宣布針對大坑風景區 (9號、9-1號及 10號步道 )、大安濱海樂園及大甲鐵砧山風景區雕塑公園實施人流管制，分別為 4,500 人、10,250 人及 3,500 人，同時加強宣導保持社交距離，於風景區公廁備洗手乳供遊客清潔，戶外踏青的同時也不忘共同做好防疫工作。

台中市政府推動「安心旅宿」認證標章，讓民眾輕鬆辨識安心入住。

而為了緩解業者營運壓力針對旅宿業提出相關的協助，包括推動安心旅館認證讓住宿旅客安心入住，提出居家檢疫家屬入住合法旅宿每戶新台幣 5,000 元補助、推動旅宿業分級管理制度減少業者之行政成本、研商訂定旅宿業減免房屋稅及地價稅自治條例草案、協調農漁會提供租金優惠或延期繳納、加速辦理國旅秋冬遊自由行住宿補助款之核撥等，以因應新冠肺炎對旅宿業衝擊，協助業者一起挺過營運困境。