親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

直播／2020總統候選人政見會最終回 看宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文交鋒

台中的蛻變 美好城市進化論-上篇

2019-12-27 09:03漾台中

【撰文／林怡慧　攝影／施純泰　圖片提供／台中市政府】

拚經濟，是每個縣市必定提出的城市治理目標。台中市政府推動「前店、後廠、自由港」經濟核心政策，以強化招商引資及展銷能力作為「前店」真正的意涵，台中市積極推動會展產業發展，將展覽作為前店的貿易窗口，除了可做為與全世界企業對接的平台，也能創造高效益產值。拍板定案逾20年的水湳國際會展中心，東側展館已在2019年開工動土，目標2023年正式啟用，未來可藉此媒合國際，強化大台中招商引資的能量。「後廠」的想法則是透過打造完整產業聚落，讓產業發揮群聚效應，也促使產業轉型升級，提升國際競爭力。除了已開發工業區如精密機械科技創新園區一、二期，及豐洲科技工業園區第一期，目前太平產業園區預計2019年底完工，潭子聚興、豐洲二期等產業園區，也已在等待土地取得後辦理預售作業。台中具有得天獨厚的工業發展條件，造就世界聞名的精密機械產業聚落，台中市政府也持續推動智慧機械及航太產業升級計畫，在企業的支持下，朝向全球智慧機械之都的目標前進。

富市3為台中經濟注入活水

從地理區位來看，台中具有南來北往的中心點優勢。結合海運、空港、高鐵及交通區位獨特優勢，加上輕稅簡政的作法，讓大台中成為運轉世界經濟樞紐的「自由港」門戶。台中港是全台灣營運績效第一的自由貿易港區，台中市政府也與港務公司建立合作招商機制，已針對相關觀光遊憩商業區、港埠服務專業區及產業服務專用區等共同招商，以充實海線地區商業機能與商港服務面向。

台中水湳國際會展中心，已於2019年3月23日動工，預計於2023年完工， 可提...
台中水湳國際會展中心，已於2019年3月23日動工，預計於2023年完工， 可提供2,360展攤並可容納2,400人進行會議。
分享

為因應台商回流熱潮，台中市在今年成立「台商投資專區」，以一站式服務提供投資企業全方位服務，全程追蹤讓進度不中斷，鼓勵台商安心投資。根據經濟部統計，截至2019年9月底已有超過32家企業，如巨大機械、車王電子、台中精機、永勝光學、喬山、友達光電等知名企業選擇投資台中，投資超過1,259億元，為經濟成長注入活水。

強化青創世代的築夢能量

青年，是推動城市發展的重要根基；青年創業，是激發城市活力的圓夢事業。為扶植青年創業，台中市政府將閒置空間活化為創業基地，除了目前現有的審計新村、光復新村及摘星山莊，也持續對其他既有空間，例如社會住宅、第四市場等，進行勘查、修繕、評估是否適合做為青創基地，擴大青創基地空間，讓更多青年有圓夢機會。深知創業不僅是需要空間場域，更需要資金、品牌行銷策略等創業相關資訊的輔導，因此台中市政府推出「摘星計畫」，除了在創業資金上提出多元化的補助方案，也媒合成功企業家、創投業主加入青創導師行列，以陪伴式輔導的概念扶助青年創業。為讓創業經驗有傳承機會，也從第一期摘星計畫裡遴選出21位青年，依其產業屬性擔任新進駐青年的導師。

在摘星計畫中，台中市政府將審計新村、光復新村規劃為青創基地，讓更多青年有創業圓夢...
在摘星計畫中，台中市政府將審計新村、光復新村規劃為青創基地，讓更多青年有創業圓夢的機會。
分享

為讓青年願意留在台中就業、創業，最好做法就是讓他們有感。為此，台中市政府勞工局在2019年成立青年事務股，首創與台中市內17所大專院校簽署「共同協助青年就創業發展合作備忘錄」，未來由學校提供創業場域，政府提供創業獎勵補助、創業導師等資源，共同推動青年就、創業發展。2020年也將成立青年事務股專責單位一站式創新創業資源平台，另亦提供青創一站式服務，整合中央及地方青創資源，以專責窗口協助青年創業相關的協調與溝通。

打造低碳節能的綠色

城市積極發展的同時，如何提升民眾的生活品質、改善空氣品質，是政府刻不容緩的任務。根據行政院環保署統計，2019年1∼8月台中PM2.5均值較去年同期改善2.1微克，空氣品質不良天數較去年同期減少18天，創下近9年新低紀錄。這個數字是在台中市政府以「即刻行動．先公後私」的原則，全力推動督促台中火力發電廠降載、鼓勵企業汰換舊式燃煤鍋爐、積極稽查工廠污染、推動電動車友善環境、建置350台空品微型感測器及空氣盒子等多元政策下，所繳交出來的成績。目前正積極輔導台中市內17座燃煤工業鍋爐改用其他替代燃料，在2022年讓燃煤鍋爐全部退場，邁向「無煤台中」的願景，目標將PM2.5降至15微克。

為積極改善空氣品質，台中市政府全力推動督促台中火力發電廠降載。
為積極改善空氣品質，台中市政府全力推動督促台中火力發電廠降載。
分享

此外，面對氣候變遷帶來各種不同類型的災害問題，台中市政府預計在2020年完工「台中市智慧防汛網」，建置防災應變智慧化整合平台，提升防災應變能力。此外，也以「韌性城市」的概念，將過去「不淹水」的整治方式，調適為「不怕水淹」的韌性策略。例如文心森林公園北側機車停車場也建置全球首座以水環境低衝擊開發工法的「雨水花園」停車場，將鋪面改為多孔隙透水瀝青，加強排水、儲水功能。而位在水湳經貿園區的中央公園，除了設置有5座滯洪池，全區太陽能板多達1萬平方公尺，可減碳800公噸，不僅是全國最大的太陽能板面積的發電公園，也是一座能源自給自足的大型生態公園。

12月號漾台中
12月號漾台中
分享

漾台中

《漾台中》為台中市政府新聞局定期出刊之雙月刊，於雙數月出刊。刊物以提供市民關心的生活資訊為出發點，呈現台中人關心的生活議題與人情趣味，並邀請讀者一同挖掘這座充滿魅力的城市。

相關新聞

在城市遇上原鄉 獨具特色的原民風味料理

2019-12-27 09:03

台中的蛻變 美好城市進化論-下篇

2019-12-27 09:03

友善寵物好去處 與毛孩一起玩樂台中

2019-12-27 09:03

台中的幸福進行式 感受城市的美好風景：旅人-魚 的生活日常

2019-12-26 13:18

徜徉田野奔向自然 農村輕旅正招手

2019-12-26 13:18

花甲男孩從台中啟程 更遠的地方

2019-12-25 10:02

2020台灣燈會在台中 三大主題展區即將璀璨登場

2019-12-25 10:02

攜手打造宜居城市：低碳節能 呼吸吐納新台中

2019-11-19 11:35

不可小覷的創業能量：築夢踏實 迎接台中青創世代

2019-11-19 11:35

好客台中：用文化及慶典再現客家榮光

2019-11-19 11:35

2020台灣燈會在台中 廣招志工逗陣發光

2019-11-19 09:22

路平心安 全市順行：台中燙平專案多項目標一次到位！

2019-11-19 09:22

「 重甲機神：神降臨」台灣原創機器人動畫 多場景取材台中

2019-11-19 09:22

嚴選食材溫補中藥 養生藥膳吃出健康

2019-11-19 09:21

市郊到山林 秋享泡湯樂：邂逅台中絕景溫泉

2019-11-19 09:21

新住民家鄉味：濃烈鄉愁的異國美食料理

2019-08-22 13:52

那一年的沁涼滋味：懷舊冰品一口穿越往日時光

2019-08-22 13:52

老諾：不是做一件事就是要執著 我也有放掉的時候 但我還是在音樂裡面

2019-08-22 11:26

手作趣味 創造獨特回憶

2019-08-22 11:26

2019金馬經典影展：義大利電影課 38部大師名作輝映台中

2019-08-22 08:44

Grow old happily 打造高齡友善城市

2019-08-22 08:44

老得健康老得好 熟齡醫療免煩惱

2019-08-22 08:44

親近自然 休閒農場玩樂趣

2019-08-22 08:44
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top