台中的蛻變 美好城市進化論-上篇

【撰文／林怡慧 攝影／施純泰 圖片提供／台中市政府】

拚經濟，是每個縣市必定提出的城市治理目標。台中市政府推動「前店、後廠、自由港」經濟核心政策，以強化招商引資及展銷能力作為「前店」真正的意涵，台中市積極推動會展產業發展，將展覽作為前店的貿易窗口，除了可做為與全世界企業對接的平台，也能創造高效益產值。拍板定案逾20年的水湳國際會展中心，東側展館已在2019年開工動土，目標2023年正式啟用，未來可藉此媒合國際，強化大台中招商引資的能量。「後廠」的想法則是透過打造完整產業聚落，讓產業發揮群聚效應，也促使產業轉型升級，提升國際競爭力。除了已開發工業區如精密機械科技創新園區一、二期，及豐洲科技工業園區第一期，目前太平產業園區預計2019年底完工，潭子聚興、豐洲二期等產業園區，也已在等待土地取得後辦理預售作業。台中具有得天獨厚的工業發展條件，造就世界聞名的精密機械產業聚落，台中市政府也持續推動智慧機械及航太產業升級計畫，在企業的支持下，朝向全球智慧機械之都的目標前進。

富市3為台中經濟注入活水

從地理區位來看，台中具有南來北往的中心點優勢。結合海運、空港、高鐵及交通區位獨特優勢，加上輕稅簡政的作法，讓大台中成為運轉世界經濟樞紐的「自由港」門戶。台中港是全台灣營運績效第一的自由貿易港區，台中市政府也與港務公司建立合作招商機制，已針對相關觀光遊憩商業區、港埠服務專業區及產業服務專用區等共同招商，以充實海線地區商業機能與商港服務面向。

台中水湳國際會展中心，已於2019年3月23日動工，預計於2023年完工， 可提供2,360展攤並可容納2,400人進行會議。 分享 facebook

為因應台商回流熱潮，台中市在今年成立「台商投資專區」，以一站式服務提供投資企業全方位服務，全程追蹤讓進度不中斷，鼓勵台商安心投資。根據經濟部統計，截至2019年9月底已有超過32家企業，如巨大機械、車王電子、台中精機、永勝光學、喬山、友達光電等知名企業選擇投資台中，投資超過1,259億元，為經濟成長注入活水。

強化青創世代的築夢能量

青年，是推動城市發展的重要根基；青年創業，是激發城市活力的圓夢事業。為扶植青年創業，台中市政府將閒置空間活化為創業基地，除了目前現有的審計新村、光復新村及摘星山莊，也持續對其他既有空間，例如社會住宅、第四市場等，進行勘查、修繕、評估是否適合做為青創基地，擴大青創基地空間，讓更多青年有圓夢機會。深知創業不僅是需要空間場域，更需要資金、品牌行銷策略等創業相關資訊的輔導，因此台中市政府推出「摘星計畫」，除了在創業資金上提出多元化的補助方案，也媒合成功企業家、創投業主加入青創導師行列，以陪伴式輔導的概念扶助青年創業。為讓創業經驗有傳承機會，也從第一期摘星計畫裡遴選出21位青年，依其產業屬性擔任新進駐青年的導師。

在摘星計畫中，台中市政府將審計新村、光復新村規劃為青創基地，讓更多青年有創業圓夢的機會。 分享 facebook

為讓青年願意留在台中就業、創業，最好做法就是讓他們有感。為此，台中市政府勞工局在2019年成立青年事務股，首創與台中市內17所大專院校簽署「共同協助青年就創業發展合作備忘錄」，未來由學校提供創業場域，政府提供創業獎勵補助、創業導師等資源，共同推動青年就、創業發展。2020年也將成立青年事務股專責單位一站式創新創業資源平台，另亦提供青創一站式服務，整合中央及地方青創資源，以專責窗口協助青年創業相關的協調與溝通。

打造低碳節能的綠色

城市積極發展的同時，如何提升民眾的生活品質、改善空氣品質，是政府刻不容緩的任務。根據行政院環保署統計，2019年1∼8月台中PM2.5均值較去年同期改善2.1微克，空氣品質不良天數較去年同期減少18天，創下近9年新低紀錄。這個數字是在台中市政府以「即刻行動．先公後私」的原則，全力推動督促台中火力發電廠降載、鼓勵企業汰換舊式燃煤鍋爐、積極稽查工廠污染、推動電動車友善環境、建置350台空品微型感測器及空氣盒子等多元政策下，所繳交出來的成績。目前正積極輔導台中市內17座燃煤工業鍋爐改用其他替代燃料，在2022年讓燃煤鍋爐全部退場，邁向「無煤台中」的願景，目標將PM2.5降至15微克。

為積極改善空氣品質，台中市政府全力推動督促台中火力發電廠降載。 分享 facebook

此外，面對氣候變遷帶來各種不同類型的災害問題，台中市政府預計在2020年完工「台中市智慧防汛網」，建置防災應變智慧化整合平台，提升防災應變能力。此外，也以「韌性城市」的概念，將過去「不淹水」的整治方式，調適為「不怕水淹」的韌性策略。例如文心森林公園北側機車停車場也建置全球首座以水環境低衝擊開發工法的「雨水花園」停車場，將鋪面改為多孔隙透水瀝青，加強排水、儲水功能。而位在水湳經貿園區的中央公園，除了設置有5座滯洪池，全區太陽能板多達1萬平方公尺，可減碳800公噸，不僅是全國最大的太陽能板面積的發電公園，也是一座能源自給自足的大型生態公園。