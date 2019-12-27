親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

直播／2020總統候選人政見會最終回 看宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文交鋒

友善寵物好去處 與毛孩一起玩樂台中

2019-12-27 09:03漾台中

【撰文、攝影／楊育禎　圖片提供／麗寶Outlet Mall】

台中市擁有豐富的歷史文化、自然美景及都會風情，台中市政府動物保護防疫處致力招募友善寵物空間及標章認證，讓帶著毛孩歡樂出遊不再是夢想，台中市目前已有130間店家加入友善寵物空間的行列。從新社的香草花園到后豐鐵馬道，都能與毛孩們一起暢遊享樂，甚至連麗寶Outlet Mall也是一座寵物友善商場，毛孩不僅可以陪爸媽們逛街，還能在全台獨家的寵物樂園中玩樂及慶生。此外，樂享森活寵物友善餐廳打造水池及草皮，並推出專屬寵物餐，而草悟道的人文風情及綠蔭美景，也是豐富旅程的最佳去處。

麗寶Outlet Mall舉辦與寵物同樂的活動。
麗寶Outlet Mall舉辦與寵物同樂的活動。
分享

新社山城地標巡禮　

新社商圈的入口意象「星願紫風車」以夢想、幸福為概念打造。
新社商圈的入口意象「星願紫風車」以夢想、幸福為概念打造。
分享

有中部後花園之美譽的新社，幅員遼闊、景致怡人，並孕育種類豐富的水果、花卉及香菇等，依四季更迭舉辦的櫻花季、螢火蟲季、金針花季及新社花海，各具特色。新社商圈的入口意象「星願紫風車」以夢想、幸福為概念打造，整點一到，扇葉緩緩轉動，啄木鳥在音樂滾輪上敲打出清脆樂音，為這趟旅程奏起幸福樂章，是帶著毛孩旅行的浪漫打卡景點。

徜徉安妮公主花園

香草烤春雞運用園區栽種的香草入菜。
香草烤春雞運用園區栽種的香草入菜。
分享

位於山林環抱之中的「安妮公主花園」宛若一座粉紅色的浪漫莊園，處處可嗅聞到空氣中縈繞著的童話氣息。園主林昌民是畜牧獸醫科系出身，對動物懷抱著一份獨特的感情，除了飼養可愛的貓咪之外，也十分歡迎遊客帶毛孩出遊，徜徉在美麗的花園之中。園區栽種了52種香草植物，清新芳香令人心曠神怡；DIY教室外的平台是毛孩們的最佳活動空間，每回舉辦相關活動時，可見毛孩與爸媽們在此互相交流及體驗手作樂趣。公主屋內備有許多妝扮成公主的洋裝及配件等，繪製在木板上的道具粉嫩夢幻，可以自由取用拍出獨一無二的照片。餐廳則是一棟歐風木屋，室內空間挑高明亮，戶外則坐擁山嵐與微風，運用園區栽種的香草入菜的佳餚廣受好評，「香草烤春雞」熱賣10多年，選用在地養殖的土雞，以10多種香草醃製2天1夜入味後，先蒸後烤再炸，色香味俱全，上桌後飄香四溢。

后豐鐵馬道騎車兜風

風光明媚的「后豐鐵馬道」是午後與毛孩一起兜風的最佳去處。
風光明媚的「后豐鐵馬道」是午後與毛孩一起兜風的最佳去處。
分享

風光明媚的「后豐鐵馬道」是午後與毛孩一起兜風的最佳去處。將舊山線鐵道改造為專用單車道，全長4.5公里，沿途林蔭處處，飽覽田園風情。氣勢磅礡的花樑鋼橋橫跨於大甲溪之上，騎乘其中溪谷風光一覽無遺，9號隧道幽靜深邃，又帶給毛孩新奇的感受，終點可達后里馬場。如果時間充裕還可騎車折返銜接全長12公里的東豐自行車綠廊，延伸更豐富的旅程。

因為觀察近年來帶毛孩出遊的遊客愈來愈多，都會租車中心特別設計了狗寶貝坐椅，讓中、小型犬都能與主人一起騎車暢遊，感受舊鐵道的風情。若在非假日前來，亦可租借琦菲家族、波力救援小隊授權之可愛四輪電動車，輕鬆載著寶貝們一起騎進濃蔭深處。

麗寶Outlet Mall購物嬉遊

麗寶Outlet Mall 2樓戶外區設置了全台獨家的寵物樂園。
麗寶Outlet Mall 2樓戶外區設置了全台獨家的寵物樂園。
分享

麗寶Outlet Mall以親子同樂、寵物友善為經營理念，2樓戶外區設置了全台獨家的寵物樂園，廣達300坪的場域鋪設草皮地墊，提供中、小型犬奔跑放電的空間，還貼心設置遮陽傘及喝水區，讓毛孩們慵懶放鬆，舒適玩樂。

最棒的是，整座繽紛多彩的商場還都是寵物友善商場，在服務台租借寵物車即可推著寵物尋寶購物，120家主題商店及知名品牌令人目不瑕給，只要玻璃門上貼有「狗狗友善商店」的貼紙，都可以與毛孩一同入內。全台最高的天空之夢摩天輪旁，也貼心規畫寵物寄放區，搭乘摩天輪旋轉升空賞景的同時，不需擔心毛孩沒地方安置。

Le Chien樂享森活設計寵物專屬泳池。
Le Chien樂享森活設計寵物專屬泳池。
分享

樂享森活共度好時光

以響應動物保護及野生動物保護為理念的「Le Chien樂享森活」餐廳，遼闊的空間內設有戶外水池及草皮，毛孩們來此可以不需繫繩，自由自在地在穿梭在每一個角落。水池採取緩斜坡式設計，讓毛孩們緩步下水不傷膝蓋，盥洗區也貼心設置階梯，就連通往2樓微藝廊的樓梯也採毛孩容易辨識的黃、藍色調，讓寶貝們可以看清楚地形落差，處處體貼入微。

散步草悟道擁抱悠閒

草悟道的帶狀綠地銜接起國立自然科學博物館、勤美誠品綠園道、市民廣場、國立台灣美術館，藝文氣息濃厚，不僅是台中市民們散步的好去處，更吸引中外遊客慕名而來。擁有遼闊草地的市民廣場是毛孩們散步嬉遊的天堂，宛若狗狗大展般，可以看到柴犬、臘腸狗、米克斯犬、法國鬥牛犬、鬆獅犬、拉不拉多⋯⋯等匯聚於此，而爸媽們還會藉由狗寶貝們之間的交流相互攀談，分享飼育心得，讓歡樂氣息處處飄散。

入夜之後，可能巧遇街頭藝人演唱，每週並有市集登場，餐後來此散散步，既可幫助消化，還能感受到屬於台中這座城市的藝文脈動。

擁有遼闊草地的市民廣場是毛孩們散步嬉遊的天堂。
擁有遼闊草地的市民廣場是毛孩們散步嬉遊的天堂。
分享

動保處是友善動物的推手

　如果您也想飼養毛小孩，享受與毛孩共同生活、一起出遊的樂趣，台中市政府動物保護防疫處也提供認養資訊。審慎做好耐心、時間、空間及金錢的評估，並取得家人的共識，抱著終生不棄養的決心，即可上動保處尋覓有緣的狗狗或貓咪，到各認養地點帶回家中的新成員。動保處也推動寵物資料登記、晶片植入、犬貓絕育補助，只要是台中市民帶寵物至台中市合法立案獸醫診療機構完成絕育外科手術，並完成寵物登記及狂犬病預防注射，即可享有補助資格。假如您的犬貓因年紀太大或健康狀況不佳等因素不適合絕育，或想讓犬貓生育，則可填寫申報書，以郵寄、傳真或電子郵件傳送申報，十分便利，依法守護家中的一分子您我有責。

此外，動保處網頁上也提供了寵物衛生保健諮詢等資訊，可增進寵物飼養管理相關知識，了解人畜共通的傳染病等等。如果想要查詢台中市還有哪些寵物友善空間，亦可上動保處網頁查詢，在台中享受一段最溫馨的旅遊時光。

12月號漾台中
12月號漾台中
分享

漾台中

《漾台中》為台中市政府新聞局定期出刊之雙月刊，於雙數月出刊。刊物以提供市民關心的生活資訊為出發點，呈現台中人關心的生活議題與人情趣味，並邀請讀者一同挖掘這座充滿魅力的城市。

相關新聞

在城市遇上原鄉 獨具特色的原民風味料理

2019-12-27 09:03

台中的蛻變 美好城市進化論-上篇

2019-12-27 09:03

台中的蛻變 美好城市進化論-下篇

2019-12-27 09:03

台中的幸福進行式 感受城市的美好風景：旅人-魚 的生活日常

2019-12-26 13:18

徜徉田野奔向自然 農村輕旅正招手

2019-12-26 13:18

花甲男孩從台中啟程 更遠的地方

2019-12-25 10:02

2020台灣燈會在台中 三大主題展區即將璀璨登場

2019-12-25 10:02

攜手打造宜居城市：低碳節能 呼吸吐納新台中

2019-11-19 11:35

不可小覷的創業能量：築夢踏實 迎接台中青創世代

2019-11-19 11:35

好客台中：用文化及慶典再現客家榮光

2019-11-19 11:35

2020台灣燈會在台中 廣招志工逗陣發光

2019-11-19 09:22

路平心安 全市順行：台中燙平專案多項目標一次到位！

2019-11-19 09:22

「 重甲機神：神降臨」台灣原創機器人動畫 多場景取材台中

2019-11-19 09:22

嚴選食材溫補中藥 養生藥膳吃出健康

2019-11-19 09:21

市郊到山林 秋享泡湯樂：邂逅台中絕景溫泉

2019-11-19 09:21

新住民家鄉味：濃烈鄉愁的異國美食料理

2019-08-22 13:52

那一年的沁涼滋味：懷舊冰品一口穿越往日時光

2019-08-22 13:52

老諾：不是做一件事就是要執著 我也有放掉的時候 但我還是在音樂裡面

2019-08-22 11:26

手作趣味 創造獨特回憶

2019-08-22 11:26

2019金馬經典影展：義大利電影課 38部大師名作輝映台中

2019-08-22 08:44

Grow old happily 打造高齡友善城市

2019-08-22 08:44

老得健康老得好 熟齡醫療免煩惱

2019-08-22 08:44

親近自然 休閒農場玩樂趣

2019-08-22 08:44
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top