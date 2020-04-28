紓困九箭超前部署 助業者度疫情寒冬

在經濟紓困方面，中央於4月8日宣布以一兆元紓困救台灣政策，而台中市早在3月份超前部署，推動「紓困九箭」，首創「資金紓困協調窗口」，與民間五大銀行協力合作，幫助市民與企業度過疫情帶來的經濟難關。

「紓困九箭與市民同一陣線！」盧秀燕市長說。新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊，早已擴及各行各業，市府從收入面與支出面同步著手，並盤點財政結構與負擔能力，前後推出「紓困九箭」。2月份先針對零售、商圈、夜市、傳統市場及會展五大內需服務業推出「紓困三箭」，內容包含「市場攤商租金8折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延後半年繳費」、「消費折扣券振興商圈經濟」三大措施。

而後再加碼紓困六箭，包括「青創及中小企業貸款本金及利息延後繳納」、「青創貸款利息補貼」、「員工訓練補助方案」、「非自願性失業勞工生活補助」、「地價、房屋、娛樂、使用牌照稅減稅」以及全國首創「資金紓困協調窗口」。此外，更在3月將市場攤商租金由8折調降至5折，足見市府抗疫決心。

因應疫情的全面衝擊，紓困九箭協助對象從公司行號擴大至個人，提供減租、減稅、減貸、生活補助等多元服務，期滿足不同個案需求，並與二信、中信銀、台灣企銀、台灣銀行、台中商銀等五家銀行合作，健全轉介服務的紓困管道。方案推出後，民眾詢問電話湧入諮詢專線，顯見對相關措施之殷求，急需公私部門協力，緩解疫情帶來的影響與壓力。

守護市民健康的同時，也必須守住經濟地基，為爾後振興之路儲備躍升能量。