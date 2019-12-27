友善寵物好去處 與毛孩一起玩樂台中

【撰文、攝影／楊育禎 圖片提供／麗寶Outlet Mall】

台中市擁有豐富的歷史文化、自然美景及都會風情，台中市政府動物保護防疫處致力招募友善寵物空間及標章認證，讓帶著毛孩歡樂出遊不再是夢想，台中市目前已有130間店家加入友善寵物空間的行列。從新社的香草花園到后豐鐵馬道，都能與毛孩們一起暢遊享樂，甚至連麗寶Outlet Mall也是一座寵物友善商場，毛孩不僅可以陪爸媽們逛街，還能在全台獨家的寵物樂園中玩樂及慶生。此外，樂享森活寵物友善餐廳打造水池及草皮，並推出專屬寵物餐，而草悟道的人文風情及綠蔭美景，也是豐富旅程的最佳去處。

麗寶Outlet Mall舉辦與寵物同樂的活動。 分享 facebook

新社山城地標巡禮

新社商圈的入口意象「星願紫風車」以夢想、幸福為概念打造。 分享 facebook

有中部後花園之美譽的新社，幅員遼闊、景致怡人，並孕育種類豐富的水果、花卉及香菇等，依四季更迭舉辦的櫻花季、螢火蟲季、金針花季及新社花海，各具特色。新社商圈的入口意象「星願紫風車」以夢想、幸福為概念打造，整點一到，扇葉緩緩轉動，啄木鳥在音樂滾輪上敲打出清脆樂音，為這趟旅程奏起幸福樂章，是帶著毛孩旅行的浪漫打卡景點。

徜徉安妮公主花園

香草烤春雞運用園區栽種的香草入菜。 分享 facebook

位於山林環抱之中的「安妮公主花園」宛若一座粉紅色的浪漫莊園，處處可嗅聞到空氣中縈繞著的童話氣息。園主林昌民是畜牧獸醫科系出身，對動物懷抱著一份獨特的感情，除了飼養可愛的貓咪之外，也十分歡迎遊客帶毛孩出遊，徜徉在美麗的花園之中。園區栽種了52種香草植物，清新芳香令人心曠神怡；DIY教室外的平台是毛孩們的最佳活動空間，每回舉辦相關活動時，可見毛孩與爸媽們在此互相交流及體驗手作樂趣。公主屋內備有許多妝扮成公主的洋裝及配件等，繪製在木板上的道具粉嫩夢幻，可以自由取用拍出獨一無二的照片。餐廳則是一棟歐風木屋，室內空間挑高明亮，戶外則坐擁山嵐與微風，運用園區栽種的香草入菜的佳餚廣受好評，「香草烤春雞」熱賣10多年，選用在地養殖的土雞，以10多種香草醃製2天1夜入味後，先蒸後烤再炸，色香味俱全，上桌後飄香四溢。

后豐鐵馬道騎車兜風

風光明媚的「后豐鐵馬道」是午後與毛孩一起兜風的最佳去處。 分享 facebook

風光明媚的「后豐鐵馬道」是午後與毛孩一起兜風的最佳去處。將舊山線鐵道改造為專用單車道，全長4.5公里，沿途林蔭處處，飽覽田園風情。氣勢磅礡的花樑鋼橋橫跨於大甲溪之上，騎乘其中溪谷風光一覽無遺，9號隧道幽靜深邃，又帶給毛孩新奇的感受，終點可達后里馬場。如果時間充裕還可騎車折返銜接全長12公里的東豐自行車綠廊，延伸更豐富的旅程。

因為觀察近年來帶毛孩出遊的遊客愈來愈多，都會租車中心特別設計了狗寶貝坐椅，讓中、小型犬都能與主人一起騎車暢遊，感受舊鐵道的風情。若在非假日前來，亦可租借琦菲家族、波力救援小隊授權之可愛四輪電動車，輕鬆載著寶貝們一起騎進濃蔭深處。

麗寶Outlet Mall購物嬉遊

麗寶Outlet Mall 2樓戶外區設置了全台獨家的寵物樂園。 分享 facebook

麗寶Outlet Mall以親子同樂、寵物友善為經營理念，2樓戶外區設置了全台獨家的寵物樂園，廣達300坪的場域鋪設草皮地墊，提供中、小型犬奔跑放電的空間，還貼心設置遮陽傘及喝水區，讓毛孩們慵懶放鬆，舒適玩樂。

最棒的是，整座繽紛多彩的商場還都是寵物友善商場，在服務台租借寵物車即可推著寵物尋寶購物，120家主題商店及知名品牌令人目不瑕給，只要玻璃門上貼有「狗狗友善商店」的貼紙，都可以與毛孩一同入內。全台最高的天空之夢摩天輪旁，也貼心規畫寵物寄放區，搭乘摩天輪旋轉升空賞景的同時，不需擔心毛孩沒地方安置。

Le Chien樂享森活設計寵物專屬泳池。 分享 facebook

樂享森活共度好時光

以響應動物保護及野生動物保護為理念的「Le Chien樂享森活」餐廳，遼闊的空間內設有戶外水池及草皮，毛孩們來此可以不需繫繩，自由自在地在穿梭在每一個角落。水池採取緩斜坡式設計，讓毛孩們緩步下水不傷膝蓋，盥洗區也貼心設置階梯，就連通往2樓微藝廊的樓梯也採毛孩容易辨識的黃、藍色調，讓寶貝們可以看清楚地形落差，處處體貼入微。

散步草悟道擁抱悠閒

草悟道的帶狀綠地銜接起國立自然科學博物館、勤美誠品綠園道、市民廣場、國立台灣美術館，藝文氣息濃厚，不僅是台中市民們散步的好去處，更吸引中外遊客慕名而來。擁有遼闊草地的市民廣場是毛孩們散步嬉遊的天堂，宛若狗狗大展般，可以看到柴犬、臘腸狗、米克斯犬、法國鬥牛犬、鬆獅犬、拉不拉多⋯⋯等匯聚於此，而爸媽們還會藉由狗寶貝們之間的交流相互攀談，分享飼育心得，讓歡樂氣息處處飄散。

入夜之後，可能巧遇街頭藝人演唱，每週並有市集登場，餐後來此散散步，既可幫助消化，還能感受到屬於台中這座城市的藝文脈動。

擁有遼闊草地的市民廣場是毛孩們散步嬉遊的天堂。 分享 facebook

動保處是友善動物的推手

如果您也想飼養毛小孩，享受與毛孩共同生活、一起出遊的樂趣，台中市政府動物保護防疫處也提供認養資訊。審慎做好耐心、時間、空間及金錢的評估，並取得家人的共識，抱著終生不棄養的決心，即可上動保處尋覓有緣的狗狗或貓咪，到各認養地點帶回家中的新成員。動保處也推動寵物資料登記、晶片植入、犬貓絕育補助，只要是台中市民帶寵物至台中市合法立案獸醫診療機構完成絕育外科手術，並完成寵物登記及狂犬病預防注射，即可享有補助資格。假如您的犬貓因年紀太大或健康狀況不佳等因素不適合絕育，或想讓犬貓生育，則可填寫申報書，以郵寄、傳真或電子郵件傳送申報，十分便利，依法守護家中的一分子您我有責。

此外，動保處網頁上也提供了寵物衛生保健諮詢等資訊，可增進寵物飼養管理相關知識，了解人畜共通的傳染病等等。如果想要查詢台中市還有哪些寵物友善空間，亦可上動保處網頁查詢，在台中享受一段最溫馨的旅遊時光。