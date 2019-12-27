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台中的蛻變 美好城市進化論-下篇

2019-12-27 09:03漾台中

【撰文／林怡慧　攝影／施純泰　圖片提供／台中市政府】

民眾有感的幸福宜居城市

一座宜居城市，該有怎樣的樣貌？在日常生活的衣食住行上，能讓民眾幸福有感，或許就是最佳答案。

台中市政府積極推動社會住宅政策，市府透過好社福、好會秀、好住處及好宅居等相關硬體建設及提供軟體服務，並運用市府能量及地方鄰里營造，以「共好計畫」來打造共好住宅。2018年全台首座社會住宅「豐原區安康段第一期200戶」完工，2019年除「大里區光正段第一期201戶」也完工入住完成外，市府並推出太平區育賢段二期420戶、東區尚武段800戶及豐原區安康段二期500戶等3處建案，年增1,720戶，且亦更進階發展3C共好聚落，在各共好社會住宅中，導入符合在地需求的社會福利設施，如托嬰中心、親子館、樂齡學堂、身障社區日照等，讓小社區間有共創、共享、共生、共學的新可能，豐富共好社宅的多元性。未來臺中市政府也將持續盤點用地，規劃更多的共好社宅，讓有需求的民眾能夠承租入住。

台中市以健全社福照護網絡為目標，推動共好社會住宅。
台中市以健全社福照護網絡為目標，推動共好社會住宅。
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台中市政府為打造青年家庭宜居的育兒友善城市，加速推動「公幼公托倍增計畫」，預計未來4年內擴增平價優質的公共化幼兒園達180班以上，屆時可容納超過5,400名幼生。而在托育補助上，台中市政府除了將中央8月上路的補助新制升級，追加8.5億元預算完善台中市幼兒學前教育補助方案轉銜機制，符合方案補助者，加額補助每學期最高15,000元，此外也首創全國，針對2∼6歲兒童送托準公共化合作單位，每月加碼補助家長3,000元。降低父母育兒負擔，讓幼兒受到良好的照顧。

面對高齡化社會來臨，為確保年長者就醫權益及減輕子女經濟負擔，於今年恢復65歲以上長者健保費自付額補助，也擴大改善敬老愛心卡的福利，在搭乘公車、特約計程車、使用國民運動中心設施等都有相關補助。台中市的敬老愛心卡也全國首創可以折抵健保門診基本部分負擔50元，讓長者不因經濟負擔而畏懼就醫。值得一提的是，台中市的長照ABC據點，數量也是全國最多，可提供民眾一站式長照服務，提升長照服務的可近性，實現在地老化的目標。此外，未來也將建置長照即時通APP，為台中市的長照智慧藍圖跨出第一步。

[共好社宅招租快訊]

台中市「南屯區精密機械科技創新園區190戶」及「太平區育賢段一期300戶」近期將辦理聯合受理招租申請囉！相關時程如下：

預計公告出租規定：2019年12月。

預計開放受理申請：2020年1月。

請大家把握申請機會，亦可關注台中市政府住宅發展工程處網站（https://thd.taichung.gov.tw/），隨時查詢掌握第一手資訊喔。

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更舒適便捷的行動生活

每天步出家門，你選擇坐公車、騎車或開車前往目的地？明年開始，你的交通載具選擇還多了台中捷運。台中捷運綠線預計2020年底全線通車，即將改變民眾的通勤習慣。目前捷運藍線已進入綜合規劃階段，未來台中捷運路網加上高鐵、台鐵等交通載具，將有效提升大眾運輸系統整體營運效率，台中也將迎接全新的軌道經濟。

台中市政府力推道路「燙平專案」，以各區主要、次要道路及人行道為改善主軸，同時改善...
台中市政府力推道路「燙平專案」，以各區主要、次要道路及人行道為改善主軸，同時改善6米寬度以下的鄰里巷道。
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駕車行駛在路上，道路的平整與否反映了城市的質感。為讓市民有感優質的道路環境，台中市政府力推道路「燙平專案」，以各區主要、次要道路及人行道為改善主軸，同時也改善6米寬度以下的鄰里巷道，以每年完成80公里路平為目標，目前已燙平超過251條台中道路，改善里程超過127公里，超過台北到新竹的距離。燙平專案與路平不一樣，加入循環經濟材料，也引進「熱再生修補車」及「重複啟閉人手孔蓋」兩項新技術，大幅提升道路品質及坑洞修補耐久性，安全大提升。「燙平專案」的最終目標不是增加道路修復數量，而是秉持「以人為本」、「提升品質」及「減少挖補」三大核心精神，藉由改善道路環境，帶動地區發展。2020年已爭取3億元經費投入「燙平專案」，將持續擴大改善台中市道路，提供市民舒適的通行環境。

看見城市之美

透過鏡頭讓眾人看見城市之美，是行銷一座城市的美好方式。台中市政府近年來相當重視影視產業的發展，對於前來台中拍片的團隊都給予全力的支持與協助，讓台中各地之美全都入鏡。

從有興建想法到建設完工，歷經10年，位於霧峰的「中台灣影視基地」於2019年正式對外營運。這個全台灣最大的專業片廠，擁有最大室內攝影棚、國際級造浪池，經營團隊將其定位為「水特效拍攝基地」，委由專業團隊營運，已有多個國內外影視劇組接洽拍攝中。而中台灣影視基地也與亞洲大學、朝陽科技大學建構「產學銜接」合作模式，開啟影視協拍課程，加強在地影視人才培育。

霧峰的「中台灣影視基地」，為全台灣最大專業片廠，經營團隊將其定位為「水特效拍攝基...
霧峰的「中台灣影視基地」，為全台灣最大專業片廠，經營團隊將其定位為「水特效拍攝基地」，期能吸引國內外大型劇組來台中拍攝。
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風華再現的舊城區，以文化美學概念再生，吸引大眾走入欣賞新舊共存的風景，是台中市政府推動「文化城中城歷史空間再造計畫」主要目的。以台中市舊城區為計畫核心，結合台中州廳及周邊歷史建築群、歷史建築台中刑務所官舍群及綠空鐵道軸線計畫等三大計畫，建構出以文化資產為本的舊城美學經濟。為此，政府投入大量資金，其中台中州廳基地修復已於2019年動工，預計2022年完工。

台中鐵路高架化後，將原有鐵道空間打造成綠空廊道，其中第一期南段工程已啟用，全線預...
台中鐵路高架化後，將原有鐵道空間打造成綠空廊道，其中第一期南段工程已啟用，全線預計明年中完工全長21公里的自行車道，將成為新休閒場域。
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市政推動是一直延續的，堅持往正確方向推行，會發現城市在蛻變，美好城市逐漸成形，2020年將是台中綻放美好的一年。

12月號漾台中
12月號漾台中
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漾台中

《漾台中》為台中市政府新聞局定期出刊之雙月刊，於雙數月出刊。刊物以提供市民關心的生活資訊為出發點，呈現台中人關心的生活議題與人情趣味，並邀請讀者一同挖掘這座充滿魅力的城市。

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